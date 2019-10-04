"Зеленський - безхребетний, що стрибав у кожну пастку Трампа" - огляд ЗМІ
Західна преса продовжує активно висвітлювати скандал щодо Трампа та України.
- Чому Росії вигідний скандалі між Трампом та Україною?
- За що насправді звільнили посла США в Україні Марі Йованович?
- А Віктора Шокіна?
Зеленський у пастці Трампа, а виграє Путін
Президент Зеленський потрапив у пастку Трампа, а виграє від цього Путін, пише шеф-редактор французького Le Monde Сільвія Кауффманн для New York Times.
Для деяких європейців в оприлюдненій розмові між українським та американським президентами одкровенням стала не спроба втручання Трампа в судову систему іншої країни заради власної політичної вигоди, а те, з яким підлабузництвом Володимир Зеленський намагався здобути його прихильність.
"Маски спадали. Цей популярний комік, який став справжнім політиком після того, як зіграв політика в телесеріалі, цей багатообіцяючий реформатор, якого президент Франції Емманюель Макрон приймав у Єлисейському палаці до його обрання, виявився ще одним безхребетним, непідготовленим лідером, який стрибав у кожну пастку Дональда Трампа", - зазначає оглядачка.
З 2014 року Євросоюз надає значну допомогу Україні, підтримуючи реформи у різних галузях, але у питаннях військової допомоги США залишається головним партнером для України. Тому утримання такої допомоги на суму 391 мільйон доларів може ефективно тиснути на Київ, пише Кауффманн.
- Далі образ не піде: як Україні зашкодить розмова Трампа і Зеленського
- "Росіянам це сподобається". Опублікувано листування американських дипломатів з Україною
- "Гляньте на це" - Білий дім оприлюднив розмову Трампа і Зеленського про Байдена
Історія із Трампом сталася у найгірший час для Зеленського. Досі залишається питання щодо напрямку, який він обере для своєї країни, зазначає оглядачка. "Він з іншої планети", - каже про Зеленського європейський дипломат, який уважно за ним спостерігав, пише Кауффманн.
Скандал з Трампом та Джуліані - дуже американська історія, але Україну проти її волі втягнули у бруд. Наслідки можуть бути руйнівними для відносин США та України, застерігає оглядачка.
"Переможцем стає… Володимир Путін", - зазначає шеф-редакторка Le Monde.
Вона цитує колишнього радника з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєва Бжезинського, який у своїй книзі "Велика шахівниця" писав: "Без України Росія перестає бути євразійською імперією. Однак якщо Москва відновить контроль над Україною, Росія автоматично знову здобуває можливості для того, щоб стати могутньою імперською державою".
Йованович - жертва скарг Джуліані?
Президент Дональд Трамп відкликав посла США в Україні Марі Йованович після скарг щодо неї з боку сторонніх осіб, зокрема свого адвоката Рудольфа Джуліані, пише Wall Street Journal..
Вони скаржилися на те, що Йованович нібито підриває його авторитет за кордоном і заважає спробам переконати Київ провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена, пише видання з посиланням на поінформовані джерела.
Відкликанням Йованович навесні цього року дуже зацікавилися на слуханнях в Конгресі щодо імпічменту. У скарзі інформатора, яка стала підставою для початку процедури імпічменту, йшлося про те, що відкликання посла було частиною того, що інформатор назвав зловживанням влади з боку президента, пише WSJ.
- Чому посол Йованович покидає Україну і чи пов'язано це з виборами у США
- Скандал "Луценко vs Йованович" - Порошенко підтримав посла США
- Що стоїть за "компроматом" Луценка на посла США в Україні?
- "Лещенко - скунс, а посол США - необ'єктивна". Луценко і Лещенко обмінялися звинуваченнями
Співробітникам Держдепу казали, що її звільнення було пріоритетом для Трампа, зазначає газета. В інтерв'ю WSJ Рудольф Джуліані заявив, що повідомляв Трампу про скарги на те, що Йованович нібито висловлювала негативне ставлення до Трампа в особистих розмовах. На думку Джуліані, вона також заважала спробам змусити Україну провести розслідування щодо Байдена та його сина Гантера.
Марі Йованович залишила свою посаду у травні цього року. За повідомленнями Держдепартаменту, вона завершила свою каденцію "за планом", що збіглося зі зміною влади в Україні. Йованович відкликали щонайменше за три місяці до того, як завершилася її трирічна дипломатична каденція, нагадує WSJ.
Відставки Шокіна в ЄС просили задовго до втручання Байдена
Європейські та американські посадовці тиснули на Україну щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна задовго до того, як у справу втрутився Джо Байден, пише Financial Times з посиланням на джерела, близькі до переговорів.
Байден, який у той час був віцепрезидентом США, не був тим, хто першим почав тиснути щодо Шокіна, хоча прихильники Трампа стверджують протилежне, пише видання.
Умови звільнення Шокіна у 2016 році привернули увагу у зв'язку зі слуханнями про імпічмент Трампа. Трамп і його союзники, зокрема адвокат Рудольф Джуліані, стверджують, що Байден нібито змусив звільнити Шокіна, погрожуючи утримати 1 млрд доларів фінансових гарантій, аби захистити сина від розслідування.
Європейські дипломати, які працювали в той час з Україною, розповіли виданню, що намагалися переконати Київ звільнити Шокіна задовго до того, як у цю справу втрутився Байден. Таким чином міжнародні партнери намагалися допомогти зміцнити українські державні установи після анексії Криму Росією та початку війни на сході, пише FT.
"Ми всі справді тиснули на [тодішнього президента Петра] Порошенка щодо того, що він мав щось зробити, тому що прокурор не займався жодною справою про корупцію", - розповів дипломат виданню. За його словами, зрештою з'явився Байден і спонукав до цього. "Але ми всі буквально скаржилися на прокурора", - цитує видання дипломата.
- Луценко міг зливати Джуліані недостовірні дані про Байдена - Guardian
- Луценко готовий свідчити в Конгресі: "Чому б ні. Я нічого не боюся"
- Луценко: в України немає підстав для розслідування щодо Байденів
- Трамп просив Зеленського розслідувати справи сина Байдена в Україні. Що про нього відомо?
Обговорення щодо звільнення Шокіна у Вашингтоні та столицях країн ЄС почалися ще у квітні 2015 року, вже за кілька місяців після його призначення, оскільки він не зробив кроків для боротьби з корупцією, як це очікувалося, розповів виданню колишній американський посадовець.
Колишні співробітники адміністрації президента Обами кажуть, що ніколи не чули в цьому контексті про компанію Burisma. "Теорію про те, що Шокін проводив розслідування щодо Burisma я вперше почув від Руді Джуліані", - сказав колишній посадовець виданню.
Окрім ЄС та США, про важливість реформ, зокрема і в царині боротьби з корупцією, закликали Україну і в Міжнародному валютному фонді, зазначає FT.
Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!