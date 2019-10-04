"Зеленський - безхребетний, що стрибав у кожну пастку Трампа" - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шеф-редактор впливової французької газети Le Monde дала дуже невтішну характеристику Володимиру Зеленському

Західна преса продовжує активно висвітлювати скандал щодо Трампа та України.

Чому Росії вигідний скандалі між Трампом та Україною?

За що насправді звільнили посла США в Україні Марі Йованович?

А Віктора Шокіна?

Зеленський у пастці Трампа, а виграє Путін

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Президент Зеленський потрапив у пастку Трампа, а виграє від цього Путін, пише шеф-редактор французького Le Monde Сільвія Кауффманн для New York Times.

Для деяких європейців в оприлюдненій розмові між українським та американським президентами одкровенням стала не спроба втручання Трампа в судову систему іншої країни заради власної політичної вигоди, а те, з яким підлабузництвом Володимир Зеленський намагався здобути його прихильність.

"Маски спадали. Цей популярний комік, який став справжнім політиком після того, як зіграв політика в телесеріалі, цей багатообіцяючий реформатор, якого президент Франції Емманюель Макрон приймав у Єлисейському палаці до його обрання, виявився ще одним безхребетним, непідготовленим лідером, який стрибав у кожну пастку Дональда Трампа", - зазначає оглядачка.

З 2014 року Євросоюз надає значну допомогу Україні, підтримуючи реформи у різних галузях, але у питаннях військової допомоги США залишається головним партнером для України. Тому утримання такої допомоги на суму 391 мільйон доларів може ефективно тиснути на Київ, пише Кауффманн.

Історія із Трампом сталася у найгірший час для Зеленського. Досі залишається питання щодо напрямку, який він обере для своєї країни, зазначає оглядачка. "Він з іншої планети", - каже про Зеленського європейський дипломат, який уважно за ним спостерігав, пише Кауффманн.

Скандал з Трампом та Джуліані - дуже американська історія, але Україну проти її волі втягнули у бруд. Наслідки можуть бути руйнівними для відносин США та України, застерігає оглядачка.

"Переможцем стає… Володимир Путін", - зазначає шеф-редакторка Le Monde.

Вона цитує колишнього радника з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєва Бжезинського, який у своїй книзі "Велика шахівниця" писав: "Без України Росія перестає бути євразійською імперією. Однак якщо Москва відновить контроль над Україною, Росія автоматично знову здобуває можливості для того, щоб стати могутньою імперською державою".

Йованович - жертва скарг Джуліані?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Марі Йованович відкликали з України після скарг американських чиновників, що вона заважає їхнім спробам переконати Київ провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена

Президент Дональд Трамп відкликав посла США в Україні Марі Йованович після скарг щодо неї з боку сторонніх осіб, зокрема свого адвоката Рудольфа Джуліані, пише Wall Street Journal..

Вони скаржилися на те, що Йованович нібито підриває його авторитет за кордоном і заважає спробам переконати Київ провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена, пише видання з посиланням на поінформовані джерела.

Відкликанням Йованович навесні цього року дуже зацікавилися на слуханнях в Конгресі щодо імпічменту. У скарзі інформатора, яка стала підставою для початку процедури імпічменту, йшлося про те, що відкликання посла було частиною того, що інформатор назвав зловживанням влади з боку президента, пише WSJ.

Співробітникам Держдепу казали, що її звільнення було пріоритетом для Трампа, зазначає газета. В інтерв'ю WSJ Рудольф Джуліані заявив, що повідомляв Трампу про скарги на те, що Йованович нібито висловлювала негативне ставлення до Трампа в особистих розмовах. На думку Джуліані, вона також заважала спробам змусити Україну провести розслідування щодо Байдена та його сина Гантера.

Марі Йованович залишила свою посаду у травні цього року. За повідомленнями Держдепартаменту, вона завершила свою каденцію "за планом", що збіглося зі зміною влади в Україні. Йованович відкликали щонайменше за три місяці до того, як завершилася її трирічна дипломатична каденція, нагадує WSJ.

Відставки Шокіна в ЄС просили задовго до втручання Байдена

Копирайт изображения УНІАН Image caption Європейські дипломати повідомили, що обговорення щодо звільнення Шокіна у Вашингтоні та столицях країн ЄС почалися ще у квітні 2015 року

Європейські та американські посадовці тиснули на Україну щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна задовго до того, як у справу втрутився Джо Байден, пише Financial Times з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Байден, який у той час був віцепрезидентом США, не був тим, хто першим почав тиснути щодо Шокіна, хоча прихильники Трампа стверджують протилежне, пише видання.

Умови звільнення Шокіна у 2016 році привернули увагу у зв'язку зі слуханнями про імпічмент Трампа. Трамп і його союзники, зокрема адвокат Рудольф Джуліані, стверджують, що Байден нібито змусив звільнити Шокіна, погрожуючи утримати 1 млрд доларів фінансових гарантій, аби захистити сина від розслідування.

Європейські дипломати, які працювали в той час з Україною, розповіли виданню, що намагалися переконати Київ звільнити Шокіна задовго до того, як у цю справу втрутився Байден. Таким чином міжнародні партнери намагалися допомогти зміцнити українські державні установи після анексії Криму Росією та початку війни на сході, пише FT.

"Ми всі справді тиснули на [тодішнього президента Петра] Порошенка щодо того, що він мав щось зробити, тому що прокурор не займався жодною справою про корупцію", - розповів дипломат виданню. За його словами, зрештою з'явився Байден і спонукав до цього. "Але ми всі буквально скаржилися на прокурора", - цитує видання дипломата.

Обговорення щодо звільнення Шокіна у Вашингтоні та столицях країн ЄС почалися ще у квітні 2015 року, вже за кілька місяців після його призначення, оскільки він не зробив кроків для боротьби з корупцією, як це очікувалося, розповів виданню колишній американський посадовець.

Колишні співробітники адміністрації президента Обами кажуть, що ніколи не чули в цьому контексті про компанію Burisma. "Теорію про те, що Шокін проводив розслідування щодо Burisma я вперше почув від Руді Джуліані", - сказав колишній посадовець виданню.

Окрім ЄС та США, про важливість реформ, зокрема і в царині боротьби з корупцією, закликали Україну і в Міжнародному валютному фонді, зазначає FT.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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