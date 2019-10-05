Як фільм "Джокер" провокує агресію - культогляд

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У культогляді цього тижня про таке:

Як Нью-Йорк підготувався до кінопрокату "Джокера"?

Що Селін Діон каже тим, хто критикує її зовнішність?

Через що втратив посаду меценат паризького музею?

Чому брошка-павук стала "модним феноменом"?

"Джокер" і поліція

Покази фільму "Джокер" у Нью-Йорку будуть відбуватися в присутності поліцейських, інформує Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головну роль у фільмі "Джокер" зіграв Хоакін Фенікс.

Таке рішення ухвалили через побоювання, що стрічка про психічно хворого коміка-невдаху, який поринає у вир насильства, може спровокувати декого з глядачів на неадекватні дії.

Правоохоронці будуть присутні не лише в кінотеатрах - патрулі в штатському нестимуть службу у всіх районах міста, аби запобігти можливим проявам агресії.

Один з поліцейських чиновників запевнив, що такий "360-градусний підхід" до безпеки дозволить швидко вирішити будь-який інцидент.

Видання нагадує, що "Джокер", який на початку жовтня вийшов в прокат, неодноразово критикували за жорстокі сцени. Зокрема, до компанії Warner, яка випустила фільм, звернулися батьки 24-річної Джессіки Філліпс, яка загинула під час стрільби в кінотеатрі в містечку Аврора.

Вони наполягають, аби кіновиробник доклав зусиль у боротьбі проти насильства з використанням вогнепальної зброї.

У Warner вже відреагували, заявивши, що нещодавно звернулися із закликом до законотворців покласти край цій "епідемії".

"Залиште мене в спокої"

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Кілька останніх місяців таблоїди неодноразово із занепокоєнням писали про надмірну худорлявість Селін Діон. Тему також активно коментують дописувачі в соціальних мережах: багато хто вважає, що співачка змарніла, схудла настільки, що виглядає нездоровою.

Але її це, схоже, не турбує, повідомляє USA Today. На чергову порцію критики вона лаконічно відповіла: "Неможливо догодити всім".

У нещодавньому інтерв'ю виконавиця зізналася, що зосереджена на тому, що приносить їй радість та добре самопочуття, а на критику не реагує.

"Якщо ви не хочете, аби вас критикували, то ви не туди подалися", - так прокоментувала свою багаторічну кар'єру в шоу-бізнесі.

У схожій тональності вона на початку року відреагувала на глузливі коментарі щодо її суконь, в яких з'являлась перед публікою протягом тижня моди в Парижі.

"Я хочу одягати те, що хочу, я хочу робити те, що вирішу робити. Я роблю все це для себе - хочу відчувати себе сильною, красивою, дикою і сексуальною", - сказала співачка. А ще звернулась до критиків: "Залиште мене в спокої".

"Божевільна" Грета

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Шведська кліматична активістка Грета Тюнберг опинилася в центрі навколомистецького скандалу.

Токійський палац, один із провідних паризьких музеїв, змушений був звільнити з посади президента свого меценатського клубу Бернара Шенебо після того, як той у неприпустимій манері висловився щодо дівчини у Фейсбуці.

Портал новин про культуру Artsy пише, що Шенебо назвав Грету божевільною і закликав її "пристрелити".

У Токійському палаці виступили із заявою, що жодним чином не підтримують цю позицію, і додали, що найближчим часом оберуть керівнику заміну.

Сам він перепросив за "слова, які шокували багатьох", і запевнив що, "ані в думках, ані в намірах" не прагнув завдати Греті шкоди.

Artsy нагадує, що Шенебо відомий своїми провокативними висловлюваннями. Колись, реагуючи на відкриття муралу на станції метро в мусульманському кварталі Парижа, він написав, що це - "метання бісеру перед свинями".

"Максималістська бездоганність"

Копирайт изображения UK Supreme Court/Getty Images Image caption Баронеса Гейл має цілу колекцію прикрас, які стали одним із модних трендів року

Для багатьох оглядачів і шанувальників моди найяскравішим аксесуаром вересня стала брошка - та, яку глава Верховного суду Великої Британії Леді Гейл вдягла в день оголошення вердикту щодо припинення повноважень парламенту.

Guardian пише, що не лише рішення Феміди стало історичним і приголомшило багатьох - адже суд визнав ініціативу прем'єр-міністра Боріса Джонсона незаконним. Величезна брошка у формі павука теж вразила - стала "модним феноменом".

Після того, як Vogue назвав цю прикрасу Леді Гейл "максималістською бездоганністю", кількість запитів в інтернеті щодо брошок у формі тварин зросла на 126%.

А протягом двох діб після оголошення вердикту про цей ювелірний виріб було опубліковано більше 400 статей в інтернеті та постів в соціальних медіа.

Найцікавіше, що брошка сподобалася не лише британцям - про неї написали від Австралії до України.

Баронеса Гейл, до речі, має цілу колекцію цих прикрас. А вони, нагадує видання, є одним із модних трендів року.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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