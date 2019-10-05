Як фільм "Джокер" провокує агресію - культогляд
У культогляді цього тижня про таке:
- Як Нью-Йорк підготувався до кінопрокату "Джокера"?
- Що Селін Діон каже тим, хто критикує її зовнішність?
- Через що втратив посаду меценат паризького музею?
- Чому брошка-павук стала "модним феноменом"?
"Джокер" і поліція
Покази фільму "Джокер" у Нью-Йорку будуть відбуватися в присутності поліцейських, інформує Independent.
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Таке рішення ухвалили через побоювання, що стрічка про психічно хворого коміка-невдаху, який поринає у вир насильства, може спровокувати декого з глядачів на неадекватні дії.
Правоохоронці будуть присутні не лише в кінотеатрах - патрулі в штатському нестимуть службу у всіх районах міста, аби запобігти можливим проявам агресії.
Один з поліцейських чиновників запевнив, що такий "360-градусний підхід" до безпеки дозволить швидко вирішити будь-який інцидент.
Видання нагадує, що "Джокер", який на початку жовтня вийшов в прокат, неодноразово критикували за жорстокі сцени. Зокрема, до компанії Warner, яка випустила фільм, звернулися батьки 24-річної Джессіки Філліпс, яка загинула під час стрільби в кінотеатрі в містечку Аврора.
Вони наполягають, аби кіновиробник доклав зусиль у боротьбі проти насильства з використанням вогнепальної зброї.
У Warner вже відреагували, заявивши, що нещодавно звернулися із закликом до законотворців покласти край цій "епідемії".
"Залиште мене в спокої"
Кілька останніх місяців таблоїди неодноразово із занепокоєнням писали про надмірну худорлявість Селін Діон. Тему також активно коментують дописувачі в соціальних мережах: багато хто вважає, що співачка змарніла, схудла настільки, що виглядає нездоровою.
Але її це, схоже, не турбує, повідомляє USA Today. На чергову порцію критики вона лаконічно відповіла: "Неможливо догодити всім".
У нещодавньому інтерв'ю виконавиця зізналася, що зосереджена на тому, що приносить їй радість та добре самопочуття, а на критику не реагує.
"Якщо ви не хочете, аби вас критикували, то ви не туди подалися", - так прокоментувала свою багаторічну кар'єру в шоу-бізнесі.
У схожій тональності вона на початку року відреагувала на глузливі коментарі щодо її суконь, в яких з'являлась перед публікою протягом тижня моди в Парижі.
"Я хочу одягати те, що хочу, я хочу робити те, що вирішу робити. Я роблю все це для себе - хочу відчувати себе сильною, красивою, дикою і сексуальною", - сказала співачка. А ще звернулась до критиків: "Залиште мене в спокої".
"Божевільна" Грета
Шведська кліматична активістка Грета Тюнберг опинилася в центрі навколомистецького скандалу.
Токійський палац, один із провідних паризьких музеїв, змушений був звільнити з посади президента свого меценатського клубу Бернара Шенебо після того, як той у неприпустимій манері висловився щодо дівчини у Фейсбуці.
Портал новин про культуру Artsy пише, що Шенебо назвав Грету божевільною і закликав її "пристрелити".
У Токійському палаці виступили із заявою, що жодним чином не підтримують цю позицію, і додали, що найближчим часом оберуть керівнику заміну.
Сам він перепросив за "слова, які шокували багатьох", і запевнив що, "ані в думках, ані в намірах" не прагнув завдати Греті шкоди.
Artsy нагадує, що Шенебо відомий своїми провокативними висловлюваннями. Колись, реагуючи на відкриття муралу на станції метро в мусульманському кварталі Парижа, він написав, що це - "метання бісеру перед свинями".
"Максималістська бездоганність"
Для багатьох оглядачів і шанувальників моди найяскравішим аксесуаром вересня стала брошка - та, яку глава Верховного суду Великої Британії Леді Гейл вдягла в день оголошення вердикту щодо припинення повноважень парламенту.
Guardian пише, що не лише рішення Феміди стало історичним і приголомшило багатьох - адже суд визнав ініціативу прем'єр-міністра Боріса Джонсона незаконним. Величезна брошка у формі павука теж вразила - стала "модним феноменом".
Після того, як Vogue назвав цю прикрасу Леді Гейл "максималістською бездоганністю", кількість запитів в інтернеті щодо брошок у формі тварин зросла на 126%.
А протягом двох діб після оголошення вердикту про цей ювелірний виріб було опубліковано більше 400 статей в інтернеті та постів в соціальних медіа.
Найцікавіше, що брошка сподобалася не лише британцям - про неї написали від Австралії до України.
Баронеса Гейл, до речі, має цілу колекцію цих прикрас. А вони, нагадує видання, є одним із модних трендів року.
Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС
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