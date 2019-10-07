Росія перемогла в скандалі про тиск Трампа на Україну - ЗМІ

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У понеділок, 7 жовтня, світові ЗМІ пишуть про таке:

Чи знав Байден про корупцію компанії Burisma

Як Росія використовує скандал з імпічментом Трампа

Що могло зацікавити Луценка в співпраці з Джуліані

Що сказав Єрмак в першому інтерв'ю американській газеті

Як Мотор-Січ потрапила в індійсько-французький скандал

"Дика теорія змов"

Гіпотезу Трампа про роль Байдена у звільненні Шокіна газета Independent називає "дикою теорією змов".

Щодо діяльності Burisma не було активних розслідувань, коли звільнили Шокіна, пише видання.

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"Шокін радше був бар'єром для справжнього розслідування компанії", - пише газета. Наприклад, коли Британія заморозила активи голови компанії Миколи Злочевського, офіс Шокіна написав листа, який мав допомогти йому розморозити ці гроші.

До того ж, не тільки Байден хотів відставки колишнього генпрокурора, а й ціле міжнародне товариство разом із ЄС та МВФ. Тож важко побачити в цій історії приватну помсту.

Хантер Байден навряд чи був у курсі можливої корупції в компанії Burisma, повідомляє Independent, цитуючи анонімного радника компанії.

"Хантер, імовірно, знав, хто такий Шокін, але Burisma не була його цілодобовою роботою, - каже джерело. - Я не впевнений, що Хантер мав якусь справжню відповідальність. Він цікавився бізнесом компанії на європейських ринках та інвестиціями Саудівської Аравії. Це все, про що ми говорили, і це було його єдиною сферою впливу".

Міжнародна громадська організація Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) припустила, що авторами цієї теорії змови були два американські бізнесмени радянського походження, Лев Парнас та Ігор Фруман.

А джерело в колишньому українському уряді натякнуло на "російський слід", хоч і без доказів.

Росія - переможець американського скандалу

Переможцем у скандалі навколо переговорів Трампа з Зеленським є Росія, пише Washington Post.

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Росія може використати цю історію, аби зобразити Україну як непоправну державу, якою неправильно керують. А оскільки скандал стосується газового сектору, Росія буде наполягати на тому, щоб Західна Європа просувала проєкт "Північний потік-2".

Коментар Трампа під час прес-конференції з українським президентом про те, що Зеленський і Путін мають "вирішити свою проблему", є "катастрофою" для України, каже експерт Костянтин Батоцький. Адже з цього випливає, що Україна не може завжди сподіватися на Сполучені Штати. А це гірше, аніж сама телефонна розмова між лідерами.

Батоцький вважає, що відставка спецпредставника США Курта Волкера є ще однією "поразкою" для України. Він був "гравцем", який би допоміг Україні вийти з кризи. "Росіяни дуже цьому радіють", - каже експерт.

Експерт Григорій Фролов каже, що Росія працює у трьох напрямках, намагаючись послабити Трампа, Зеленського і Байдена.

Однак Зеленський має позитивні якості, додає Фролов. Оскільки він популярний на Сході України та уникає націоналістичних гасел, Росії важко зробити з нього ворога. До того ж, він уособлює перехід влади до нових облич, що також не до вподоби Кремлю.

Луценко: "Я - політична тварина"

Ексгенпрокурор Юрій Луценко одразу здогадався, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані хоче від нього розслідування Байдена, пише New York Times.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю у Лондоні, куди він нещодавно поїхав "вчити англійську".

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"Я дуже добре зрозумів, що їх цікавить, - розповідає він. - Я 23 роки займаюся політикою. Я - політична тварина".

Однак Трамп та його радники поклали надію на прокурора "без формальної юридичної освіти та з довгою історією використання закону у власних політичних баталіях", - пише видання.

Ексгенпрокурор звернувся до Трампа через тиск з боку колишнього американського посла Марі Йованович, яка просила його припинити розслідування антикорупційних активістів, яких підтримувало американське посольство, пише газета.

Тоді він вирішив обійти її через внутрішнє оточення Трампа, і Джуліані одразу цим скористався.

"Американські політики неправильно проінформовані про Україну"

Радник Зеленського Андрій Єрмак вважає, що американські лідери отримували неправдиву інформацію про ситуацію в Україні.

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Про це він сказав у своєму першому інтерв'ю з американською газетою, Los Angeles Times.

"Деякі американські політики були неправильно проінформовані про те, що тут відбувається, - каже він. - Це одночасно наша і їхня проблема".

"За кілька років президент Трамп сформував негативне враження від України, а ми цього не хотіли", - додає він.

Єрмак стверджує, що тижнями намагався переконати американських чиновників, що у них немає ворогів в українському уряді, і це було навіть до того, як стало відомо про затримку військової допомоги США.

Радник президента "обережно підбирав слова", уникаючи критики Трампа, пише видання.

"Він явно спілкувався із надією, що те, що дехто вважає шкодою, заподіяною Україні, буде короткотривалим", - додає газета.

На питання, чи може він надалі довіряти Сполученим Штатам, Єрмак відповів: "Ми прагматичні".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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