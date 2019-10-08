Вугрі на обличчі можуть виникати через алкоголь - ЗМІ

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У вівторок, 8 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Яку шкоду несе алкоголь для зовнішнього вигляду

Яку "бомбу" підклав на Близький схід Трамп

Чому ЄС "тролить" Бориса Джонсона

Хто виростив перше м'ясо в космосі

Алкогольні метаморфози

Головним наслідком надмірного споживання алкоголю є не стільки похмілля, скільки шкода нашому зовнішньому вигляду, пише Sun.

Токсини, які містяться в алкогольних напоях, негативно впливають на людину безпосередньо під час вживання та можуть завдавати шкоди ще тривалий час після, попереджають вчені.

Зловживання може призвести до ламкого волосся, адже алкоголь призводить до дегідрації, що, своєю чергою, впливає на волосяні фолікули. Так само зневоднює алкоголь і всю шкіру - найбільший орган нашого тіла.

Фахівці попереджають, що мішки та темні кола під очима гарантовані, але негаразди на цьому не закінчуються. Наприклад, вживання вина, яке містить цукор, призводить до зморшок та інших неприємних метаморфоз на обличчі. Але й це ще не все - наші кров'яні судини можуть лопатись, а тіло та обличчя вкривати вугровий висип. Все через те, що алкоголь суттєво розширює пори шкіри.

Науковці радять вживати не більше шести пінт пива чи шести бокалів вина на тиждень.

"Також рекомендується не випивати все за один раз, а розподіляти протягом тижня", - зауважує видання.

"Ручна граната на столі переговорів"

Financial Times називає рішення Трампа вивести війська з Сирії "активованою бомбою сповільненої дії".

На думку видання, таким чином американці "лишають напризволяще" своїх союзників курдів у той час, коли Туреччина готується до вторгнення в північну Сирію.

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"Навіть за ексцентричними стандартами американського президента Дональда Трампа, його рішення, ухвалене ввечері в неділю, вивести американські війська з Сирії та дати зелене світло для військового вторгнення Туреччини у заселену переважно курдами північно-східну частину країни є самодурством", - вважає видання.

Президент Туреччини Ердоган може спокійно втілювати в життя свій план - створення 30-кілометрової військової буферної зони уздовж турецького кордону, але на території Сирії. У свої заяві Білий дім сказав, що операції Туреччини неминуча, а американські війська "більше не будуть в безпосередній близькості".

Financial Times попереджає, що рішення Трампа створить вакуум на Близькому сході, яким "з ентузіазмом" намагатимуться скористатися Росія, Іран і Туреччина. А курди тепер будуть змушені шукати альянсу з режимом сирійського лідера Асада.

За словами пана Ердогана, він прагне створити "коридор миру" замість "коридору тероризму", адже, за версією офіційної Анкари, сирійські курди є просто частиною Робітничої партії Курдистану, яка вже 35 років перебуває у збройному протистоянні з турками.

Втім, пише Financial Times, чимало експертів вважають, що вторгнення Туреччини навряд чи принесе мир у цей регіон, особливо після того, як Трамп залишив "ручну гранату на столі переговорів".

"Майже жарт"

Європейські політики "тролять" Бориса Джонсона через запропоновану ним угоду про брекзит, пише Daily Mail.

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На думку видання, британський прем'єр "висить на телефоні", намагаючись переконати лідерів країн ЄС у "щедрості та розумності" поступок, на які він готовий піти, аби країна вийшла з ЄС до 31 жовтня.

Проте, веде далі видання, пан Джонсон стикнувся зі "стіною спротиву" з боку Європи. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон попередив Британію про необхідність зробити ще більше поступок до кінця тижня.

Напруга ще більше зросла після того, як депутат з партії французького президента сказав, що план Джонсона є "майже жартом".

"Незручним є й те, що прем'єр все ще має переконати хоч одного лідера зустрітися особисто", - зазначає видання.

Фінський колега Джонсона пожартував, що голова британського уряду лише зараз зрозумів, "яким великим безладом" є брекзит.

Отож, підсумовує Daily Mail, попри всі свої заяви та дії все, чого домігся пан Джонсон від ЄС, - "нового дедлайну до п'ятниці для нових компромісів".

Космічне м'ясо

Ізраїльська компанія вперше успішно виростила м'ясо в лабораторії в космосі, пише Guardian.

Знаменна подія відбулась на Міжнародній космічній станції (МКС) на відстані у 399 км від природних ресурсів.

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Тваринні клітини відвезли з Землі до космосу, де їх вирощували за допомогою 3D принтера на основі методу, що симулює природний процес регенерації м'язової тканини у тілі корови.

Аби виростити "шматок" м'яса, вченим знадобилось два тижні. Вони визнають, що смак потрібно покращувати, але в цілому задоволені результатом.

"Ми доводимо, що культивоване м'ясо можна виростити будь-коли, будь-де та за будь-яких умов", - каже представник ізраїльської компанії.

"Цей експеримент є значним першим кроком на шляху втілення нашого бачення щодо забезпечення продуктової безпеки для майбутніх поколінь, водночас зберігаючи наші природні ресурси", - співзасновник компанії.

Guardian нагадує, що суттєве зниження споживання м'яса є однією з сучасних вимог для скорочення парникового ефекту. Але якщо технологія вирощування м'яса без природних ресурсів стане досконалою та розповсюдженою, то негативний вплив на навколишнє середовище значно скоротиться, а м'ясоїди не залишаться без улюбленої страви.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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