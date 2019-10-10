Названі 20 компаній, які найбільше причетні до кліматичних змін - Guardian

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Світова преса 10 жовтня фокусується на наступних темах:

Наскільки чесним прокурором був Віктор Шокін

Чому польська армія стикнулася з проблемами з озброєнням

Які 20 компаній вважають найбільш відповідальними за викиди вуглекислого газу в атмосферу

Чому в російських олігархів виникли проблеми з купівлею супер'яхт

Чесний прокурор?

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Попри заяви Дональда Трампа про "чесного прокурора Шокіна", якого звільнили через наміри розслідувати участь сина тодішнього віцепрезидента США у розподілі прибутків нафтовидобувної компанії, справжня історія є дещо іншою. Кореспондент британської Independent поспілкувався у Києві із людьми, які знали Віктора Шокіна. Їхня думка є дещо відмінною від думки американського президента.

"Припущення, на якому Дональд Трамп будує свої звинувачення, нібито Шокіна звільнили на вимогу Джо Байдена, щоб він не розслідував справу стосовно ролі його сина у нафтовій компанії, було багато разів спростоване. Хронологія просто не сходиться. Розслідування справи Burisma, де працював Хантер Байден, за часів генпрокурорства Шокіна перебувало у латентній фазі. Взагалі генпрокурор Шокін старався нікого не чіпати. За 13 місяців його роботи на посаді генпрокурора не було висунуто звинувачень проти жодної впливової фігури, олігарха, політика або чиновника. Навряд чи Шокін робив би якийсь виняток для Байденів", - пише газета.

Колишній заступник Шокіна Давид Сакварелідзе вважає, що його шеф не був поганою людиною, але цього було явно замало для боротьби з корупцією в Україні. Шокін був "людиною команди" і завжди виконував настанови своїх зверхників. Коли його призначили генпрокурором після Революції гідності 2014 року, він зайняв позицію "по середині".

Резонансних розслідувань він начебто не гальмував, але і не підтримував їх надто активно. А за словами іншого працівника прокуратури, який вирішив не називати свого імені, як генпрокурор Шокін був такий, як усі перед ним - тобто ані більше корумпований, ані менше.

"Ілюзій у нас не було, - додає колишній народний депутат Єгор Соболєв. - Ми бачили, як талановито у нього виходило класти справи під сукно і вдавати, що він щось розслідує. Він був символом неефективності та затягування. Він був уособленням пострадянської прокуратури".

Армії більше - озброєння менше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польські журналісти пишуть, що після приходу до влади партії Ярослава Качинського в польській армії відбуваються конфлікти і їй не вистачає технічної модернізації

Під час урядування партії Право і Справедливість (PiS) кількість професійних військовослужбовців у Польщі зросла. Однак кількісне зростання, не означає якісного покращення обороноздатності польської армії, пише Rzeczpospolita.

"Після приходу до влади PiS у 2015 році, розпочалася епоха конфліктів у польських збройних силах. З армії пішли командири майже усіх ключових з'єднань. Разом з тим PiS підняв платню тим, хто лишився", - пише газета.

Однак оснащення польської армії залишилося майже без змін. Лунають лише декларації про необхідність закупок новітньої зброї. Затвердження плану технічної модернізації збройних сил запізнилося принаймні на рік і про нього буде оголошено лише на фініші виборчої кампанії.

"Міністерство оборони закуповує надзвичайно мало нової техніки, тому оборонний потенціал польської армії суттєво не покращується. Польща замовила дві батареї протиповітряної оборони Patriot та один дивізіон артилерії HIMARS. Оголошено також про закупівлю військових літаків F-35. Разом з тим, так і невідомо, коли Польща збирається придбати ударні вертольоти та підводні човни", - веде далі газета.

Разом з тим, закупівля VIP-літаків для членів уряду відбулася доволі швидко, нагадує Rzeczpospolita.

Винних названо

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За даними спеціального дослідження, двадцять найбільших нафтових компаній світу є причетними до майже 35 відсотків викидів вуглекислого газу в атмосферу, пише британська Guardian. Серед них як приватні, так і державні компанії. Скажімо Chevron, Exxon, BP and Shell спільно відповідальні за 10 відсотків світових викидів CO2 починаючи з 1965 року. Серед державних компаній попереду Saudi Aramco, яка видобула нафти, переробка якої дала еквівалент 4,38 відсотка світових викидів CO2.

Природа влаштована так, що понад 95% вуглекислого газу перебуває під землею у зв'язаному вигляді. Нафто- і газовидобувні компанії переводять вуглекислий газ зі зв'язаного стану під землею у газоподібний, що вільно циркулює в атмосфері.

"Трагедія полягає в тому, що 7,5 мільярдів мешканців землі змушені платити ціну за деградацію планети, у той час, коли кілька десятків компаній отримують надприбутки. Велика моральна вада нашої політичної системи полягає в тому, що вона таке дозволяє", - говорить один із провідних кліматологів світу Майкл Манн.

Guardian звернулася по коментар, до компаній, названих у дослідженні. Більшість з них відгукнулися і надали свої пояснення. Деякі сказали, що не несуть відповідальності за те, як інші фірми використовують їхню продукцію.

Китайська PetroChina зазначила, що у дослідженні фігурує її юридичний попередник, за якого вона не може нести відповідальності. А багато інших енергетичних фірм перелічили свої зусилля для запровадження екологічно чистих технологій, пише газета.

"Нікому не потрібні" супер'яхти

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Кінець літа - гаряча пора для дизайнерів супер'яхт, пише New York Times. Вони нервово очікують візитів замовників, які після літньої відпустки починають вимагати покращень і змін у вже затверджених проєктах. Якщо колір рушників у душі поміняти не важко, то вмістити у яхті спортзал або тенісний корт буває набагато важче, говорить австралієць Дікі Баненберг, власник усесвітньо відомої студії дизайну яхт.

Технічно, сурпер'яхтою вважається плавзасіб довжиною понад 30 метрів і вартістю від 5 до 500 мільйонів доларів. Батько Банненберга, який помер у 2002 році колись сказав, що такі яхти реально нікому не потрібні, і завдання дизайнера полягає в тому, щоб покупці забажали їх придбати. Однак покупців не бракує і дизайнерській фірмі іноді важко ідентифікувати походження їхніх статків.

"Неминуче, що багато клієнтів готових витратити десятки чи сотні тисяч доларів на яхту, виявляються людьми з неоднозначною репутацією. Австралійський мільярдер Ален Бонд встиг побувати клієнтом Банненберга перш, ніж потрапив до в'язниці за шахрайство. Покійний саудівський торговець зброєю Аднан Хашоггі свого часу замовив 90 метрову яхту "Набіла". У 1987 році її купив Дональд Трамп за 30 мільйонів доларів. Причому експлуатаційні витрати на яхту складають 2,5 мільйони доларів щорічно", - пише New York Times.

Клієнтська база дизайн-студії супер'яхт - річ непостійна. Років із десять активно купували супер'яхти клієнти з Росії та Східної Європи. Однак потік грошей з цієї частини світу увірвався у 2014 році після російської анексії Криму.

"Ми втратили одне замовлення через пів години після оголошення про санкції Заходу проти Росії, " говорить Дікі Баненберг.

Західні санкції таки вдарили по російських олігархах, резюмує New York Times.

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