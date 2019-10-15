Чому Трамп "ненавидить" Україну. Огляд ЗМІ

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У вівторок, 15 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Президент США ненавидить Україну?

Як скандал навколо Трампа шкодить репутації України у світі

Як стрес матерів впливає на стать дитини

Коли британці почувались найщасливішими

"Наодинці" з Росією

New York Times пише про те, що Трамп "ненавидить" Україну через те, що вона стала "енергійною демократією".

Видання зазначає, що попри велику кількість проблем, сьогодні Україна є "енергійною, мультиетнічною демократією в регіоні, де переважають агресивний націоналізм та сповзання в авторитаризм".

"Саме тому було дуже непорядно з боку Дональда Трампа використати американську допомогу Україні, аби змусити її президента відкрити розслідування, які б допомогли Трампу політично. Україна є країною, яка намагається подолати свою історію корупції, а Трамп намагався змусити її поводитися більш корумповано", - зазначає видання.

Газета стверджує, що американський президент "не вважає проблемою" намагання Росії посилити свій вплив на Україну, оскільки "він не зацікавлений у процвітанні ліберальної демократії у Східній Європі чи будь-де".

"За Трампа Америка приєдналась до вісі автократів", - зауважує видання.

І в таких умовах чимало українських лібералів кажуть, що країну "лишили наодинці" з Росією, оскільки інші провідні держави зараз розв'язують власні проблеми, підсумовує New York Times.

Як Україна перетворилась на "місце злочину" в американській політиці

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Globe and Mail пише про те, що скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського перешкоджає боротьбі України з корупцією.

На думку видання, через розслідування можливих зловживань американського президента про Україну говорять як про "місце злочину".

"Однак чимало українців відчувають, що їхня країна стала жертвою в цій історії. Не тільки через те, як пан Трамп розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським під час сумнозвісної телефонної розмови 25 липня. Але й через те, як ім'я та репутація країни були втягнуті в епіцентр політичного конфлікту в США", - пише видання.

Урядові чиновники стурбовані тим, що в "безперервних" газетних заголовках слова "Україна" та "корупція" знаходяться поруч, що може мати негативний вплив на плани інвесторів. А антикорупційні активісти, які постійно дивились на США як на взірець "чистого керування", побоюються, що боротьба з корупцією втратить динаміку через те, що "видатні американці брали гроші в сумнівних осіб в Україні".

На думку голови державної інвестиційної агенції Ukraine Invest Даніеля Білака, ця проблема змінює сприйняття України у світі. Він вважає, що ця проблема погіршилась в сучасному інформаційному просторі.

"Вас ніколи не критикуватимуть за те, що ви скажете чи напишете щось погане про Україну", - цитує пана Білака Globe and Mail.

Бережіть жінок

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Daily Mail пише про те, що через стрес майбутні мами мають більше шансів народити дівчинку.

Вчені колумбійського університету провели дослідження та з'ясували, що якщо перед зачаттям дитини в жінки був фізичний чи психологічний стрес, шанси народити хлопчика значно зменшуються. За оцінками дослідників, лише 30-40% жінок, які пережили стрес, народжують хлопчиків.

Водночас, дослідники не стверджують, що стрес призводить до зміни статі в утробі матері.

"Вчені кажуть, що чоловічі ембріони набагато вразливіші до гормонів стресу", - пише видання.

На підтвердження своєї теорії вчені наводять дані народжуваності після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

"Дослідження показали, що у вересні 2001 року було втрачено на 12% більше чоловічих ембріонів, ніж очікувалось", - пише видання.

Водночас, вчені "були здивовані дізнатись", що шанси на народження хлопчика суттєво зростали, якщо мама відчувала підтримку з боку друзів і родини.

Дослідники також встановили, що через фізичний стрес жінки мають більше шансів народити передчасно. Водночас психологічний стрес призводить до більших пологових ускладнень, пише Daily Mail.

"Старі добрі часи"

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Британці були щасливішими в "старі добрі часи", пише Independent з посиланням на нове дослідження. А "найщасливішим" роком в історії Великої Британії став 1880-й, коли Сполучене королівство воювало у Другій англо-афганській війні, Бенджаміна Дізраелі вдруге обрали прем'єром і перше заморожене ягня імпортували з Австралії.

Водночас, вчені не змогли пояснити причини такого підйому в настрої.

"Це була ера імперії для Британії. Вона дуже пишалась собою, і це знаходило відбиття в пресі та книжках", - каже професор Томас Гіллз з Університету Уорвік.

Під час дослідження вчені вивчили "мільйони книжок і газет" починаючи з 1820-х років. За результатами дослідження вони встановили, що рівень щастя різко погіршувався під час двох світових війн. А найнижчий рівень задоволення був під час так званої "Зими тривоги" 1978-79 років, яка ознаменувалась широкомасштабними страйками та найхолоднішою зимою за 16 років, пише Independent.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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