Чорна ікра - таки не для всіх? Огляд іноземних ЗМІ

Копирайт изображения MAMYRAEL Getty Images Image caption Американські виробники чорної ікри вважають, що їхній продукт ніколи не стане серійним

Брекзит по-шотландськи, як далі житиме Польща, скільки чорної ікри має бути на ринку та про порятунок від посляпологової депресії - в огляді світової преси 17 жовня.

Ікри має бути мало

Американські виробники чорної ікри вважають, що їхній продукт ніколи не стане серійним, пише Guardian. Після заборони експорту ікри із Каспійського регіону, більшість екзотичного продукту тепер надходить із ферм, які розводять осетрів. Однак тут постає багато питань щодо етичності цього наїдку.

"Скумбрія, сардини та інша риба у великій кількості переробляється на корм для хижих риб. Тобто сам процес розведення осетрів і виробництва ікри потребує надто багато цілком їстівної риби, яка сама стає сировиною для суперелітного продукту для обраних", - пише газета.

Однак ресторатори вважають по-іншому:

"Якщо люди купують дороге взуття чи ювелірні прикраси, то чому вони не можуть час від час купувати ікру?" - запитує виконавчий директор компанії, яка є власником нью-йоркського ресторану.

Копирайт изображения Valery Matytsin Getty Images Image caption "Якщо збільшувати кількість риб на одиницю водної площі, смак ікри буде вже не той"

Осетри є не тільки доісторичною, але й дуже примхливою рибою. Масово розводити їх на фермах, як це зараз відбувається із лососями, технічно неможливо.

"Природу не надуриш. Якщо збільшувати кількість цих риб на одиницю водної площі, то нічого доброго з того не вийде. Смак ікри буде вже не той", - цитує газета фахівців.

Тому більшість ресторанів мають чорну ікру в меню лише для спеціальних подій.

"Справжня чорна ікра не повинна бути надто популярною. Це не той випадок, коли нам потрібно, щоб кількість споживачів продукту зростала," - говорить шеф-кухар гавайського ресторану у Нью-Йорці.

Вийти звідусюди

Поки Британія не може вирішити, як виходити з Євросоюзу і чи виходити взагалі, шотландські риболови готові вийти як із Євросоюзу, так і зі складу самої Британії, пише Financial Times.

Кілька шотландських виборчих округів, мешканці яких заробляють на життя рибним промислом, свого часу підтримали на референдумі вихід Британії зі складу ЄС. Однак на той час Шотландія загалом проголосувала за те, щоб Британія залишилася у ЄС.

"На противагу Шотландії загалом, яка дала 62% голосів за членство у ЄС три роки тому, 54% виборців у Абердінширі проголосували за вихід. Шотландські рибалки хочуть, щоб Британія знову стала незалежною острівною державою," - говорить місцевий депутат від консервативної партії, якому вдалося обратися на хвилі місцевої нелюбові до Євросоюзу.

Копирайт изображения Duncan McGlynn Getty Images Image caption Абердіншир вважає інакше. Борис Джонсон під час візиту до Шотландії у вересні 2019 року

Голоси його виборців цілком могли стати вирішальними у загальнобританському голосуванні на користь виходу з ЄС.

Однак політична фортуна мінлива і тепер завдяки тим самим голосам може припинити існувати сама Велика Британія. Уряд Шотландії заявив, що у разі виходу Британії із ЄС, домагатиметься нового референдуму стосовно членства Шотландії у Сполученому Королівстві.

"Місцеві ентузіасти виходу з ЄС так само бажають ще і виходу зі складу Британії. Їм однаково не подобається як Брюссель, так і Вестмінстер. В ідеалі вони хотіли б, щоб Шотландія керувала сама, без усякого зовнішнього впливу", - пише газета.

Навряд чи консерватори Бориса Джонсона матимуть шанси на переобрання у рибальських округах Шотландії, веде далі Financial Times. Занадто вже англійським прем'єр-міністром він тут сприймається.

"Зрозумійте, тільки Шотландська національна партія найкраще захищає наші інтереси. Тільки їй потрібна незалежна Шотландія," - переконує місцевий торговець рибою, який раніше голосував за консерваторів.

Кому належить влада у Польщі?

Копирайт изображения Carsten Koall Getty Images Image caption Rzeczpospolita: Головне питання, яке тепер задає собі голова правлячої партії Ярослав Качинський звучить так: чому незважаючи на величезні соціальні виплати, половина поляків усе-таки підтримала опозицію?

Польська правляча партія ПіС досягла дуже пристойного результату на виборах, однак влада її все одно не абсолютна, пише польська Rzeczpospolita.

"ПіС збільшила підтримку на сім відсотків, тобто на два мільйони виборців. Кількості мандатів у парламенті це не збільшило, але надійна більшість у партії все одно є. І головне, що всупереч тезі про ерозію демократії, явка на виборах була рекордною", - пише газета.

З другого боку, партії влади потрібно буде виконувати свої обіцянки, а перші ознаки невдоволення електорату є вже зараз.

"Найбільшою несподіванкою для керівництва ПіСу стало потрапляння до парламенту проросійської політичної сили під назвою Конфедерація. Соціологи до останнього заспокоювали, що цього не станеться, але воно сталося", - пише газета.

Однак незначна кількість проросійських і, відповідно, антиукраїнським популістів, які ледь подолали електоральний бар'єр, не надто непокоїть польську владу. Гіршим є те, що правляча партія не має абсолютної більшості голосів для подолання можливого президентського вето. Зараз і прем'єр, і президент є висуванцями ПіСу. Однак наступні президентські вибори відбудуться навесні, і кого оберуть поляки передбачити важко.

Головне питання, яке тепер ставить собі голова правлячої партії Ярослав Качинський звучить так: чому незважаючи на величезні соціальні виплати, половина поляків усе-таки підтримала опозицію?

Для тих, хто не спить

Материнство - це завжди поєднання радості, страху, тривоги та страшної втоми. Однак жінкам, які народжують вдруге, уваги приділяється набагато менше. Колишня модель Vogue Рут Кріллі вирішила допомогти собі та іншим жінкам, які опинилися у подібній ситуації, пише Daily Mail.

Спочатку Рут народила доньку, а через 18 місяців - сина. І якщо після народження першої дитини, маму всіляко підтримували родина та друзі, то друга дитина сприймалася, як щось цілком звичне. Насправді усе було не так.

Копирайт изображения JAIME REINA Getty Images Image caption Daily Mail пише про важливі аспекти материнства

"Після другої дитини я почала думати: це ще я чи вже ні? Хто я? Мені просто важко було із цим усім розібратися", - говорить Рут.

З'явилося відчуття провини щодо старшої доньки, якою займався чоловік Рут, поки вона сама годувала меншу дитину. Це відчуття посилювалося вночі.

"Я годувала Теда, а усі довкола спали. Я хотіла підійти до доньки, але не мала можливості", - згадує Рут.

Молода мама боялася заснути, щоб не зашкодити дитині, і шукала у телефоні відповіді на різні питання, що стосувалися післяпологової депресії.

Удень її охоплювала паніка і з'являлося величезне бажання переїхати кудись із дому, де їй усе набридло.

Врешті-решт вихід було знайдено. Рут вирішила ділитися своїм досвідом із іншими матерями через мобільний додаток Night Feed (нічне годування). Ця програмка для мобільного телефона має просту мету. Жінки, які не сплять уночі, бо годують дітей, можуть бачити, що вони не самотні у цьому світі.

"Це ніби як кафе для молодих мам, яке ось тут, за рогом на вашій вулиці. Воно ніколи не заривається і там зажди можна з кимось поговорити чи щось цікавого почитати. Тут усі такі самі, як ти," - говорить Рут.

Додаток коштує, як горнятко кави (4 британські фунти) і має зараз приблизно п'ять тисяч користувачів.

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