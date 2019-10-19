Прокат нового фільму Тарантіно у Китаї під загрозою. Культогляд

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Зізнання Джолі, документальна стрічка Каньє Веста та проблеми Тарантіно у Китаї - у свіжому культогляді.

Дебют Тарантіно в Китаї під загрозою

Китай поставив на паузу вихід у прокат фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела.

Причина - в образі актора та популяризатора китайських бойових мистецтв Брюса Лі у стрічці, пише видання. У фільмі є епізод, в якому герой Бреда Пітта вступає у двобій з зухвалим Лі.

Згідно з інформацією джерел, до Китайського національного органу, що опікується прокатом фільмів, надійшла скарга на те, в якому образі Брюс Лі постає у роботі Тарантіно. Прем'єру фільму, що була запланована на 25 жовтня перенесли на невизначений термін.

"Одного разу в Голлівуді" пройшов схвалення китайською цензурою і мав стати першою роботою Тарантіно, яку без редагування мали б показати в країні. Джерела повідомили, що стрічку можуть показати, якщо режисер погодиться вирізати епізод з Брюсом Лі.

Видання пише, що скасування прокату стрічки суттєво позначиться на касових зборах, враховуючи обсяги китайського ринку. Продюсери фільму розраховували на суму у 400 мільйонів доларів. Наразі стрічка зібрала 366 мільйонів, пише The Hollywood Reporter.

Офіційне підтвердження відтермінування релізу фільму не надходило.

Джолі зламалася, але тепер "відчула силу"

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"Мені знадобився час, щоб знову відчути силу", - розповіла в інтерв'ю The People Анджеліна Джолі про роботу над стрічкою "Чаклунка: повелителька темряви".

Минулого літа акторка знімалася у продовженні сиквелу, де вона грає злу чаклунку.

"То були тяжкі часи. Я була у процесі подолання труднощів, що тривали кілька років, і не почувалася дуже сильною. Насправді, я почувалася зламаною", - розповіла Джолі.

Три роки тому Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення. Разом вони виховують шістьох дітей.

Прем'єра стрічки в Україні - 18 жовтня.

Документальна стрічка від Каньє

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У мережі з'явився трейлер до документальної стрічки Каньє Веста "Ісус - король" (Jesus is King - в оригіналі), повідомляє Rolling Stone.

Стрічка мала стати частиною промо-кампанії для нового альбому репера. Але реліз відклали на невизначений термін, а фільм вийде на екрани мережі IMAX за планом - 25 жовтня.

У трейлері - єдиний кадр, що наближається. Це зображення арт-інсталяції американського митця Джеймса Таррелла у кратері згаслого вулкана на півночі штату Аризона.

Саундтрек до хвилинного трейлеру виконує госпел-хор. Сам Каньє у відео не з'являється.

Глядачі фільму побачать 13 пісень, які аранжував репер, у виконанні госпел-хору під час недільного служіння.

Дует з боксером

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Дует з боксером Тайсоном Ф'юрі для свого першого різдвяного альбому запише Робі Вільямс, повідомляє Daily Mail.

За словами співака, ідея записати спільну пісню з'явилася після того, як він зустрів боксера після двобою у Лас-Вегасі.

"Він запросив мене до своєї роздягальні. Це ж називається роздягальня, коли йдеться про бій? Я не впевнений. Тож я його запитав і він погодився", - розповів Вільямс.

Трек вийде під назвою Bad Sharon. У ньому йдеться про офісну вечірку десь у Британії.

"Тайсон розуміє про що йдеться, і в той момент і в моїй голові картинка склалася", - розповів співак.

В альбомі, що міститиме два диски, будуть і інші колаборації. Вільямс також запише спільні пісні з Брайаном Адамсом та Родом Стюартом.

"Я багато що зробив за свою кар'єру, але запис цього альбому - реалізація ще однієї мрії. Працювати над цим альбомом було так весело і я не можу дочекатися, щоб ви всі його почули", - поділився своїми враження від роботи над альбомом співак.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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