Імпічмент Трампа і Україна: нові подробиці скандалу. Огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 18 жовтня, західна преса пише про новий виток розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа - зокрема, про одкровення виконувача обов'язків голови апарату президента Міка Малвейні та роль міністра енергетики Ріка Перрі у цьому скандалі.

Безліч причин проти

У своєму зверненні Мік Малвейні назвав три причини того, чому утримувалася фінансова допомога Україні: корупція в країні; питання про те, чи брали інші країни участь в підтримці України; чи співпрацювала Україна щодо поточного розслідування з міністерством юстиції США.

Існує безліч причин, чому ці аргументи не відповідають дійсності, пише Washington Post.

По-перше, зазначає газета, неправильно стверджувати, що корупція була головною причиною для утримання допомоги і що це "абсолютно не стосувалося Байдена".

Зокрема, в четвер, 17 жовтня, посол США в ЄС Гордон Сондланд розповів, що коли говорив із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані перед тим, як допомогу поновили, останній згадував компанію Burisma, на яку працював син Джо Байдена.

"Існує чимало доказів того, що зацікавленість Трампа та Джуліані в корупції в Україні не заходила далі, ніж його теорія про Байдена. Його публічної занепокоєності щодо корупції загалом не було до появи питання України", - пише видання, зазначаючи, що Трамп не згадував про корупцію у телефонній розмові з президентом України 25 липня.

Коли ж це питання підняв Зеленський, Трамп навів лише один приклад: Байден.

Малвейні також стверджує, що фінансову допомогу утримали, щоб нібито заохотити Україну співпрацювати в розслідуванні про втручання в американські вибори у 2016 році. Між тим, у Мін'юсті США заявили, що нічого не знали про тиск на Україну заради такого сприяння, пише Washington Post.

Насправді ж ретельне розслідування щодо хакерської атаки на сервер Національного комітету Демократичної партії вже провів спецпрокурор Роберт Мюллер, довівши причетність росіян. У розмові із Зеленським президент США це ігнорує, пише видання.

"Що хоче Трамп - це, здається, якісь нові докази, які можуть змусити сумніватися у причетності Росії. Причиною цьому є не просто бажання виправдати Росію, а спроба очорнити своїх уявних політичних ворогів", - зазначає Washington Post.

Хто такі "три аміго"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виконувач обов'язків голови апарату президента США Мік Малвейні

Виконувач обов'язків голови апарату президента США Мік Малвейні опиняється все глибше втягнутим у розслідування щодо імпічменту, згідно з яким він організував втручання в політику щодо України тих, хто називав себе "трьома аміго", пише британська Times.

Згідно зі свідченнями заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кента, який відповідав за український напрямок, Малвейні наказав йому підкорятися міністру енергетики Ріку Перрі, послу США в Євросоюзі Гордону Сондланду та спецпредставнику в Україні Курту Волкеру.

За словами Кента, його усунули від справ, оскільки "він говорив те, що не віталося", і через те, що американську політику щодо України взяли на себе "троє аміго", як розповів парламентар Джеральд Коннолі, який був присутній, коли Кент давав свідчення.

Зважаючи на нові свідчення, голова комітету з розвідки Палати представників і один з ініціаторів розслідування про імпічмент Адам Шифф зазначив у Twitter: "Ми викрили серйозні докази перевищення повноважень Трампом".

Тим часом, сам президент США продовжує протестувати проти "полювання на відьом", називаючи процес імпічменту неконституційною спробою змінити результати виборів 2016 року, зазначає Times.

Чи втручався міністр енергетики США у справи "Нафтогазу"?

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Politico пише про те, що відставка міністра енергетики США Ріка Перрі залишає важливе питання щодо його ролі в українському скандалі - чи співпрацюватиме він з розслідуванням про імпічмент?

Перрі планує залишити посаду до кінця року, як повідомив президент Трамп у четвер, 17 жовтня.

Перрі заявив, що дослухатиметься до рекомендацій міністерства енергетики та Білого дому щодо того, чи відповідати на виклик демократів для надання свідчень. Втім, він може піти на співпрацю, аби врятувати свою репутацію, ще до того, як залишити посаду, розповіли Politico близькі до нього джерела.

Стимулом може стати те, що минулого тижня Трамп заявив, нібито Перрі тиснув на нього і закликав зробити телефонний дзвінок президенту України - саме ця розмова зрештою стала предметом розслідування про імпічмент.

Перрі після цього заявив, що Трамп наказував йому радитися щодо України з Рудольфом Джуліані.

Окрім спілкування з адвокатом Трампа, конгресменів також цікавить спроба призначити в наглядову раду компанії "Нафтогаз України" представників нафтових та газових компаній Г'юстона - зокрема людину, яка зробила пожертву на його політичну кампанію в Техасі, пише Politico.

Перрі та Джуліані були серед людей Трампа, які намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" ще за кілька місяців до його телефонної розмови із Зеленським, повідомляє CNN.

"Спроби вплинути на "Нафтогаз" демонструють характер взаємодії адміністрації Трампа з Україною, коли керівництво державою та дипломатія могли змішуватися з політичними та бізнес-інтересами, що зараз є предметом федерального кримінального розслідування", - зазначає CNN.

Згідно з джерелами CNN, під час подорожі на інавгурацію Зеленського у травні Перрі привіз список із чотирьох кандидатів, щоб замінити поточного представника США у міжнародній наглядовій раді "Нафтогазу".

За два місяці до того, на заміні одного з керівників "Нафтогазу" на більш вигідну їм людину наполягали також Лев Парнас та Ігор Фруман, яких минулого тижня затримали за порушення правил фінансування виборчої кампанії, повідомляє CNN.

Сирія та Україна як доказ "некомпетентності" Трампа

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Жодна інші криза не показала недоліки Трампа настільки ж очевидно, як зовнішньополітичні скандали в Україні та Сирії, пише колумніст Девід Френч для Time.

На його думку, некомпетентність Трампа призвела до його "жахливих рішень, які мали негайні та значні наслідки", коли він вивів американські війська з Сирії.

"Катастрофа в Сирії тимчасово виштовхнула Україну із заголовків, але розслідування щодо імпічменту продовжує демонструвати корумпованість Трампа та його невідповідність посаді", пише Френч.

Все більше доказів з'являється про те, що Трамп намагався схилити Україну до розслідування щодо Джо Байдена та його сина Гантера.

"Навіть його найбільш аргументоване прохання, - про те, щоб Україна допомогла провести розслідування щодо іноземного втручання у вибори 2016 року, заплямоване його невідповідністю посаді", - пише колумніст.

Він зауважує, що ніколи не було доказів того, що згаданий Трампом у розмові із Зеленським сервер компанії Crowdstrike, який нібито розміщено в Україні, взагалі існував.

"Політика Трампа в Україні та Сирії представляє Трампа "без гальм", - пише Френч, додаючи, що ці ситуації показали ті найгірші риси американського президента, яких побоювалися критики.

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