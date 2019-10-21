Копирайт изображения УНІАН Image caption Марі Йованович дочасно відкликали з України в травні 2019 року

Американські видання продовжують писати про відносини з українським урядом. У понеділок, 21 жовтня, читайте про таке:

Чому Шокіну відмовили в американській візі

Як Лещенко втратив посаду в команді Зеленського, і до чого тут Джуліані

Чому погіршилися стосунки Байдена і Порошенка

Через що втратила посаду Йованович

Джуліані хотів, аби Шокіну дали американську візу

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані вимагав від адміністрації Трампа видати українському ексгенпрокурору Шокіну американську візу у січні цього року, пише The Washington Post, посилаючись на закрите свідчення дипломата Джорджа Кента у Конгресі, про яке розповіли посадовці Держдепартаменту США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рудольф Джуліані та Дональд Трамп

Однак старші посадовці Держдепартаменту йому відмовили через звинувачення на адресу пана Шокіна у корупції.

Джуліані звернувся до Білого Дому з апеляцією, однак рішення не змінили, каже один із посадовців.

Соратник Трампа через це "дуже замутився", однак не сказав, що він якимось чином намагався посприяти отриманню візи, пише видання. "Йому допомагали певні люди, - сказав Джуліані про Шокіна. - Більше я вам не розкажу".

Лещенко втратив топову посаду через Джуліані

Сергій Лещенко не отримав топову посаду в адміністрації Зеленського через те, що Джуліані бачив у ньому ворога Трампа, пише Los Angeles Times.

"Я впевнений, що він (Зеленський. - Ред.) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа - Ред.), і особливо це стосується однієї людини, яка дуже корумпована", - сказав Джуліані про Лещенка у травні.

Наступного дня команда Зеленського прибрала Лещенка з переліку претендентів на високу посаду.

Радники Зеленського розуміли, що Джуліані є рупором президента Трампа, і останнє, чого хотів би Зеленський, - це поганий старт у відносинах із Білим Домом, пише видання.

"Для нового президента було неможливо почати стосунки з американським президентом з такої поганої історії, - розповідає сам Лещенко. - Тому, звичайно, це мало вплив на мої політичні перспективи у команді Зеленського".

У 2016 році, Лещенко розповів про начебто фінансування Януковичем політтехнолога Трампа Пола Манафорта, через що Джуліані звинував його у втручанні в американські вибори.

Байден "агресивно" тиснув на Порошенка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хантер і Джо Байдени

Американський віцепрезидент Джо Байден використовував "незвичайно агресивні" методи тиску на українську владу для подолання корупції в країні, пише The Washington Post.

Приміром, у 2016-му, Байден висварив Порошенка у присутності дипломатів обох країн в ООН.

"В Україні не відбувається нічого такого, про що ти не знаєш", - сказав він тоді у відповідь на слова українського президента, в яких вбачав виправдування за корупцію в "Нафтогазі".

"Стосунки між двома лідерами погіршилися з часом частково через повторні вимоги Байдена до Порошенка", - пише видання.

Тож деякі союзники Байдена нині вважають, що "необґрунтовані звинувачення" у корупції на адресу ексвіцепрезидента у справі компанії Burisma спричинені саме його діями на колишній посаді, пише газета. Адже ці звинувачення підтримують два соратники Порошенка - Шокін та Луценко.

Йованович - "дипломатична героїня"

Копирайт изображения AFP

Колишній посол США в Україні Марі Йованович - "тиха героїня", пише журналістка Речел Коен для The Boston Globe.

Про неї б ніколи не дізналися, якби вона не стала перешкодою Джуліані та Трампу, пише авторка.

Йованович почала кар'єру у непростий для України час у серпні 2016 року, коли уряд Порошенка "приніс розчарування", тому що "або не вмів, або не бажав подолати усюдисущу корупцію".

Тож послу довелося боротися на два фронти - проти корупції в Україні та проти звинувачень з боку Трампа і його соратників, пише журналістка.

Не могло бути "гіршого часу" для її відкликання з посади, адже в Україні як раз з'явилася нова влада.

"Це був той час, коли потрібна була послідовність у посольстві", - сказала сама Йованович у свідченні Конгресу.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.

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