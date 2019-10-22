Washington Post: Як захистити Зеленського?

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Світова преса у вівторок пише про "беззахисного" президента України, значення заміни "Kiev" на "Kyiv" і наслідки зустрічі Трампа і Орбана для Києва. Теми огляду:

Чому Зеленський потребує допомоги

Як Україна шукає національну ідентичність

Як Орбан посилив "ворожість" Трампа до України

В якій країні живе найбільша кількість багатіїв

"Беззахисний" Зеленський

Washington Post пише, що "Зеленський та Україна потребують допомоги".

На думку американського видання, на президента України чекає "низка викликів" у найближчі тижні, зокрема, намагання відродити "вже неактуальний" план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та перемовини про транзит російського газу.

Ще одна проблема "політичного неофіта" Зеленського - продовження співпраці з МВФ, яка б стала сигналом для західних інвесторів та фінансових установ.

А для цього, як відзначає газета, українському президенту потрібно продемонструвати свою незалежність від Ігоря Коломойського, який "налякав" МВФ спробами "скасувати" націоналізацію ПриватБанку.

Тому Україна, як ніколи, потребує допомоги США, але американських чиновників у Києві "і вдень зі свічкою не знайдеш", вважає видання.

"На жаль, американських високопосадовців не видно в Києві через знищення американської дипломатії президентом Трампом і його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані", - стверджує Washington Post.

Тому Зеленський "залишився беззахисним" перед Путіним, який "фактично прагне розчленування України в обмін на мирне врегулювання", та президентом Франції Емануелем Макроном, який не проти зняти санкції з Росії.

На думку видання, замість того, щоб стати на захист України, Трамп "наполягає на політичних послугах".

Підсумовуючи, Washington Post відзначає, що Володимир Зеленський, який обіцяв "осушити болото в Києві", все ще може досягти успіху.

І якщо це все ж станеться, то "всупереч токсичному впливу Сполучених Штатів".

Значення "Kyiv" vs "Kiev"

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Atlantic Council пише про те, що кампанія за написання назви української столиці як Kyiv є "пошуком незалежної ідентичності".

Видання нагадує, що починаючи з серпня кілька провідних світових медіакорпорацій (зокрема і BBC) відійшли від російського варіанту написання назви української столиці латиницею.

"Цей поспіх українізувати написання є не тільки реакцією на раптову новинну цінність Києва. Він є останньою главою тривалої кампанії за визнання україномовних географічних назв, а також частина набагато ширшого пострадянського прагнення ствердити незалежну українську ідентичність", - вважає видання.

Atlantic Council нагадує, що українська влада відстоювала англомовне написання Kyiv ще з середині 1990-х, але до початку "російсько-української війни" 2014 року цей варіант не викликав підтримки навіть у багатьох українців.

"Все змінилось, коли президент Росії Володимир Путін напав на Україну", - вважає видання.

"Напад Росії електрифікував питання, вклавши в нього абсолютно нове значення серед українців та спонукаючи інші країни замислитись знову", - пояснюють автори.

В результаті, з 2014 року почалася "повінь" змін на український варіант транслітерації - зміни зробили десятки авіакомпаній та аеропортів, міжнародних організацій, видань тощо.

Втім, додають у Atlantic Council, далеко не всі радіють таким змінам, адже протягом сотень років "царської та радянської русифікації" українців намагались позбавити національної ідентичності, коли "і царі, і комісари однаково вважали приниження української ідентичності пріоритетом національної безпеки".

Навіть зараз, веде далі видання, Путін називає росіян та українців "одним народом".

Тому за таких умов бажання українців, щоб іноземні країни використовували саме українську транслітерацію, є абсолютно нетривіальним.

"Це є заклик до символічної підтримки в одній з останніх великих битв за незалежність в історії. Подорож України до побудови нації ще далека від закінчення, але встановлення українських назв для українських міст є необхідним початковим кроком на шляху до відновлення", - підсумовує Atlantic Council та закликає міжнародні ЗМІ переходити на написання Kyiv.

Орбан проти України

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Травнева зустріч Дональда Трампа з угорським прем'єром Віктором Орбаном посилила ворожість американського президента до України, пише New York Times.

За інформацією видання, кілька впливових чиновників американської адміністрації виступали проти візиту Орбана, "диктатора, який згорнув демократію" в Угорщині.

Утім, зустріч таки відбулась.

"У критичний момент в українській сазі пан Трамп вів перемовини в Овальному офісі з європейським лідером, який має жорстко негативний погляд на Україну. Це посилило точку зору, які він (Трамп - Ред.) постійно чув від особистого адвоката Рудольфа Джуліані та президента Росії Володимира Путіна протягом місяців і років", - пояснює видання.

Зокрема, як стверджують автори, Орбан звинуватив Київ в утисках угорської меншини, а офіційний Будапешт назвав Україну "напівфашистською" та спробував заблокувати важливі зустрічі з ЄС та НАТО.

Думку Трампа не змінила навіть зустріч із американськими чиновниками, які, повернувшись з інавгурації Зеленського, переконували президента Сполучених Штатів, що нова українська влада прагне реформ та потребує підтримки США.

"Трамп висловив сумнів, сказавши, що українці "жахливі люди", які "намагались нашкодити мені під час президентських виборів 2016 року", - переповідає реакцію президента видання.

Автори статті зазначають, що зустріч Трампа з Орбаном відбулась через чотири дні після того, як пан Джуліані розповів New York Times, що поїде до України у пошуках інформації, яка буде "дуже, дуже корисною моєму клієнту" і через три дні після того, як Джуліані скасував подорож через критику, пише New York Times.

Чергове досягнення Китаю

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Китай обійшов США у списку найбагатших людей світу, пише Guardian.

Згідно з доповіддю Credit Suisse, кількість багатих китайців вперше в історії перевищила кількість багатих американців.

За даними щорічного дослідження багатства, яке проводить швейцарський банк, 100 млн китайців потрапили до 10% найбагатших мешканців планети. Водночас кількість американців склала 99 млн.

Згідно з доповіддю, Пекіну допомогла встановити рекорд "швидка трансформація Китаю з країни з перехідною економікою до повноцінної ринкової економіки".

Щоб потрапити до рейтингу, потрібно мати особисті збереження у розмірі 109 430 доларів. І хоча Китай обійшов США за цим показником, Америка залишається лідером за кількістю супербагатіїв - у країні мешкає 40% мільйонерів світу. Лише торік кількість мільйонерів у США зросла на 675 тис. і досягла приголомшливого показника у 18,6 млн. людей.

"Це означає, що кожна 14-та доросла людина в США є мільйонером", - зауважує видання.

Водночас, у Китаї наразі 4,4 млн мільйонерів.

Що ж стосується світових показників, то минулого року кількість мільйонерів досягла 46,8 млн людей. Разом вони володіють чистими активами у майже 160 трлн доларів, або 44% від усіх активів у світі, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.

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