Свідчення Тейлора про Україну викликали шок у Конгресі - американські ЗМІ

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Свідчення дипломата Вільяма Тейлора у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали бурхливу реакцію в американській пресі.

Тейлор, який від червня очолює посольство США в Україні, заявив, що голова Білого дому пов'язував надання військової допомоги Києву з розслідуваннями щодо діяльності колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера в Україні. Саме Байден може стати суперником Трампа на президентських виборах 2020 року.

Провідні газети побачили у промові Тейлора "чіткі докази" того, що Трамп вимагав "послуги за послугу". А це, як пише американська преса, може суттєво посилити позиції демократів у справі про імпічмент.

Також преса пише про серйозну дилему, яка тепер стоїть перед однопартійцями американського президента, та розповідають про самого Тейлора як "зразкового" дипломата, свідчення якого опоненти навряд чи зможуть поставити під сумнів.

"Справжній шок"

"Немає сумнівів - президент Трамп поставив власне політичне майбутнє вище інтересів національної безпеки США", - так свідчення Тейлора оцінює New York Times.

Газета вважає, що у промові дипломата містилися беззаперечні докази того, що американський президент вимагав від свого українського колеги Володимира Зеленського "послуги за послугу". Саме з цим, як заявив Тейлор, була пов'язана затримка з наданням Україні військової допомоги.

"Письмова заява пана Тейлора, яку він доповнив свідченнями перед трьома комітетами Палати представників за зачиненими дверима, викликає справжній шок через те, що американський президент міг настільки нерозсудливо ставитися як до людського життя, так і до міжнародних відносин. І все заради власної політичної вигоди", - обурюється видання.

На думку New York Times, замість того, щоб використовувати зовнішню політику заради власних амбіцій, американські політики мають підтримувати "молоді демократії, які поділяють наші цінності".

" У такій Америці в Овальному кабінеті немає місця такій людині як Дональд Трамп", - резюмує газета.

"Чіткі докази"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Процедура імпічменту була розпочата після оприлюднення розшифровки телефонної розмови президента Трампа із президентом Зеленським

Інша провідна газета, Washington Post, також побачила у виступі дипломата "чіткі докази" того, що Трамп вимагав від Зеленського розслідування проти компанії Burisma, пов'язаної з Хантером Байденом, в обмін на зустріч у Білому домі та військову допомогу.

На думку видання, це саме ті докази, яких вимагали прибічники Трампа, зокрема провідний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Тепер сенатор має всі підстави визнати, що дії президента були незаконними.

"Питання в тому, чи мають він та інші республіканці моральну відвагу це зробити", - зауважує Washington Post у редакційній статті.

Дилема республікаців

Після свідчень Тейлора перед республіканцями стоїть важкий вибір, пише Washington Post в іншому матеріалі на цю тему.

"Чи визнають вони, що президент вчинив незаконні дії? - запитує видання. - Чи казатимуть вони, що Трамп вчинив неправильно, але що цього замало для імпічменту? Простору для ухилення від відповідей сьогодні стало менше".

Тепер, пише газета, справа за Трампом - замість звичних спростувань йому треба шукати серйозні контраргументи.

"Якщо є протилежна версія розвитку подій, президент мусить її представити", - констатує Washington Post.

Тейлор - головний свідок?

Тим часом, демократи, які слухали доповідь Тейлора, назвали його свідчення "детальними та шокуючими", пише Los Angeles Times.

"Демократи вважають свідчення переконливими доказами у справі імпічменту та заявляють, що Тейлор буде головним свідком, коли вони почнуть викладати справу суспільству на слуханнях цієї осені", - пише газета.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вільяма Тейлора призначили тимчасовим повіреним у справах США в Україні у червні 2019 року, після несподіваного відїзду попереднього посла США - Марі Йовановичю Вона також вже свідчила у Конгресі

Подібні висловлювання наводить і Wall Street Journal. Зокрема, видання цитує конгресмена Харлі Руду, який каже, що виступ Тейлора викликав "зойки та зітхання" серед слухачів.

Але Республіканці закликають не переоцінювати значення заяв дипломата. "Нічого нового", - наводить газета слова однопартійця Трампа Марка Медовза.

Відкидають закиди Тейлора і в адміністрації американського президента, зазначає Wall Street Journal.

"Президент Трамп не зробив нічого поганого. Це координована кампанія з очорнення, яку проводять ультраліві законодавці та радикальні бюрократи, яких ніхто не обирав, і які оголосили війну конституції. Не було послуги за послугу", - цитує газета прес-секретаря Білого Дому Стефані Грішем.

Тейлор як "зразковий" дипломат

Окрему увагу газети приділили особисто пану Тейлору.

New York Times називає його "зразковим дипломатом", який заявляв, що Україна має для нього "особливе значення" і що попри сумніви він погодився повернутися працювати до Києва, адже був занепокоєний відстороненням Марі Йованович з посади посла.

За словами газети, Тейлор має бездоганну репутацію і серед демократів, і серед республіканців, тож соратникам пана Трампа буде важко поставити його свідчення під сумнів.

"Якщо Білл Тейлор каже, що було так, значить, було так", - наводить газета слова колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вільям Тейлор як голова американської дипломатичної місії в Києві супроводжував Джона Болтона, на той момент радника президента Трампа з питань безпеки, під час візиту наприкінці серпня. Після повернення до США Джона Болтона було звільнено

Втім, газета також зауважує, що у відкритій частині своїх свідчень Тейлор не згадує "прямих розмов" з Трампом або документів та записів, які би остаточно поклали провину на президента. Але його свідчення допоможуть слідчим скласти план дій в рамках розслідування, пише видання.

"Допомога наразі надається Україні, і пан Тейлор і досі працює головним дипломатом у Києві. Поки що", - констатує New York Times.

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