Фірташ пов'язаний з найближчим оточенням Трампа? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, які гаряче захищають Дональда Трампа на телеканалах і є неофіційними радниками Руді Джуліані, з липня працюють авдокатами Фірташа

Світова преса продовжує стежити за історією про Трампа та Україну. Зокрема пишуть про те, що Зеленський знав про тиск з боку США ще до інавгурації, а також про реакцію конгресменів-республіканців, нові подробиці щодо розслідування про імпічмент та можливу причетність олігарха Дмитра Фірташа.

Слід Фірташа

Прокурори у Чикаго, які займаються справою українського олігарха Дмитра Фірташа, зацікавилися його зв'язками з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом після того, як їх заарештували, пише Washington Post. З кінця липня Парнас був перекладачем адвокатів Фірташа.

Парнас і Фруман допомагали особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані шукати в Україні інформацію, що могла нашкодити демократам. Тепер постає питання щодо ролі Фірташа у цьому процесі, зазначає видання.

У червні Верховний суд Австрії виніс рішення проти Фірташа, відкривши шлях до його екстрадиції до США, де його звинувачують у підкупі індійських посадовців.

Незабаром після цього, за інформацією джерел видання, Фірташ зустрівся у Відні з Парнасом, аби порадитися щодо адвокатів. За його рекомендацією, в липні олігарх змінив своїх захисників на Вікторію Тонсінг та Джозефа Ді Дженову.

Це подружжя часто захищає Трампа в ефірі телеканалу Fox News і є неофіційними радниками юридичної команди американського президента, зокрема самого Руді Джуліані, зазначає видання.

За інформацією джерел Washington Post, взявшись за справу, Тонсінг та Ді Дженова навіть організували особисту зустріч із Генпрокурором США Вільямом Барром та іншими представниками Міністерства юстиції США, намагаючись оскаржити обвинувачення проти Фірташа. Барр відмовився втручатися.

Самі ж адвокати Фірташа заперечують, що олігарх мав будь-які ділові зв'язки з Парнасом та Фруманом, і кажуть, що він не відігравав жодної ролі у спробах Джуліані.

Джуліані в інтерв'ю минулого тижня назвав Фірташа "цікавою" людиною, але заявив, що ніколи з ним не зустрічався і на нього не працював. Мовляв, лише намагався з'ясувати, чи мав олігарх якусь інформацію, що його цікавила, але це виявилося не так.

"Я розглядав таку можливість щодо, мабуть, двадцяти таких олігархів", - заявив Джуліані.

Знав до інавгурації

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Президент України Володимир Зеленський непокоївся про тиск з боку Трампа щодо розслідування проти його конкурентів-демократів одразу після обрання, пише New York Post з посиланням на Associated Press.

7 травня Зеленський зібрав невелику групу своїх помічників у Києві на зустріч, на якій мали обговорювати питання енергетики. Натомість вони провели три години, обговорюючи, як поводитися в умовах, коли Трамп та його особистий адвокат Руді Джуліані наполягали на проведенні розслідування щодо Байдена, як розповіли троє людей, знайомих із подробицями тієї зустрічі.

Зустріч відбулася через два тижні після того, як Трамп зателефонував, аби привітати Зеленського з обранням. Стенограми тієї телефонної розмови не оприлюднювали.

Втім, джерела видання не змогли сказати точно, чи викликав занепокоєння Зеленського саме той дзвінок американського президента. Але, за їхніми словами, вже тоді він знав про наполягання Трампа і розумів, що від того, на чию сторону він стане, залежатиме надання військової допомоги Україні, зазначає видання.

Як повідомили джерела, на зустрічі були присутні двоє помічників Зеленського - Андрій Єрмак та Андрій Богдан. Також там були голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв та американець Амос Хохштайн, який є членом наглядової ради "Нафтогазу", пише NY Post.

Хаос на слуханні

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Представники Республіканської партії спричинили хаос, увірвавшись на закрите слухання щодо імпічменту Трампа та України, аби завадити тому, що вони назвали "секретним" процесом. Зокрема конгресмен Енді Біггс звинуватив демократів у тому, що їхній розгляд справи проходить "в радянському стилі". Втім, до комітетів, які проводять розслідування, вже входять як демократи, так і республіканці, пише Guardian.

Кілька десятків конгресменів-республіканців, скандуючи "Впустіть нас!", увірвалися до закритого приміщення в Капітолії, де мала давати свідчення Лора Купер, представниця Пентагону, що займається питаннями політики щодо України.

На такий крок представники партії пішли після того, як Дональд Трамп закликав їх "стати жорсткішими та боротися" за нього після "руйнівних свідчень посла Вільяма Тейлора", пише видання.

За день до того Тейлор, який з червня є тимчасово повіреним у справах США в Україні, розповів про спроби від імені президента поставити умови Києву про те, що надання американської допомоги зокрема залежатиме від розслідування щодо компанії, пов'язаної з сином Джо Байдена.

"Республіканці грають для аудиторії з однієї людини, і президент пишається ними, але нам треба продовжувати виконувати всю роботу", - цитує видання конгресмена-демократа Девіда Чічілліне, члена Комітету закордонних відносин Палати представників.

Лора Купер, яка обіймає посаду помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, зрештою, все ж таки дала свідчення у Конгресі, хоча й на п'ять годин пізніше. Вона стала першим представником Міністерства оборони США, що порушили директиву президента не давати свідчення, пише Politico.

Видання називає це ознакою того, що блокада розслідування про імпічмент з боку Трампа "продовжує розвалюватися".

Прерогатива президента

Копирайт изображения EPA Image caption Ігоря Фрумана (зліва) та Лева Парнаса звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній

Адвокат одного з бізнесменів, яких обвинувачують у порушенні правил фінансування кампанії Трампа, заявив, що справа може стосуватися так званої прерогативи президента, згідно з якою той може тримати певну інформацію в секреті, поки перебуває на своїй посаді, пише New York Times.

Прокуратура в Нью-Йорку стверджує, що вихідці з України та Білорусі Лев Парнас та Ігор Фруман порушили законодавство про фінансування передвиборчих кампаній у США і робили незаконні внески в кампанію Трампа в обмін на можливу вигоду для власних інтересів. Обидва заперечують свою провину.

Адвокат Парнаса заявив у суді, що прерогатива президента може стосуватися цієї справи, оскільки Руді Джуліані був адвокатом Трампа і Парнаса одночасно. Тим самим захисник Парнаса втягнув у справу особисто Трампа, пише газета.

Прокуратура Нью-Йорка поки що не висунула жодних обвинувачень ані самому Трампу, ані Джуліані, але розслідує діяльність останнього, зокрема чи не порушив він законодавство про лобіювання своїми справами в Україні.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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