Якою є роль Олександра Дубінського у Раді? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Atlantic Council вважають, що Олександр Дубінський вістоює інтереси Ігоря Коломойського

У фокусі уваги ЗМІ у п'ятницю, 25 жовтня:

Чи підігрує Олександр Дубінський Коломойському у Раді

Як "Українагейт" поставив під загрози амбіції Помпео стати наступником Трампа

Який ефект справило на українських військових рішення Трампа тимчасово заморозити військову допомогу Києву

Чому наше розуміння розширення Всесвіту виявилося неправильним

Роль Дубінського у шаленій Раді

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Аналізуючи "шалені" темпи роботи українського парламенту, Мелінда Харінг у статті для аналітичного вебсайту Atlantic Council доходить висновку, що партія "Слуга народу"надає більшої ваги швидкості, аніж змісту".

Харінг зауважує, що за парламентом, який за більш ніж 50 днів, ухвалив близько 70 законопроєктів, "важко угнатися".

На її думку, до "найкращих" документів, підтриманих Радою зокрема відноситься пакет прогресивних антикорупційних законів, "які захищають інформаторів, перезавантажують абсолютно неефективну і безглузду Національну агенцію із запобігання корупції, дають Національному антикорупційному бюро (НАБУ) незалежне право на прослуховування й обмежують юрисдикцію Вищого антикорупційного суду справами від НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Серед "найгірших" подій, пов'язаних з роботою парламенту, вона називає спробу депутата Олександра Дубінського створити спеціальну слідчу комісію для перевірки управління ПриватБанком у 2014-2019 роках.

"Дубінський пов'язаний із колишнім власником ПриватБанку Ігорем Коломойським, і це була чергова нагла спроба олігарха повернути собі банк", - пише вона.

"На щастя, її було призупинено, і за цим слідкує Захід", - додає пані Харінг.

Кар'єра під загрозою

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Українагейт" поставив під загрози амбіції Майка Помпео стати наступником Дональда Трампа

Хоча державний секретар США Майк Помпео і вважається фаворитом Дональда Трампа, його амбіції зайняти вищу посаду опинилися під загрозою через "скандал з Україною", пише Wired.

Минулого місяця, коли у Вашингтоні почали ходити новини про викривача з розвідспільноти, "було б складно знайти когось з орбіти Трампа, чиє політичне майбутнє виглядало більш яскраво, аніж Майка Помпео", згадує видання.

Протягом останнього року він багато подорожував Штатами, зустрічаюсь із місцевими ЗМІ й намагаючись сформувати свій образ "найбільш вірогідного наступника" Трампа.

"Однак, враховуючи знаменні події цієї осені, багато з яких стосуються набираючого сили розслідування діяльності його боса, сам Помпео опинився в центрі скандалу, тому давати інтерв'ю місцевим теленовинам виявилося набагато складніше", - пише Wired.

"Скандал навколо України загрожує звести нанівець ретельно сплановані протягом року кроки, покликані зобразити Помпео потенційним наступником Трампа", - додає видання.

Ефект призупинення

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Рішення американського президента Дональда Трампа тимчасово заморозити військову допомогу Києву шокувало українських військових, які воюють на Донбасі, і послабило позиції українських представників на переговорах по Донбасу, пише The New York Times.

"Хоча допомогу було вчасно відновлено, аби запобігти будь-яким військовим проблемам, її призупинення мало важкий психологічний ефект на українських військових, за їхніми словами, і підірвало їхню впевненість у міцності підтримки Вашингтона їхньої боротьби задля приборкання Росії", - пише видання.

Втім, додає воно, як стверджують самі військові, вони продовжуватимуть боротьбу "з допомогою союзників чи без неї".

Описуючи матеріальний стан українських військових, газета стверджує, що навіть на самісінькій передовій скрізь видні "ознаки бідності" армії, солдати живуть в окопах і мають "просту зброю".

"Як і Перша світова, ця війна окопна через одну особливість: жодна зі сторін не використовує авіацію. Російські протиповітряні комплекси розчистили небо", - зауважує видання.

З американського на фронті здебільшого використовуються інфрачервоні прилади нічного бачення та турнікети для зупинення кровотечі, оскільки адміністрація Трампа зобов'язала український уряд не використовувати американську зброю у війні, додає газета.

Незрозумілий Всесвіт

Всесвіт розширюється швидше, ніж на це очікували вчені, що потенційно означає, що нашу модель Всесвіту, можливо, доведеться, переробити, повідомляє британська газета Independent.

Суперечки про те, як швидко зростає космос, тривають роками, нагадує видання.

"Втім останнє вимірювання вкотре показало, що наше розуміння розширення Всесвіту неправильне. Під час нього були використані нові методи, щоб довести, що швидкість - відома як константа Хаббла - можливо, навіть більш незвична, ніж ми очікували", - йдеться у статті.

За словами професора Кріса Фасснахта, "константа Хаббла постійна в будь-якій точці простору в певний момент, але не постійна в часі". "Це означає кризу в космології", - вважає він.

Висновки дослідження, для якого вчені Університету Каліфорнії використали як телескоп Хаббла, так і наземну систему адаптивної оптики гавайської обсерваторії Кека, залишалися таємницею до моменту оприлюднення навіть для вчених. Це було зроблено спеціально, аби результати не мали жодного впливу на вчених під час проведення дослідження.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС