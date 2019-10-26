Як "сходи Джокера" розлютили жителів Бронкса. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Як сходи Джокера розлютили жителів Бронкса

Coldplay розмістив оголошення про новий альбом у маленькій газеті

Проти продюсера Гарві Вайнштайна висунули нові обвинувачення

Режисери Коппола та Скорсезе пішли війною на супергероїв

Бронкс проти Джокера

Навала туристів та "інфлюенсерів" з соцмереж окупувала сходи у Бронксі в Нью-Йорку після того, як вони з'явилися у фільмі "Джокер". Місцевим жителям така увага не сподобалася, пише Telegraph.

В одній з найяскравіших сцен фільму головний герой Артур Флек, танцюючи, спускається сходами в міфічному Готемі. Та прихильники швидко знайшли їх у реальному світі.

Локація вже отримала назву "Сходи Джокера" в Instagram. Прихильники одягаються в костюм героя фільму і постять звідти численні фото.

Але місцеві жителі цього захоплення не поділяють, а таку поведінку вважають неповагою. Біля сходів навіть повісили оголошення з проханням не використовувати це місце для фото в соцмережах.

"Це справжнє життя, не кіно, і ми не жартуємо", - йдеться в оголошенні.

Дехто ж закликав відвідувачів заразом подивитися й на інші цікавинки району.

Попри звинувачення у надмірному насильстві, фільм "Джокер" продовжує збирати повні зали. Його касові збори в світі вже сягнули понад 740 мільйонів доларів.

Coldplay в місцевій газеті

Британський рок-гурт Coldplay вдався до незвичної стратегії для реклами свого нового альбому. Гурт розмістив оголошення у місцевій газеті Північного Уельсу Daily Post з треклистом свого нового подвійного альбому Everyday Life, повідомляє Rolling Stone.

Згідно з оголошенням, перша частина називається Sunrise ("Схід сонця"), друга - Sunset ("Захід сонця"), а вийти восьмий альбом гурту має 22 листопада.

Список пісень опублікували в розділі оголошень поруч з пропозиціями про продаж морозильної камери, пресованого сіна та дивану-ліжка.

Coldplay підтвердили автентичність оголошення у Twitter, а гітарист Джонні Бакленд написав, що колись працював у цій газеті на канікулах, розміщуючи фотографії будинків, які виставляли на продаж.

"Виходило в мене не дуже добре", - зізнався він.

Рекламні оголошення з треклистом також з'явилися у місцевій англійській газеті Express and Echo, австралійській The Age, французькій Le Monde та малазійській Sin Chew Daily.

На початку тижня гурт повідомив про вихід альбому та його назву в листі прихильниці.

Роуз Макґавен не здається

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Акторка Роуз Макґавен подала в суд на голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна та людей з його оточення, пише Time. Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" стверджує, що проти неї організували кампанію з дискредитації, аби запобігти тому, щоб вона звинуватила Вайнштайна у зґвалтуванні.

Позов базується на інформації з двох книг, які написали журналісти New York Times та New Yorker, що першими розкрили подробиці скандалу.

У жовтні 2017 року Макґавен стала однією з перших з десятків жінок, які звинуватили Вайнштайна в сексуальних домаганнях та, як у її випадку, у зґвалтуванні.

Як стверджує акторка, до того, як вона публічно звинуватила продюсера, за його дорученням працювала ціла команда, яка намагалася "дискредитувати жертв та змусити їх замовкнути".

Акторка подала позов проти Вайнштайна, двох його колишніх адвокатів та ізраїльського розвідувального агентства Black Cube, яке найняв продюсер.

Макґавен зокрема звинувачує їх у рекетирстві, порушенні приватності, шахрайстві та навмисному завданні моральної шкоди, повідомляє People.

В позові зазначено, що це справа про "диявольську та незаконну спробу одного з наймогутніших чоловіків Америки та його представників змусити жертв сексуальних злочинів мовчати".

Адвокати відповідачів назвали її твердження безпідставними. Вайнштайн послідовно відкидає висунуті проти нього обвинувачення в зґвалтуванні.

Скорсезе і Коппола проти супергероїв

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Видатний режисер Френсіс Форд Коппола долучився до критики з боку іншого режисера Мартіна Скорсезе проти блокбастерів про супергероїв. Він назвав компанію Marvel, що випускає фільми за своїми коміксами, "нікчемною", пише Guardian.

"Коли Скорсезе каже, що фільми Marvel - це не кіно, він правий, тому що ми очікуємо навчитися чогось від кіно, отримати щось, якесь просвітництво, знання, натхнення. Не знаю, чи хтось може щось отримати, дивлячись один і той самий фільм знову і знову", - заявив Коппола в Ліоні, де отримував Премію "Люм'єр" за внесок в кіномистецтво.

Раніше Мартін Скорсезе заявив, що намагався подивитися фільми Marvel. "Але це - не кіно", - сказав режисер. Він порівняв фільми про супергероїв з "парками розваг". "Це не кіно, де люди намагаються передати емоційний, психологічний досвід іншій людині", - сказав Скорсезе.

Думку видатних голлівудських режисерів підтримав їхній британський колега Кен Лоуч, назвавши фільми про супергероїв "нудними" та "цинічною вправою, що не має нічого спільного з кіномистецтвом ".

На захист жанру виступили режисери Джеймс Ганн ("Вартові Галактики") та Джосс Відон ("Месники"). Ганн написав у Twitter: "Супергерої - це просто гангстери/ковбої/пригоди в космосі сьогодення".

Спокійно поставився до критики Джон Фавро, режисер першого фільму з кінематографічного всесвіту Marvel "Залізна людина". "Ці двоє хлопців - мої герої, і вони заслужили право висловлювати свою думку", - сказав він про Скорсезе та Копполу, повідомляє Guardian.

"Якби не вони, я б не робив те, що зараз роблю. Вони стали джерелом натхнення", - заявив Фавро.

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