"У Києві менше бабусь і більше - хіпстерів". Огляд іноземних ЗМІ

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У понеділок, 28 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Як у Чехії показали фільм про харківський Держпром

Чому Трамп хоче вийти з договору про вільне небо

Чи пропонував Трамп Зеленському "послугу за послугу"

Чим сподобався Київ ірландському туристу

Краса "скромного" Києва

"Столиця України може і є сліпою плямою для туристів, однак це жваве і дешеве місце, гарне для відпочинку", - пише Томас Бретнах у статті для Irish Independent.

Виглядаючи з вікна на Троїцькій площі о восьмій ранку, автор каже, що навіть на двадцятому поверсі "відчувається поштовх енергії". Адже люди вже йдуть на роботу як "терміти на шаховому полі".

У Києві менше бабусь і більше - молодих хіпстерів, пише автор.

"У центрі чисто та безпечно, панорама більш еклектична, аніж красива", - каже Бретнах.

Однак саме "скромна естетика" міста надає йому шарму, каже автор - відсутність натовпу туристів, за його словами, "освіжає".

Та в цьому ненав'язливому місті є острівки "справжньої краси" - вражаючі церкви із "могутніми цибулеподібними" куполами. Михайлівський Золотоверхий Монастир - один із найпрекрасніших, каже автор.

На фоні Києва Прага чи Рига здаються дорогими, зізнається Бретнах.

В Чехії показали фільм про харківський Держпром

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Прем'єру німецько-українського фільму про візитну картку Харкова, Держпром, показали на міжнародному кінофестивалі в Чехії, пише Variety.

Стрічку під назвою "Будівля" (The Building) знімали Матільда Местер та Тетяна Кононенко.

"Поетичний, ліричний та вражаюче знятий біографічний фільм" є, з одного боку, "люблячим портретом авангардної будівлі", яка була символом комуністичної епохи, пише газета. З іншого боку, це "ніжна критика" майже сторічного хмарочосу, який не може адаптуватися до сучасного життя.

Автори прагнули не прив'язувати фільм до певних ідеологій, пише видання. Адже було би легко показати крізь його призму недоліки радянської доби, однак автори хотіли "ставити питання, а не давати відповіді", як каже Кононенко.

Стрічка нагадує колаж, де сучасні кадри чергуються з архівними, тож глядач відчуває, що мандрує епохами, пише газета.

Послуга Зеленському

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Американский посол до ЄС Гордон Сондланд заявив у свідченні Конгресу, що у резонансній телефонній розмові Трамп запропонував Зеленському "послугу за послугу", пише The Telegraph, цитуючи адвоката посла, Роберта Ласкіна.

А саме: Трамп погодився на зустріч із Зеленським, якщо той дозволить розслідування його політичного супротивника Джо Байдена, каже адвокат.

За словами Ласкіна, Сондланд у своєму свідченні також зауважив, що не є юристом.

З оприлюднених раніше переписок між американськими та українськими чиновниками випливає, що Сондланд не вважав, що між президентами була домовленість про "послугу за послугу", нагадує видання.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського стала причиною розслідування щодо можливих підстав для імпічменту американського президента.

Договір про вільне небо

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Адміністрація Трампа має намір вийти з договору про вільне небо, запровадженого після холодної війни, пише Wall Street Journal, цитуючи американських чиновників.

Цей договір дозволяє Росії та Заходу проводити вільні польоти неозброєних розвідувальних літаючих апаратів над повітряним простором один одного. Україна наполягає на його збереженні, адже він додає впевненості, що інші держави не готуються до атаки, додає видання.

Однак критики договору в адміністрації Трампа стверджують, що Росія перешкоджає розвідувальним польотам американців, продовжуючи власну розвідку в США.

"Вихід був би ще одним кроком з розвалення порядку контролю зброї, запровадженого після холодної війни", - пише газета.

Водночас у Білому домі не відповіли на питання про наміри президента Трампа вийти з договору.

"Із цим президентом можливо все що завгодно", - сказав один із чиновників.

МЗС України заявило в коментарі для газети: "Договір про вільне небо є одним із базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки та контролю зброї. Україна зацікавлена у збереженні та виконанні цього договору".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC