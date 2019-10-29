Чим насправді викликане чоловіче безпліддя. Огляд ЗМІ

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У вівторок, 29 жовтня, іноземна пише про таке:

Чому чоловіча фертильність у кризі

Чому розмови про рівноправну зарплату з чоловіками - це табу для жінок

Чи насправді корисна медична марихуана

Чому костюми на Геловін спалахують за лічені секунди

Криза чоловічої фертильності

The Daily Mail пише про те, що "чоловіча фертильність у кризі".

Останні дослідження демонструють, що "кількість сперми у західних чоловіків скоротилась удвічі за останні 40 років" і, за прогнозами ізраїльських вчених, ця тенденція "не демонструє жодних ознак до зниження". Кожен десятий британець має такі проблеми, зазначає видання.

Головною ж причиною чоловічого безпліддя, припускають вчені, є внутрішньоутробні травми.

"Факти все більше показують, що делікатний процес формування чоловічих репродуктивних органів може бути порушеним на ранніх стадіях вагітності та завдати шкоди, що може зашкодити шансам стати батьком", - пише видання.

Ба більше: новітні дослідження демонструють зв'язок не тільки між внутрішньоутробними травмами та низькою кількістю сперматозоїдів, а й серцево-судинними хворобами та раком у дорослих чоловіків.

"Стиль життя беззаперечно матиме деякий вплив на фертильність. Але я вважаю, що більшість проблем цих чоловіків почались ще в утробі матері. З якоїсь причини вони не мали правильних умов для розвитку", - каже професор Університетського коледжу Лондона Аластер Саткліфф.

Один з провідних дослідників чоловічої фертильності в Британії, професор Аллан Пейсі, погоджується з тим, що розвиток чоловічих яєчок і, відповідно, кількість сперми, визначається під час першого триместру вагітності.

"Як вагітність проявилася в чоловікові визначається розміром його яєчок, тому що вони є результатом розвитку в утробі. Більші яєчки виробляють більше сперми і мають більші шанси зачати дитину", - каже пан Пейсі.

Тому, на думку вченого, все, що може робити чоловік, - "захищати та посилювати тестикулярну функцію, з якою народився", підсумовує Daily Mail.

"Покажіть нам гроші"

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Колумністка The Guardian Сьюзан Мур пише про те, що для жінок розмови про рівну зарплатню з чоловіками все ще залишаються "табу".

"Розмовляти про гроші у будь-який особистісний спосіб все ще вважається табуїзованим - насправді, брудним. Занадто багато чи занадто мало грошей - обидва ці положення використовуються для заборони жінкам обговорювати цю тему відкрито. Ми занадто багато хочемо. Завжди", - пише колумністка.

Вона нагадує, що за стереотипами, які існують в суспільстві, молодим жінкам важче знайти роботу через побоювання роботодавців, що вони завагітніють. Старші жінки мають проблеми з працевлаштуванням, "бо їх вже не вважають молодими". Все це призводить до того, що, як показує останнє дослідження, жінки у віці 50+ отримають в середньому на 28% менше за чоловіків. І, зрештою, вони отримують суттєво менші пенсії.

На її думку, не існує підстав вважати, що ситуація може кардинально змінитись найближчим часом.

"Якщо роботу вашої мами не оцінюють так, як роботу чоловіків, що змушує вас думати, що ваші зусилля коли-небудь оцінять належним чином?" - запитує в молодих жінок пані Мур.

На її думку, в сучасному суспільстві бажання жінок отримувати однакову зарплатню з чоловіками все ще вважається "примхою".

"Але справа не лише в платні. Річ у тому, як нас цінують", - пише колумністка Guardian.

"Ми заслуговуємо на це. Крапка. І ми не припиняємо заслуговувати на це коли нам за 50. Навпаки, ми переконані в цьому як ніколи. Покажіть нам гроші".

Чи дійсно медична марихуана корисна?

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The Independent пише про те, що не існує "адекватних доказів" того, що медична марихуана полегшує депресію та тривожні розлади.

Австралійські вчені провели 83 дослідження 3 тисяч людей та стверджують, що використання медичних канабіноїдів для лікування шести типів психічних розладів не можна виправдати, зважаючи на наявну базу даних.

На думку дослідників, бракує доказів ефективності медичного канабісу, і також існують певні ризики його застосування.

Австралійський професор Луїза Дегенхардт, керівник дослідження, переконана, що результати роботи її команди матимуть важливі наслідки для країн, де вже дозволено використовувати марихуану та канабіноїди в медицині.

"Існує помітна відсутність високоякісних доказів, які б дозволили належним чином оцінити ефективність і безпечність медичних канабіноїдів в порівнянні з плацебо, і поки ми не матимемо доказів рандомізованих контрольованих випробувань, не можна писати клінічні вказівки стосовно їхнього використання при лікуванні психічних розладів", - переконана пан Дегенхардт.

Дослідники, які проаналізували опубліковані та неопубліковані дослідження, що проводилися в період між 1980 та 2018 роками, стверджують, що існує "велика кількість" доказів того, що немедичний канабіс посилює депресію та призводить до психічних розладів.

Тому австралійські вчені закликають провести високоякісні тести хворих на психічні розлади, щоб краще зрозуміти вплив різноманітних канабіноїдів на організм людини, пише Independent.

"Спекотне" свято

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The Sun пише про те, що величезна кількість дитячих костюмів для святкування Геловіну, які можна придбати в британських крамницях, "спалахують за три секунди".

Видання закупило чимало виробів та, провівши тести, стверджує, що "геловінські костюми можуть спричинити жахливі опіки".

"І це попри попереднє розслідування Sun, що виявило подібні страшні недоліки минулого року", - обурюється видання.

Цього року видання протестувало 9 костюмів, які придбало у 9 великих торгових мережах, і "всі з них спалахнули за лічені секунди".

"Всі 9 вбрань були зроблені з 100% поліестеру - типу полімерів, який плавиться за високої температури. Але всі вони мали попередження на ярликах, які казали покупцям тримати матеріал якомога далі від вогню", - зауважує видання.

Sun нагадує, що за правилами ЄС маскарадні костюми технічно вважаються іграшками, що означає, що вони не мають проходити суворі тести на займистість.

Коментуючи результати розслідування Sun, представники торгових мереж запевнили покупців, що всі вироби проходять необхідну перевірку та порадили уважно читати попередження на ярлику.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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