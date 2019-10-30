Кінець "медового місяця" Зеленського. Огляд ЗМІ

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У середу, 30 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Чому відведення військ на Донбасі поклало край "медовому місяцю" Зеленського

Як офіцер українського походження ускладнив життя Трампу

Міфи про Україну та Байденів

Чому британські жінки-депутати заступилися за Меган Маркл

Відведення військ як виклик для Зеленського

Відведення військ у Золотому поклало край "медовому місяцю" Володимира Зеленського на посаді президента України, вважає британська Independent.

Газета називає скандал навколо розведення сил справжнім випробуванням для голови держави, який прийшов до влади завдяки обіцянкам завершити війну на сході України.

Зокрема, Зеленському вже довелося мати справу з обвинуваченнями в капітуляції та суперечками з батальйоном "Азов", який видання називає "сумнозвісною ультраправою військовою структурою". Іншим викликом для президента стане роль у процесі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого помічники Зеленського вже звинувачують у веденні "подвійної гри", пише Independent.

На тлі цих труднощів у Зеленського вже почав падати рейтинг, хоча наразі він і досі перевищує показники будь-якого іншого президента в історії незалежної України, наголошує газета. Його мирний план несе серйозні ризики, а успіх залежить від готовності Володимира Путіна вести конструктивний діалог, каже політолог Володимир Фесенко.

"Зеленський емоційно та ірраціонально вірить, що зможе вирішити всі питання під час особистої зустрічі з Путіним", - цитує газета експерта.

Втім, як заявив виданню російський політолог Володимир Фролов, поспіх української сторони у пошуку миру вигідний перш за все росіянам.

"Нетерпіння - це завжди подарунок Росії. Вони використовують його, щоб нав'язати мир на своїх умовах", - цитує його Independent.

Свідчення офіцера як "катастрофа" для Трампа

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Свідчення американського офіцера українського походження Александра Віндмана в американському Конгресі є "катастрофою" для Дональда Трампа, пише видання Foreign Policy.

Віндман, який народився в Україні і потрапив до США у трирічному віці, був свідком скандальної розмови Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. У минулому Віндман служив в американській армії, а згодом працював у посольствах США в Москві та Києві. Зараз він є одним з експертів Ради національної безпеки США.

За даними ЗМІ, під час свідчень Віндман заявив, що розмова двох президентів викликала в нього занепокоєння. За словами Foreign Policy, його розповідь підтвердила інформацію, наведену у скарзі досі невідомого співробітника американських спецслужб, яка і стала приводом для розслідування, що може завершитися імпічментом Трампа.

"На шести сторінках свідчень він чіткими та прямими словами описує кампанію Трампа і його прибічників з перетворення України на інструмент американської внутрішньої політики та розповідає, як це зашкодило намаганням Вашингтона вести Україну в напрямку Заходу та розвивати її як бастіон проти Росії", - зазначає видання.

За словами Foreign Policy, на Віндмана вже обрушилася нищівна критика з боку соратників Трампа. Дехто навіть звинуватив офіцера у "подвійній лояльності", а хтось вдався до відверто антисемітських коментарів, наголошує видання. Але, на його думку, "бездоганна" репутація посадовця робить його незручним об'єктом для нападів.

Тепер, як наголошує Foreign Policy, майбутнє Трампа залежить від того, чи виявляться Республіканці готовими повірити свідченням авторитетного офіцера та проголосувати за продовження розслідування.

Міфи про Україну та Байденів

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Американська New York Times розвінчує головні міфи про зв'язки сім'ї Байденів з Україною. За словами газети, деякі з цих хибних тверджень регулярно лунають на телебаченні та в Інтернеті, а подекуди їх поширює і сам президент Дональд Трамп.

Видання зокрема відкидає заяви голови Білого дому про те, що колишній віце-президент Джо Байден начебто вимагав звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, щоб захистити свого сина Гантера, який був членом ради директорів газової компанії Burisma.

"Віце-президент Байден тоді наглядав за Україною і справді вимагав звільнення генпрокурора, якого США та країни західної Європи вважали корумпованим або неефективним. Але немає жодних доказів того, що Байден зробив це заради Гантера або олігарха Миколи Злочевського, який володіє Burisma", - пише New York Times.

Інший "міф" стосується зв'язків України з компанією CrowdStrike, яку у 2016 році найняли для розслідування хакерської атаки на комітет Демократичної партії перед президентськими виборами. За словами Трампа, фірмою начебто володіє "дуже багатий українець", а сервер, що зазнав атаки, мовляв, переправили в Україну.

"CrowdStrike базується в Каліфорнії, не належить українцям та не має жодних явних зв'язків з Україною. Немає доказів, які б свідчили, що CrowdStrike брала участь у змові, щоб сховати сервер в Україні", - зазначає газета.

Щодо закидів президента, що Україна нібито втручалася в американські вибори 2016 року, то цю інформацію спростували навіть колишні посадовці, які працювали на самого Трампа, констатує New York Times.

Жінки заступаються за Меган

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Жінки-депутати з кількох британських партій написали відкритого листа на підтримку Меган Маркл. Як розповідає Guardian, вони закликали ЗМІ припинити публікувати "огидні та неправдиві" матеріали про герцогиню Сассекську.

Лист підписали понад 70 жінок. Вони висловили занепокоєння вторгненням таблоїдів у приватне життя Меган та її чоловіка принца Гаррі, а також зазначили, що розуміють, яких "образ та залякувань" часто зазнають відомі жінки.

Це не перший випадок за останні тижні, коли у Британії відкрито обговорюють напружені відносини між Меган та бульварною пресою. У нещодавньому документальному фільмі для каналу ITV герцогиня розповіла, що перед весіллям з Гаррі друзі попереджували її, що таблоїди можуть "зруйнувати її життя", нагадує газета.

Непокоїться за Меган і принц Гаррі.

"Під час нещодавнього візиту до Південної Африки принц Гаррі оприлюднив заяву, в якій звинуватив таблоїди у "жорстокій" кампанії проти його дружини. Він заявив Тому Бредбі з ITV, що не дозволить деяким ЗМІ "втягнути його у гру, яка вбила його мати" та збирається захищати дружину та маленького сина Арчі", - резюмує Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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