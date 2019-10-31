Як українці піднімають польську економіку - огляд ЗМІ

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Внесок українців у економічне зростання Польщі, для кого працює російська пропаганда та фейкове фото у Twitter Дональда Трампа в огляді світової преси 31 жовтня.

Великий внесок в польську економіку

Українські заробітчани активно сприяють зростанню польської економіки, пише Gazeta Wyborcza. Починаючи від 2014 року, польська економіка виросла на 22%, з яких 2,5% є внеском українських працівників.

Оскільки офіційна статистика працевлаштування у невеликій мірі відображає внесок саме українців, польські дослідники вдалися до опосередкованих розрахунків. Вони взяли до уваги показник економічної активності та статистику виїзду самих поляків закордон у пошуках кращої долі.

Починаючи із 2013 року, кількість працівників у країні зросла на 900 000. З огляду на кількість поляків працездатного віку, які виїхали закордон, можна стверджувати, що фактична кількість нових працівників мала би бути вдвічі більшою.

Швидке економічне зростання можна пояснити або різким збільшенням продуктивності праці наявних працівників (що дуже малоймовірно), або напливом великої кількості нових працівників. З огляду на кількість українців, які приїздили до Польщі починаючи із 2014 року, висновок простий - саме вони уможливили економічне зростання.

Як вважають дослідники, з одного боку, це добре, а з іншого - погано. Проблема в тому, що Польща більше не може розраховувати на постійний приплив мігрантів з України. У 2018 році кількість охочих працювати у Польщі українців зменшилася вперше від 2014 року. Причина - у покращенні економічної ситуації в Україні. Тому поляки зараз мають причини до занепокоєння, пише газета.

"Упродовж останніх п'яти років внесок мігрантів зі сходу у зростання економіки був майже таким самим, як внесок нових польських працівників. Попри це, ми недостатньо робимо для того, щоб вони тут залишилися", - робить висновок газета.

Трамп і нагорода для хороброго собаки

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У США не вщухає обговорення ліквідації у Сирії ватажка "Ісламської держави" аль-Багдаді.

Президент Дональд Трамп, який раніше опублікував у своєму Twitter фото службового собаки, який допоміг спецпризначенцям вийти на терориста номер один, продовжив тему. Цього разу він розмістив фото, на якому особисто нагороджує державною відзнакою геройського собаку.

Як пише американська New York Times, це фото насправді є фейком, який Трамп опублікував цілком свідомо. За основу було взяти офіційне фото нагородження відставного військового медика Джеймса МакКлугана, яке було зроблене іще 2017 року. Голову людини, яку нагороджує Трамп, просто замінили головою собаки. Усе інше є справжнім.

Фотошоп "виготовили" журналісти американського консервативного видання Daily Wire, а сам Дональд Трамп подякував Daily Wire за креативність. Він пообіцяв, що незабаром службовий собака прибуде з Близького Сходу і тоді відбудеться його справжнє нагородження.

Коли журналісти New York Times запитали у відставного військового медика МакКлугана, що він думає про подібну креативність, той спочатку засміявся, а тоді сказав, що "військові собаки є дуже хоробрими".

Російська пропаганда поширює ненависть щодо Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption На виконання настанов Дмитра Кисельова, російське телебачення розповідає про те, як Тереза Мей наказала отруїти Сергія Скрипаля, щоб британці забули про брекзит, про Содом і Гоморру у Лондоні, а також моральний занепад на Заході загалом

Путінська пропаганда важко сприймається на Заході, але цілком підходить для 72% росіян, які дізнаються новини зі свого телебачення, пише британська Guardian.

Нещодавно британський мовник Channel 4 показав документальний фільм про методику роботи російської пропаганди на прикладі Дмітрія Кісельова, якого Путін у 2013 році призначив керівником агентства ТАСС.

"Часи базованої на фактах та неупередженої журналістики минули. Тепер нашим основним принципом буде любов до Росії", - цитує Guardian Кісельова.

На виконання його настанов, російське телебачення розповідає про те, як Тереза Мей наказала отруїти Сергія Скрипаля, щоб британці забули про брекзит, про Содом і Гоморру у Лондоні і моральний занепад на заході загалом.

Натомість у Росії все під контролем президента, який часто позує з голим торсом. "Мене особисто груди Путіна ніколи не приваблювали. Лише глибоке відчуття меншовартості може пояснити велике бажання позувати в такому виді перед камерами," - пише журналіст Стюарт Джелфрі.

Однак російську фабрику фейків це питання не турбує. Миловидні, однак суворі ведучі теленовин не втомлюються розповідати про те, як британських школярів примусово вчать бути гомосексуалістами, а сама їхня країна усе більше починає нагадувати громадську вбиральню, веде далі Guardian.

Однак Стюарт Джефрі не зовсім погоджується із думкою, що причиною ненависті російського телебачення до Заходу в цілому і Британії зокрема є лише бажання відволікти простий російський народ від проблем в економіці чи від військової авантюри у Сирії.

Цілком можливо, споживачі російського інформаційного продукту самі хочуть його бачити саме таким, натякає журналіст Guardian.

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