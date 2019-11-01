Зеленському варто краще вивчити історію велоспорту - огляд ЗМІ

Копирайт изображения "Квартал 95" Image caption На відміну від свого кіногероя, реальний президент Зеленський не їздить на роботу на велосипеді, а також проводить не найкращі паралелі з велоспорту (постер з серіалу "Слуга народу")

У п'ятницю, 1 листопада, західна преса пише про таке:

МВФ відкладає кредит для України

Чому порівнювати Україну з Ленсом Армстронгом недоречно

Як Україні уникнути "болота" з імпічментом Трампа

Україна - не Армстронг

Копирайт изображения AFP Image caption Легендарний велогонщик Ленс Армстронг

Президент Володимир Зеленський порівняв Україну з колишнім велогонщиком Ленсом Армстронгом. Таке порівняння, ймовірно, здивує багатьох, пише британський журнал для велосипедистів Cycling Weekly.

"Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми - Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок", - заявив Зеленський на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі.

Ця цитата також з'явилася у Твіттері президента.

Пропустити Twitter допис , автор: @ZelenskyyUa Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок #InvestInUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 жовтня 2019 р.

А у версії твіта англійською зазначалося, що Україна - "Ленс Армстронг, який кидає виклик долі". Ймовірно, Зеленський мав на увазі повернення спортсмена у професійний спорт після того, як йому діагностували рак яєчка у 1996 році, міркує видання.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @ZelenskyyUa Despair destroys us or makes us stronger. Today, Ukraine is at this crossroads. We’re the Apple, starting out in the garage. We’re Lance Armstrong, defying the odds. The dark times that have held us back are receding as we look to a future full of opportunities #InvestInUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 жовтня 2019 р.

Одужавши, Армстронг сім разів поспіль переміг на велоперегонах "Тур де Франс" з 1999 по 2005 рік.

Але у 2012 році його позбавили всіх титулів, коли Американська антидопінгова агенція (USADA) оприлюднила звіт про допінг спортсмена.

Згодом в інтерв'ю Опрі Вінфрі Армстронг зізнався, що приймав допінгові препарати впродовж майже всієї своєї кар'єри.

"Або ж коментар Зеленського був навмисно іронічним, або ж йому варто краще вивчити історію велоспорту", зазначає Cycling Weekly.

Кредит від МВФ під загрозою

Міжнародний валютний фонд відклав надання кредиту Україні, оскільки непокоїться, що президент не вимагатиме повернення коштів, виведених з українських банків, зокрема з ПриватБанку, пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, близькі до переговорів між фондом та українською владою.

МВФ має намір утримати наступні транші фінансування, поки не переконається, що нова влада буде наполегливо добиватися повернення 15 млрд доларів, вкрадених з більш ніж 100 українських банків за останні десять років, стверджує видання.

"Серед викликів Києва для отримання схвалення фонду - Ігор Коломойський, олігарх і прибічник Зеленського", - пише WSJ.

МВФ уважно стежить за стосунками президента та колишнього власника "ПриватБанку", розповіли виданню обізнані джерела.

Україна змогла досягти певного прогресу в економіці за останні роки, але слабке верховенство права в країні є, на думку МВФ, великою перепоною для довготривалого економічного зростання.

"Чимало іноземних інвесторів ймовірно утримаються від вкладання капіталу в країну, поки МВФ не покаже свою впевненість через нове фінансування ", - пише видання, зазначаючи, що Україна цього разу ймовірно проситиме більше, ніж схвалений минулого року кредит у 3,9 млрд доларів.

Президент Зеленський запевняє, що націоналізація "ПриватБанку" залишиться в силі, а Нацбанк прагне переконати фонд, що намагатиметься повернути виведені з українських банків кошти.

Втім, у МВФ поки що налаштовані скептично, зважаючи на історію порушених обіцянок і систематичну корупцію в Україні, резюмує WSJ.

Як Україні уникнути "болота" з імпічментом Трампа

Копирайт изображения Офіс президента

Україна знайшла у США важливого партнера у спробах позбутися російського впливу та здобути натхнення для того, щоб стати вільним суспільством, яке існує на правових засадах, пише в канадській Globe and Mail письменник Юрій Поляківський.

Утім, обставини довкола дзвінка президента Дональда Трампа Володимиру Зеленському та події, що закрутилися після цього, створили непотрібний конфлікт у стосунках між країнами. Аби уникнути втягненню в американську політику, українській владі варто протистояти спокусі постійно коментувати сагу, що триває у Вашингтоні, вважає автор.

Тиск взяти в цьому участь не зникне, але Києву не варто потрапляти в цю пастку.

Адже таким чином Україна буде змушена зайняти чітку позицію у внутрішній справі США і, принаймні як здаватиметься, стати на чиюсь сторону, зазначає Поляківський.

Втім, на його думку, мовчати з цього приводу теж не варто.

Україні на знак доброї волі до Сенату та Палати представників варто запропонувати Конгресу викладення фактичних обставин справи, зокрема надавши ФБР доступ до зібраної інформації. Після цього слід відійти на задній план і надати можливість політичному процесу у США йти своїм шляхом, вважає письменник.

"У відносин України та США попереду важке випробування. Попри такі виклики, для кожної країни є можливість прояснити взаємні національні інтереси, перезавантажити відносини на найвищому рівні та підтвердити відданість створенню демократичної та вільної України, яка базується на правових засадах", - зазначає автор у Globe and Mail.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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