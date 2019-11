Навіщо гурт Queen судиться з Трампом. Культогляд

Копирайт изображения Getty Images

У свіжому культогляді читайте про таке:

Чим президент США обурив гурт Queen?

Про що нове документальне кіно Depeche Mode?

Що спільного в агента 007 й Агати Крісті?

Для чого у Лондоні відкривають музей вагіни?

Queen проти Трампа

Британський гурт Queen вирішив юридично заборонити Дональду Трампу використовувати свою музику у передвиборчій кампанії, розповідає газета Independent.

Терпець уславлених рокерів увірвався після того, як команда очільника Білого дому використала у своєму відеоролику їхній хіт We Will Rock You, а сам пан Трамп ще й виклав його на своїй сторінці у Twitter.

Представник гурту розповів Independent, що "Queen не погоджувалися на використання пісні" і що її адвокати працюють над тим, аби музика Queen не використовувалися під час кампанії Трампа.

Газета зазначає, що це вже не перший раз, коли Queen обурилися використанням одного із своїх найвідоміших хітів президентом США.

Ще у липні 2016 року група заявляла, що використання іншого хіта, We Are the Champions, під час з'їзду Республіканської партії було "несанкціонованим" і "проти нашого бажання".

Гітарист Брайан Мей пізніше заявив, що навіть якби пан Трамп попросив дозволу використати цю пісню, йому б відмовили, бо Queen вважають його "дуже небезпечною людиною".

Independent пише, що Білий дім поки не надав коментаря, і нагадує, що в США існують доволі чіткі правила щодо використання інтелектуальної власності під час виборчих перегонів.

Згідно з ними, представники пана Трампа повинні були отримати дозвіл на використання музики Queen або від її авторів, або від інших власників прав на неї.

Документалка від Depeche Mode

Фанати гурту Depeche Mode невдовзі зможуть побачити своїх кумирів у документальній стрічці "Душі в лісі", яку покажуть у вибраних кінотеатрах світу 21 листопада, повідомляє часопис Rolling Stone.

Фільм є продовженням багаторічної співпраці британських музикантів із режисером Антоном Корбейном, якого Depeche Mode часто називають четвертим учасником гурту.

В основу стрічки "Душі в лісі" ліг берлінський концерт гурту під час їхнього надзвичайно успішного світового турне Spirit Tour 2017-2018 років. Назва фільму перегукується із назвою арени, де виступали Depeche Mode, - Waldbühne, що перекладається як "сцена в лісі".

Виступ гурту переплітається із життєвими історіями шести його прихильників, які прямують на концерт у Берліні з різних куточків світу. У стрічці вони розповідають про моральні та фізичні перепони, які їм довелося здолати, аби потрапити на шоу, а також про вплив музики Depeche Mode на їхнє життя.

"Я надзвичайно гордий, що можу поділитися цим фільмом з вами, а також потужними історіями, які він розповідає, - цитує Rolling Stone фронтмена Depeche Mode Дейва Гана. - Дивовижно бачити реальний вплив, який наша музика справляє на життя наших шанувальників".

Інший учасник гурту, Мартін Гор, який є автором більшості пісень Depeche Mode, зазначив: "У сучасному світі, в якому панують неспокій і роз'єднання, музика насправді може бути силою добра, що об'єднує людей".

Бонд у стилі Агати Крісті

Поки творці 25-го фільму про агента 007 вирішували, який з трьох відзнятих фіналів стрічки варто обрати, виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг встиг виконати головну роль у гумористичному детективі "Ножі наголо", який незабаром виходить на екран.

"Це весела, динамічна і сповнена життя історія про смерть", - пише про фільм газета Daily Express. Видання відзначає цілу низку зіркових акторів, які знялися в ньому: крім Крейга, це Джеймі Лі Кертіс, Дон Джонсон, Крістофер Пламмер та Кріс Еванс.

Сюжет стрічки порадує прихильників творчості Агати Крісті, веде далі газета. Напередодні свого 85-го дня народження в англійському маєтку знаходять мертвим знаного і небідного автора детективів Харлана Тромбі. Поліція схильна розглядати це як самогубство.

І тут на місці пригоди з'являється "живе втілення Еркюля Пуаро і Шерлока Холмса" - харизматичний і досвідчений детектив Бенуа Блан (Деніел Крейг), який схиляється до іншої думки: він підозрює, що старого вбили, і зробити це могли і члени його численної родини, яка зібралася святкувати ювілей, і прислуга, що доглядала за ним.

Газета відзначає, що стрічка розповідає про не надто веселі події із притаманним англійцям гумором, а відтак робить висновок - ті, хто її подивляться, "отримуватимуть насолоду щохвилини".

Музей вагіни запрошує

У Лондоні незабаром відкриється перший у світі музей вагіни, повідомляє газета Guardian.

Засновниця музею Флоренс Шехтер розповіла газеті, що ідея відкрити його виникла після відвідин музею пеніса в Ісландії. Її вразило те, що у світі не існувало "чогось подібного про піхви".

Команда пані Шехтер пояснює, що музей необхідний, аби поширювати знання про гінекологічну анатомію та здоров'я жінок, а також знищити стигму навколо певних частин жіночого тіла. Водночас він слугуватиме як "форум фемінізму, прав жінок, спільноти ЛГБТ та інтерсексуалів".

Аби відкрити музей у лондонському районі Камден Маркет, пані Шехтер провела доволі успішну кампанію із збору коштів.

Популярна лондонська газета Metro тоді писала: "Люди, давайте зробимо так, щоб це сталося. Світ потребує місця, де вагіну можна прославляти".

Видання для туристів TimeOut London також підтримало ініціативу: "Відкриття першого у світі музею піхви вже давно назріло".

Першу експозицію нового культурного закладу, "Міфи про вагіну та як їх подолати", можна буде побачити вже з 16 листопада, додає Guardian.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

