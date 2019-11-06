"Хоче, але не може": чому Захід не йде на зближення з Білоруссю. Огляд ЗМІ

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У середу, 6 листопада, іноземна преса пише про таке:

Білоруська дилема Заходу

Як свідчення посла США в Євросоюзі вдарили по Трампу

Чому "епідемію самотності" порівнюють з курінням та ожирінням

Як захисники прав тварин відреагували на відмову Єлизавети II від натурального хутра

Білоруська дилема Заходу

Західні країни намагаються поступово відновити відносини з Білоруссю через побоювання щодо можливого "поглинання" країни Росією, пише американська Wall Street Journal. Втім, зближуватися з Мінськом їм доводиться з обережністю, щоб не надто розлютити Москву, як це сталося в ситуації з Україною, наголошує видання.

"Ситуація серйозна - Росія справді може змусити їх об'єднатися. Вони перебувають під тиском, тож і ЄС, і Польщі, і іншим країнам настав час підтримати їхній суверенітет", - цитує газета міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича.

Як нагадує видання, ЄС та США багато років відмовлялися від контактів з президентом Олександром Лукашенком, критикуючи його через тиск на демократію та права людини у Білорусі. Але останнім часом підхід до стосунків з Мінськом дещо змінився, і у серпні країну відвідав тодішній радник президента Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Втім, за словами Wall Street Journal, на Заході немає єдиної думки щодо правильності політики зближення. Деякі офіцери НАТО наголошують, що навіть попри нещодавні критичні зауваження пана Лукашенка щодо Росії та нейтралітет Мінська в конфлікті між Москвою та Києвом, Білорусь залишається головним військовим союзником Кремля, а тому становить загрозу східним кордонам альянсу. Але з такою інтерпретацією погоджуються не всі, наголошує видання.

"Ніхто не плекає ілюзій, що білоруси візьмуть такий самий курс, як Україна чи Грузія. Але якщо вони ускладнюватимуть розрахунки Росії і дійсно надаватимуть матеріальну та політичну підтримку незалежності України, це вже важливо. Але нам треба бути уважними, щоб не наблизитися настільки, що це викличе неприємну відповідь з боку Росії", - цитує Wall Street Journal колишнього заступника генсека НАТО Александра Вершбоу.

Удар по Трампу?

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Нові свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда можуть суттєво ускладнити завдання республіканців захистити президента Дональда Трампа від імпічменту, вважає американська New York Times.

Дипломат змінив свідчення, які давав ще минулого місяця, і зазначив, що Вашингтон пропонував відновити військову допомогу Україні в обмін на згоду Володимира Зеленського розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

На думку газети, таким чином Сондленд підтвердив, що Трамп пропонував Києву співробітництво за принципом quid pro quo, тобто "послуга за послугу".

"Завдяки цим свідченням демократи отримали від важливого свідка цінні докази, які допомагають відтворити повну картину подій в рамках розслідування щодо ймовірного зловживання владою президентом. На відміну від інших посадовців, які надали свідчення проти пана Трампа, пан Сондленд є його політичним союзником, який напряму спілкувався з президентом", - пояснює New York Times.

Газета нагадує, що Трамп і його соратники неодноразово відкидали звинувачення у підході "послуга за послугу". Тепер, однак, республіканці змінили риторику, пише видання. Вони визнають, що просити іноземні країни про допомогу заради власної політичної вигоди - це суперечлива політика. Однак такі дії не тягнуть на імпічмент, наполягають вони.

Тим часом, у Білому домі поставили під сумнів нові свідчення Сондленда. Там заявили, що дипломат не має доказів своєму "припущенню", що надання військової допомоги залежало від згоди Києва розпочати розслідування проти Байдена, додає New York Times.

Наслідки епідемії самотності

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Самотність може мати такі ж серйозні наслідки для здоров'я, як куріння та ожиріння, попереджає британська Daily Telegraph із посиланням на низку наукових досліджень.

Зокрема, вчені з Копенгагена провели експеримент із залученням понад 13 тисяч людей, які пережили серцевий напад. З'ясувалося, що в тих пацієнтів, які страждали від самотності, ризик смерті протягом року після інфаркту був значно вищим ніж у тих, хто вів активне соціальне життя.

Інші дослідження довели, що серед довгострокових наслідків самотності можуть бути інсульт, гіпертонія або навіть інвалідність. Також вчені попереджають про деменцію та депресію, від яких часто страждають самотні люди.

Як наголошує газета, вчені поки що не можуть чітко пояснити зв'язок між соціальною ізоляцією та проблемами зі здоров'ям. Але припускають, що причиною можуть бути хронічні запальні процеси в організмі, які часто розвиваються через стрес і негативно впливають на імунітет людини.

Але є і хороша новина, пише видання. Дослідження показали, що стан людей з депресією можуть суттєво покращити соціальні події, які може прописати лікар в рамках схеми лікування.

Є також і благодійні організації, які поєднують самотніх літніх британців з волонтерами і заохочують їх спілкуватися, додає Daily Telegraph.

Королева відмовляється від хутра

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Королева Єлизавета поступово відмовляється від натурального хутра.

Як пише британська The Times, цю новину у своїй новій книзі повідомила королівський костюмер Анджела Келлі, що вже викликало бурю захоплення серед захисників прав тварин.

"Відмова голови нашої держави від хутра є потужним сигналом, що хутро не в моді і не відповідає міжнародному бренду Британії. Об'єднане Королівство ще 20 років тому заборонило хутряну промисловість через її жорстокість. Тепер ми маємо довести справу до кінця і заборонити також продаж хутра", - цитує газета заяву британського осередку організації Humane Society International.

Втім, у Букінгемському палаці зауважують, що в деяких випадках королева все ж таки вдягатиме костюми з елементами хутра.

Зокрема, йдеться про церемоніальні події, на яких Єлизавета II має з'являтися у традиційному вбранні.

Крім того, вона може подекуди повторно носити наряди з хутром, які вже є в її гардеробі, наголошують представники королеви.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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