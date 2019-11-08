Навіщо жінкам клітор? Науковці тепер знають. Огляд ЗМІ

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У п'ятницю міжнародна преса пригадує історію кохання, яке намагалась розділити Берлінська стіна, розмірковує про природу жіночого клітора та розмірковує, чому українці та росіяни їдуть до Флориди.

Таємна роль клітора

Для чого природа наділила жінок клітором?

Це питання не давало спокою медикам і вченим протягом століть. І лише тепер вони з'ясували справжню роль цієї частини жіночого тіла, пише газета Times.

Поважне британське видання розповідає, що загадку намагалися розв'язати ще у XVI столітті.

У 1545 році французький лікар Чарльз Ест'єн стверджував, що клітор має сечовивідну функцію. У 1559 році венеціанський анатом Реалдо Коломбо висловив припущення, що це "місце приємного у жінки", а у 1564-му падуанський хірург Андреас Везалій наполягав, що цей орган не виконує жодних функцій й існує лише у хворих жінок.

Лише з 1949 року вчені почали повторювати мантру, що клітор - це єдиний орган людини, єдиною функцією якого є сексуальне задоволення, пише Times.

І от нещодавно Рой Левін, експерт з питань сексуального здоров'я, довів, що стимуляція клітора під час прелюдії у статевому акті відіграє ключову роль не лише у забезпеченні задоволення, а й у розмноженні. Вона викликає внутрішні зміни, що полегшують запліднення яйцеклітини спермою.

Доктор Левін переконаний, що стимуляція клітора "активізує мозок, щоб викликати зміни" у репродуктивних органах жінки, зокрема посилення кровотоку та зволоження піхви.

Це також "притримує" сперму і не дозволяє їй потрапляти в матку занадто швидко, що дає сперматозоїдам час активізуватися та стати мобільними.

Відтак доктор Левін стверджує: "Часто повторювана мантра про те, що єдиною функцією клітора є сексуальне задоволення, тепер застаріла".

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Він резюмує, що "фізіологічні докази" доводять його теорію про головну роль клітора.

Кохання сильніше муру

У переддень 30-ї річниці падіння Берлінського Стіни, чи не найяскравішого символу Холодної війни, газета Daily Telegraph опублікувала статтю про те, як зловісний мур розділив двох закоханих молодих людей, і як сила кохання пробивала в ньому невеликі шпарини, які й спричинили його падіння у 1989 році.

Прокинувшись вранці 13 серпня 1961 року, 18-річний берлінський студент Вольфдітер Штернхаймер дізнався, що більше не зможе зустрічатися з коханою дівчиною. По радіо сповістили, що радянська влада звела стіну, яка поділила місто на дві частини. Хлопець опинився в Західному Берліні, а його подруга Рената - у Східному.

І хоча радянська влада згодом дозволила мешканцям Західного Берліна відвідувати східну частину міста, закоханий юнак поставив собі за мету визволити Ренату з лещат радянського режиму: як і понад мільйони інших німців Східного Берліна, їй не дозволяли відвідувати західну частину, листи перехоплювали, а телефонні розмови прослуховували.

Влітку 1962 року Штернхаймер дізнався про секретний план групи студентів вивести із прорадянської частини близько 100 чоловіків, жінок та дітей через тунель.

За планом, три вантажівки мали підвезти біженців до колодязя, через який вони мали б потрапити у тунель. Але план зірвав агент східнонімецької розвідки Штазі, який втерся у довіру організаторів, й вантажівки з потенційними перебіжчиками попрямували не до колодязя, а до сумнозвісної в'зниці Хоеншонхаузен.

Під тортурами втікачі видали всіх організаторів плану. Штернхаймера затримали і засудили до семи років в'язниці. Ренаті дали чотири роки.

Лише у 1964 році уряд Західного Берліну обміняв учасників плану на продукти харчування, медикаменти і гроші.

У 1966 -му Вольфдітер Штернхаймер і Рената побралися. Вони народили двох дітей і дотепер мешкають у Штутгарті.

"Заходи, присвячені падінню стіни, відбуваються цього тижня по всьому світі, аби довести, що прагнення бути разом завжди перемагає будь-які мури", - підсумовує Daily Telegraph.

Флорида як "південний Брайтон Біч"

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Вихідці з України і Росії перетворюють приморські міста американської Флориди на "південний Брайтон Біч", пише тижневик Economist.

Якщо раніше на пляжах Флориди можна було бачити переважно небідних людей пенсійного віку, то тепер її сонячне узбережжя - "це магніт для росіян".

"У Флориді немає податку на прибуток, що робить її популярною серед літніх людей, включаючи Дональда Трампа, який нещодавно змінив своє офіційне місце проживання з Нью-Йорка на Флориду", - пояснює часопис.

За словами віцемера міста Санні Айлз Лариси Свечиної, яка народилася в білоруському Гомелі, хвиля вихідців з колишнього СРСР накрила південний штат після розпаду Радянського Союзу - тут почали з'являтися росіяни, українці, білоруси і азербайджанці.

"Ще одна хвиля українців прибула після протестів 2014 року, коли вони скинули свого проросійського президента", - розповіла вона.

Широко поширеним наразі у Флориді є бебі-туризм.

Компанія під назвою "Маямі Мама" на пляжі Халландейл бере з заможних росіянок і українок, що при надії, тисячі доларів за можливість народити на півдні Флориди.

Пані Свечіна каже: "Ви побачите багато панночок з візочками... Вони вважають, що це престижно мати дитину з американським паспортом".

"Росіяни люблять бренди, - веде далі пані Свечіна. - Місто Сані Айлз пропонує їх безліч: тут є не лише будівлі, що носять ім'я Трампа, але й 60-поверхівка Porsche Design Tower… Є апартаменти Armani та Karl Lagerfeld… Це місто настільки відоме у Росії, що багато хто приїжджає сюди, вже точно знаючи, де саме вони хочуть придбати помешкання".

Разом із грішми, до Флориди переселяються й радянські традиції.

Флористи морського узбережжя Флориди вже добре засвоїли, що непогано заробити можна наприкінці серпня, адже багато учнів місцевих шкіл дотримуються звички дарувати вчителю квіти у перший день навчального року, пише Economist.

А от домашнє насильство стало постійною проблемою, яку привезли новоприбулі росіяни.

У Росії немає закону проти насильства в сім'ї, і в 2017 році застосування фізичної сили у родинах декриміналізували, пояснює тижневик.

Пані Свечіна додає, що "багато людей, особливо старші американці, вважають, що це перетворилося на місце відмивання грошей для росіян".

Economist нагадує, що розслідування Reuters в 2017 році встановило: 63 особи з російськими паспортами витратили понад 98 млн доларів на купівлю квартир в об'єктах фірм Трампа на півдні Флориди.

Але санкції, запроваджені проти Росії у 2014 році, сповільнили наплив російських грошей.

І тепер до Флориди прибувають багато українців, але їхні запити скромніші.

У кінці кореспондент Economist пригадує, що за три дні перебування на півдні Флориди чув англійську на пляжі лише один раз.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.

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