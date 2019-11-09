Репер Каньє Вест планує йти у президенти США та змінити ім'я. Культогляд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каньє Вест хоче стати президентом США. Кім Кардаш'ян має шанси стати першою леді?

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Президентські амбіції репера Каньє Веста

На картинах Леонардо да Вінчі вчать повільно споглядати мистецтво

Актор Джеймс Дін повертається на екрани через 64 роки після смерті

Хто став музичним інноватором року

Каньє збирається у президенти?

Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти США у 2024 році.

Цією заявою відомий репер приголомшив публіку під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival, який проходив у Нью-Йорку 7 листопада.

"Коли я буду балотуватися у президенти у 2024-ому, ми могли б створити стільки робочих місць!" - цитує Веста The Hollywood Reporter.

"Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей", - сказав Вест, розповідаючи про успіх свого бренду Yeezy.

Окрім цього, репер сказав, що хоче змінити ім'я на Християнин-Геній-Мільярдер Каньє Вест (Christian Genius Billionaire Kanye West). Втім, лише на рік.

"Коли люди кажуть, що тупо називати себе мільярдером, я кажу, що можу офіційно змінити своє ім'я на Християнин-Геній-Мільярдер Каньє Вест на рік, доки ви всі не зрозумієте, що це таке", - сказав Вест.

Повільне шоу від Леонардо да Вінчі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експериментальна експозиція у Національній галереї в Лондоні фокусується лише на одній картині Леонардо да Вінчі і закликає відвідувачів до повільного споглядання

Експериментальна експозиція від команди, що створювала відеодизайн для церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 року, відкривається у Національній галереї в Лондоні, повідомляє The Guardian.

У центрі лише одна робота - "Мадонна в скелях" Леонардо да Вінчі.

Проєкт закликає відвідувачів до повільного споглядання мистецтва, а візит до музею перетворюється на досвід, що залучає відразу кілька органів чуття людини.

Так, відвідувачі, ходитимуть кімнатами, кожна з яких розкриватиме різний аспект творчості митця. Десь можна буде переглянути короткий фільм, а десь гратися зі світлом, роздивляючись об'єкт під різним кутом заломлення світла.

"Вся ця експозиція - про сприйняття повільнішого споглядання. Ми хочемо, щоб люди більше часу проводили за спогляданням дійсно визначного витвору мистецтва, тому що іноді нам здається, що люди проводять біля картини у галереї не більше 15 секунд", - цитує видання директорку з колекцій та досліджень музею Керолайн Кемпбел.

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Експозицію організували в рамках вшанування 500-их роковин смерті Леонардо да Вінчі.

Цифрове "воскресіння" Джеймса Діна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський актор Джеймс Дін загинув 1955 року в автокатастрофі

Джеймс Дін повернеться на великі екрани для ролі у драмі про війну у В'єтнамі "У пошуках Джека" ("Finding Jack") через 64 роки після його смерті, повідомляє Variety.

Роль актора, який загинув в автокатастрофі у віці 24 років у 1955-ому, відтворять за допомогою технології візуальних ефектів Computer Generated Imagery.

"Для нас велика честь, що його родина підтримує нас, і ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб його спадок, як однієї з найбільших зірок кіно, залишився абсолютно неушкодженим", - цитує видання заяву продюсера стрічки Антона Ернста.

"Для його родини це буде його четвертий фільм - фільм, в якому він так і не знявся. Ми не хочемо засмучувати його фанів", - додає продюсер.

Фільм "У пошуках Джека" має вийти на екрани у листопаді наступного року.

WSJ: Tyler, the Creator - музичний інноватор року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Tyler, The Creator каже, що не вважає себе інноватором, натомість поважає за це тих своїх колег, які стали для нього прикладом. Серед них музикант Фаррелл Вільямс, репер Каньє Вест, соул-співачка Еріка Баду, музикант Андре 3000

Музичним інноватором року назвало американського репера, продюсера та дизайнера Tyler, The Creator бізнес-видання The Wall Street Journal і випустило спеціальний випуск з його фото на обкладинці.

Газета відзначила нагородами вісьмох лідерів креативних індустрій. Церемонія вручення нагород пройшла у Музеї сучасного мистецтва (MoMA) у Нью-Йорку 6 листопада.

"Все своє життя я почувався нерідним сином. Але WSJ нарешті зробило так, що я почувався так, ніби моя родина святкує мій день народження. Тому дякую вам", - сказав музикант під час промови.

Tyler, The Creator сказав, що не вважає себе інноватором, натомість поважає за це тих своїх колег, які стали для нього прикладом. Серед них музикант Фаррелл Вільямс, репер Каньє Вест, соул-співачка Еріка Баду, музикант Андре 3000.

"Я не почуваюся інноватором, але знаю, що вони є ними. Але я також знаю, що між нами є те спільне, що нас об'єднує, - ми створюємо з огляду на чесність та всупереч тому, що про це скажуть інші", - пояснив він.

Видання пише, що з 10 років кар'єри останній став для музиканта найуспішнішим.

Його п'ятий студійний альбом "IGOR" - "зухвала плутанина екстравагантного хіп-хопу, понівеченого соулу та оксамитових джазових акордів" - очолив рейтинг Billboard 200. Ця робота ставить його на один щабель з його власними кумирами, додає The Wall Street Journal.

Секрет Tyler, The Creator, за його власними словами у постійному потязі до творчого процесу.

"Для когось кінцева мета - щось на кшталт гарного будинку чи чогось такого, тому вони тяжко працюють і вкладають весь свій голод та енергію в одне - в музику. Я ж отримую кайф від самої музики. Це відчуття я не можу купити у магазині, але це те відчуття, яке мені постійно потрібне", - поділився з виданням музикант.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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