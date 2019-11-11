Як Україна допоможе Байдену здійснити дитячу обіцянку - огляд ЗМІ

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У понеділок, 11 листопада, іноземна преса пише про таке:

Дитяча обіцянка Байдена

Який ультиматум висунув Зеленському помічник Джуліані

Роль телебачення в імпічменті Трампа

Кит, який втік з російської шпигунської програми

Дитяча обіцянка Байдена

У своїх мемуарах 2017 року Джо Байден написав, що Україна дала йому шанс втілити дитячу обіцянку змінити світ на краще, пише The New York Times.

Україна також стала для нього "проєктом", який він міг би використати у виборчій кампанії, каже професор Кейт Дарден.

Нині Байдена найчастіше згадують у контексті розслідування щодо імпічменту Трампа, пише газета. Однак аналіз того, чим він займався в Україні, дає інше бачення його ролі.

Байден був готовий брати на себе роботу, яку ніхто не хотів, у тому числі "найнеприємніші" зовнішньополітичні справи - стримування ІДІЛ, гальмування міграції з Центральної Америки та недопускання того, щоб Росія поглинула Україну, пише газета.

"Байден занурився в Україну, бажаючи відполірувати свої навички державного діяча, у той час, коли здавалося, що його політична кар'єра згасає, коли помирав його старший син Бо, а молодший - Хантер - мав проблеми з залежністю та фінансами", - пише газета.

"Це виявилося жорстоким місцем, якому погрожує Росія, яке розкрадають олігархи, якому заважають нерішучі лідери і яке затоптали аутсайдери з метою швидко заробити на хаосі", - продовжує видання.

Газета нагадує, що Байден просував надання Україні летальної зброї у 2014-му, однак Обама відмовлявся. Тоді колишній віцепрезидент зайнявся більш звичними для своєї посади справами - наполягав на подоланні корупції в Україні.

"Ви мусите бути білішими за сніг, інакше весь світ вас покине", - згадує Байден свої слова Петру Порошенку після його обрання у 2014 році.

Байден не використав шанс викорінити історію про Хантера, яка нині фігурує в розслідуванні щодо імпічменту Трампа, адже не давав своєчасної відповіді на запити різних газет чотири роки тому, пише видання. Помічники Байдена також відмовилися підіймати з ним питання про діяльність Хантера через його хиткий емоційний стан після смерті сина Бо.

"У 2019 році його настрій - вже не скорбота, а гнів", - описує газета колишнього віцепрезидента.

Ультиматум Зеленському

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Адвокат Трампа Рудольф Джуліані наказав своєму партнеру Леву Парнасу висунути ультиматум Зеленському, а саме: оголосити розслідування Байдена в обмін на військову допомогу США, пише The New York Times.

Про це йдеться у свідченні адвоката Парнаса.

За його словами, Парнас попередив представника нової української влади, що якщо Україна відмовиться оголосити це розслідування, віцепрезидент США Майк Пенс не відвідає інавгурацію Зеленського, а США заморозять військову допомогу.

Однак сам Джуліані, а також партнер Парнаса Ігор Фруман, заперечують ці свідчення.

"Категорично я його не просив це казати", - каже Джуліані про ультиматум.

"Ця суперечка є найяскравішим доказом того, що Парнас пішов проти Трампа і Джуліані", - пише газета.

Парнаса і Фрумана арештували у жовтні й звинуватили у масштабних фінансових махінаціях. Вони кілька місяців працювали на Джуліані в Україні, просуваючи інтереси Трампа, пише газета.

Телебачення та імпічмент

Між демократами та республіканцями починається "битва за громадську думку" на телебаченні, пише Guardian. Адже цього тижня розпочинаються публічні слухання у справі про імпічмент Трампа.

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Автор біографії Річарда Ніксона, Джон Фарел, каже, що вплив публічних слухань у справі про імпічмент колишнього президента був "величезним".

"Єдиною фразою, яку повторювали у вересні 1974 року [під час слухань у справі Ніксона], було: "Система працює", - каже Фарел. - Її постійно говорили, і майже кожна частина системи могла себе похвалити: преса, суди, і нарешті Палата представників, і навіть сенатори-республіканці, які казали Ніксону, що йому час іти з посади".

Однак, чи може все це повторитися у 2019 році, щоб суспільна думка переконала республіканців проголосувати проти Трампа?

"Наразі я не думаю, що Сенат проголосує проти нього", - зізнається Фарел.

"Паплюження свідків вже почалося на Twitter за допомогою родини президента, - додає він. - Це - одна із причин сумніву, що слухання проходитимуть на тому самому високому рівні, як у 1974 році".

Кит-шпигун

Кит-белуга, який на популярному відео грається з м'ячиком від регбі у Норвегії, імовірно утік з російської шпигунської програми, пише The Sun.

Це відео вже подивилися 20 мільйонів людей. Його опублікували минулого тижня.

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Експерти кажуть, що на ньому зображений той самий кит, якого в квітні рибалки знайшли з обвісом із написом "Обладнання Санкт-Петербурга".

Кит імовірно утік із військової програми в Росії, і його звати Гвалдимир, каже журналіст NYT Феріс Джабр. Відомо, що Гвалдимир інколи підпливає до човнів і просить їжу, що свідчить про його пристосованість до контактів із людьми.

За словами зоологів, кит недоїдає і залежить від людей, які його підгодовують, що пояснює його грайливу поведінку.

На іншому відео, поширеному раніше, Гвалдимир допомагає дістати iPhone, який упав у воду поблизу нього.

Шпигунська теорія не настільки неймовірна, як може здатися на перший погляд, адже відомо, що Путін має армію дельфінів, які натреновані знаходити міни та патрулювати води, додає видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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