Скільки коштує найдорожчий годинник у світі - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Годинник Patek Philippe Grandmaster Chime нещодавно став найдорожчим у світі

В огляді іноземних ЗМІ у вівторок, 12 листопада, наступні теми:

Скільки коштує найдорожчий годинник у світі

Запитання Коломойського до Гонтаревої

Від чого ніяковіють британці

"Шанси" на вимирання людства зростають

"Лише не варить каву"

Найдорожчий годинник у світі продали на благодійному аукціоні, пише Daily Mail. Patek Philippe Grandmaster Chime придбав за приголомшливі 24,5 млн фунтів (майже 31,5 млн доларів) невідомий покупець під час аукціону у Швейцарії.

Цей годинник є одним з найдосконаліших у світі, втім навіть організатори заходу певно не очікували такого результату - початкова ціна лоту становила 2 млн фунтів. До цього часу рекордною сумою, сплаченою за годинник, були тепер вже "скромні" 13.5 млн футів. Стільки виклали два роки тому за Rolex Daytona, який колись належав голлівудській легенді Полу Ньюману.

Аби довго не розповідати про всі переваги Patek Philippe Grandmaster Chime, представниця аукціону Christie's в Женеві Сабіна Кегель сказала: "Він робить майже все. Лише каву не варить."

Всі гроші, вторговані від продажу, підуть на дослідження міодістрофії Дюшенна - генетичного захворювання, головною ознакою якого є швидке прогресування м'язової дистрофії, яка призводить до повної втрати рухливості та смерті.

"Найголовнішим сьогодні є те, що ці кошти дозволять нам зробити в дослідженнях протидій м'язовим дистрофіям", - цитує одного з організаторів Daily Mail.

"Помста"

Копирайт изображения УНІАН Image caption За твердженням Валерії Гонтаревої, одного разу Ігор Коломойський запитав її, чи знає вона, що вбити людину в Україні коштує лише 10 тис. доларів

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева звинувачує Ігоря Коломойського у "помсті". В інтерв'ю британській Guardian пані Гонтарева заявила, що наїзд автівки на неї в Лондоні, спалення автівки її сина та родинного будинку є "тривожною тенденцію".

"Це помста", - каже фінансистка.

Вона згадує, що Коломойський "погрожував їй у жартівливий спосіб" ще коли вона очолювала НБУ.

"З ним все завжди наче жарт. Він ніколи не надсилав мені повідомлення: "Я вб'ю тебе." Але він погрожував мені протягом п'яти років", - стверджує Гонтарева.

За її словами, "погрози" почались через місяць після того, як вона очолила центральний банк. Начебто під час розмови у президентській адміністрації бізнесмен запитав у неї, чи знає вона, скільки коштує вбити людину в Україні.

"Валеріє Олексіївно, у вас немає тілоохоронців. Ви знаєте, що вбити людину у цій країні коштує лише 10 тис. доларів?", - переповідає розмову Гонтарева.

У відповідь вона збрехала, що мала охоронців, на що Коломойський начебто відповів: "О, з охоронцями це коштуватиме 100 тис. доларів."

"Коломойський спочатку погодився на інтерв'ю з Guardian, але потім припинив відповідати на повідомлення", - зауважує видання.

Натомість близькі до бізнесмена люди відкидають звинувачення Гонтаревої як "ПР кампанію".

Зокрема, депутат Олександр Дубінський вважає, що жодної справжньої загрози для Гонтаревої не існує.

Видання зауважує, що останні "атаки" на фінансистку, зокрема, глумлива пісня у виконанні національного хору в гумористичному шоу студії Квартал-95, є "тестом" для президента Володимира Зеленського, якого вважають близьким до Коломойського.

Guardian нагадує, що чутки про можливу компенсацію колишнім власникам ПриватБанку, націоналізованого за Гонтаревої, а також призначення президентом на ключові посади людей, близьких до бізнесмена з Дніпра, "відлякують" іноземних інвесторів.

Сама Гонтарева каже, що не планує повертатись до України найближчим часом, але сподівається, що в Зеленського є характер, щоб протистояти Коломойському.

"Я знаю, що він був маріонеткою. Але сподіваймось, що коли людині 40 років, вона розумна та гарна та не хоче бути маріонеткою. Для мене не має значення, ким він був. Важливо, ким він стане", - цитує Гонтареву Guardian.

Коли британцям незручно

Копирайт изображения Getty Images

Independent пише про те, що британці "почуваються незручно" двічі на день.

Дослідження, в якому взяли участь 2 тис. британців, встановило, що мешканці туманного Альбіону ніяковіють, коли роблять покупки самостійно, на побаченні або під час приймання їжі на публіці.

Ба більше, 4 з 10 опитаних визнали, що зашарілись, коли спотикались через бордюр, а 34% відчували дискомфорт коли тягнули двері на себе, коли було написано "від себе", чи навпаки.

Чимало людей визнали, що відчували дискомфорт, коли допетрали, що в зубах застрягла їжа кілька годин після прийняття їжі. За їх словами, найгірший час це усвідомити - під час побачення чи співбесіди на роботу.

Цікаво, що понад половина опитаних хотіли, аби їм сказали про їжу в зубах, але лише чверть наважились би сказати про це іншій людині.

За словами експерта Емми Кенні, люди зазвичай прагнуть уникнути незручних ситуацій, але це неправильно.

"Найкраще відразу опинитись у некомфортній ситуації. Якщо у кого-небудь застрягла їжа в зубах, просто скажіть їм про це. Якщо ви не виглядатимете зніяковілим, вони також не почуватимуться незручно", - каже пані Кенні.

Втім, наразі чимало британців намагаються попередити незручні моменти. Зокрема, опитані зізнались, що принаймні двічі на день дивляться в дзеркало аби перевірити чи все гаразд з зубами та обличчям. 20% опитаних сказали, що завжди носять з собою дезодорант і дзеркало, а 12% визнали, що не залишають будинок без зубочисток, пише Independent.

"Радикальна правда"

Копирайт изображения Getty Images

Шанси людства вимерти вже наступного року вище, ніж шанси пересічної людини загинути від удару блискавки чи атаки акули, пише Daily Mail.

Науковці Оксфордського університету зробили висновок, що шанси нашого виду припинити існування внаслідок природного катаклізму складають 1 на 14 тис. Для порівняння - шанси на те, що нас може вдарити блискавка - 1 до 700 тис.

Дослідники також стверджують, що ризики стають ще більшими, якщо в розрахунки додати можливість застосування ядерної зброї чи зміну клімату.

Вчені проаналізували дані за останні 200 тис. років та змоделювали можливі варіанти розвитку нашої цивілізації. На їх думку, існують три моделі: людство може значно деградувати, але вижити; людство може вимерти поступово; та загинути миттєво.

Науковці вважають, що другий варіант в історії був найпоширенішим. За нього 70% мешканців гинули, але зрештою ситуація стабілізувалась.

На думку дослідників, ці симуляції демонструють "радикальну правду" про виклики, які постають перед нами в епоху домінування людства на Землі, пише Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС