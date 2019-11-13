Коломойський: "Російські танки стоятимуть під Краковом, а НАТО купуватиме памперси". Огляд ЗМІ

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У фокусі уваги західних ЗМІ у середу, 13 листопада, наступні теми:

Як Коломойський "захищає" покращення відносин України з Росією

Чи пов'язана Росія зі смертю засновника "Білих касок", який був ворогом Кремля

Що це за гормон, який робить чоловіків більш схильними до коротких романів

Американський журналіст, якому найбільше довіряє Трамп

Коломойський і дружба з Росією

Коломойський вважає, що Україна має покращити стосунки з Росією, пише The New York Times.

Бізнесмен був одним із "ключових" людей, чиє фінансування армії допомогло зупинити російський наступ у 2014 році, пише видання. Однак тепер він, "на диво", змінив свою думку.

"Вони сильніші. Ми маємо покращити з ними стосунки, - каже він про Росію. - Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви [Америка] змушуєте нас воювати, навіть не даючи нам на це гроші", - сказав бізнесмен американським журналістам.

Його коментар, пише газета, частково відображає роздратування з приводу того, що західні дипломати та МВФ схиляють Зеленського не повертати бізнесменові ПриватБанк.

"Та якою б не була його мотивація, геополітичні погляди Коломойського важливі, адже, на думку аналітиків та західних дипломатів, він має великий вплив на адміністрацію Зеленського", - пише видання.

В "емоційному інтерв'ю", в якому він "лаявся", Коломойський розповів, що ЄС та НАТО ніколи не візьмуть Україну, тож треба сприйняти цей факт і припинити зусилля в цьому напрямку.

"Ви всі нас не візьмете, - сказав він. - Немає сенсу втрачати час на пусті балачки. Натомість Росія б залюбки взяла нас у новий Варшавський договір".

П'ять років тому в мільярдера були зовсім інші погляди, пише газета. Тепер він вважає, що США використовує Україну для послаблення свого ворога, Росії.

Коломойський також наголосив, що зв'язки з Росією необхідні для економічного виживання України, а російське фінансування може замінити кредити МВФ, тоді як травма від війни "пройде".

"Пройде п'ять, десять років, і кров забудеться, - каже він. - Я показав у 2014 році, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно розповідаю, що бачу і куди все йде".

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян, - додає бізнесмен. - Я думаю, вони з радістю нам їх дадуть. Який є спосіб найшвидше налагодити стосунки? Тільки гроші".

Газета наголошує, що Коломойський має "особисту" ненависть до США, де ФБР проти нього начебто розпочала кримінальне розслідування.

Коломойський розповів, що на місці Зеленського він би розпочав розслідування щодо Байдена, про яке прохав Трамп. На питання, чи не становить це ризик для України, якщо представник Демократичної партії виграє наступні президентські вибори в США, він відповів: "Якщо вони почнуть мудрувати, ми підемо до Росії".

"Російські танки стоятимуть під Краковом і Варшавою, - додає Коломойський. - Ваше НАТО забруднить собі штани і купуватиме памперси".

Коломойський раніше заперечував вплив на Зеленського, однак тепер попередив, що починає вірити у такий портрет.

"Якщо я одягну окуляри і подивлюся на себе, як на мене дивиться весь світ, я побачу себе монстром, ляльководом, господарем Зеленського, як хтось, хто має апокаліптичні плани. Я можу це втілити в реальність", - сказав він.

Смерть "ворога Кремля" у Стамбулі

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Колишнього британського офіцера Джеймса Ле Мезюрьє знайшли мертвим у Стамбулі в понеділок, пише Daily Mail.

Це сталося за три дні після того, як Кремль публічно назвав його агентом MI6. Ле Мезюрьє допоміг заснувати групу Mayday Rescue, яка тренувала волонтерів "Білих касок" у Сирії.

11 листопада його знайшли мертвим біля будівлі, де був офіс його організації і квартира. Він начебто випав із вікна серед ночі, а вранці у білій сорочці, сірих штанах і з ручним годинником його помітили мусульмани, які йшли на молитву.

Експертиза показала, що в нього поламаний череп і ноги, а обличчя було порізане гострим предметом, як пишуть місцеві видання.

Ле Мезюрьє начебто провів останні години життя в офісі з дружиною Еммою Вайнберг, яка є співдиректоркою організації.

Пані Вайнберг розповіла місцевим медіа, що Ле Мезюрьє приймав ліки проти "сильного стресу" через атаки на себе та організацію. Вона начебто сказала детективам, що пішла до ліжка з чоловіком о четвертій годині ночі, і що обидва з них прийняли снодійне. Вона прокинулася від стуку в двері, і побачила тіло чоловіка, оточене поліцією.

У будівлю можна зайти лише через ідентифікацію за відбитком пальців, пише газета.

Відеокамера не показала ознак того, що хтось пробрався в дім, тому поліція назвала інцидент самогубством.

Однак дехто підозрює умисне вбивство, вказуючи на те, що на четвертому поверсі будинку є три вікна, через які можна було втекти.

Газета нагадує, що це не перший випадок падіння з вікна ворогів Кремля. Подібні історії сталися з журналістами Максимом Бородіним, Ігорем Сафроновим та Ольгою Котовською, а також із адвокатом Миколою Гороховим.

Окситоцин і чоловіки

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Гормон окситоцин може робити чоловіків більш схильними до короткочасних романів, пише Daily Mail.

Цей гормон відіграє важливу роль у соціальних стосунках, сексуальній репродукції та народженні дітей. Він виділяється під час "ніжних моментів" - обнімання та сексу.

Однак, як свідчить китайське дослідження, він також може посилювати чоловічі сексуальні бажання, і особливо до жінок, які вже колись були невірними до власних чоловіків.

З цього випливає, що гормон підсилює роль сексуальної привабливості у виборі партнера на противагу романтичній прив'язаності, кажуть учені. А вже коли залицяння закінчується і починаються стосунки, окситоцин допомагає будувати прив'язаність.

Учені з'ясували, що чоловіки та жінки однаково прагнуть тривалих стосунків із вірним партнером.

Однак, коли йдеться про короткочасні стосунки, чоловіки більше, аніж жінки, хочуть мати такі сосунки із невірними жінками. Причому це бажання підсилюється, якщо дати чоловікам дозу окситоцину через назальний спрей.

Натомість жінки при такому вдиханні окситоцину ще більше прагнуть довготривалих стосунків із вірним партнером.

"Журналіст, якому довіряє Трамп"

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Консервативний американський журналіст Джон Соломон допоміг розпочати низку подій, які закінчились слуханнями щодо імпічменту Трампа, пише The New York Times.

Соломон донедавна працював у виданні The Hill, засновник якого є другом Трампа, а також часто з'являвся на консервативному каналі Fox News. Тепер він планує заснувати медіа-стартап.

Свідки у справі імпічменту часто згадують ім'я журналіста у своїх показаннях, адже його інколи цитує сам президент, син Трампа та адвокат Рудольф Джуліані. Вони кажуть, що Трамп і наближені до нього особи позитивно ставилися до його матеріалів.

Водночас, до початку історії з імпічментом, свідки ніколи не чули про Соломона як про експерта з українських питань. Один з них зізнається, що в одній зі статей журналіста не міг знайти жодного правильного факту, "хіба що граматика була хорошою".

Саме Соломон і його команда вперше опублікували інформацію, що колишній посол США в Україні Марі Йованович начебто дала ексгенпрокурору Луценко список людей, яких не можна притягати до відповідальності.

Джуліані розповів в інтерв'ю, що довірив Соломону інформацію, яка на його думку могла підірвати репутацію Джо Байдена, адже не довіряв Департаменту юстиції, в якому досі працювали чиновники часів Обами.

"Тож я дав їх [матеріали] моніторам чесності - четвертій владі, - каже Джуліані. - У мене не було іншого виходу".

Експерти описують робоче середовище журналіста і його колег як "інформаційну екосистему", відокремлену від інших медіа, яка має багатомільйонну аудиторію.

"Їхня робота допомагає зрозуміти високий рейтинг Трампа серед його прибічників, і чому, як свідчать опитування, необхідно набагато більше прямих і серйозних доказів під час слухань у справі про імпічмент для того, аби зламати їхню підтримку", - пише видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС