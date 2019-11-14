"Вистава з імпічментом" Трампа послаблює позиції Зеленського - NYT

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14 листопада іноземна преса пише про таке:

Послаблення позицій Зеленського

Імпічмент чи партійне змагання?

Як правильно вимовляти Київ?

Загрози зміну клімату

Україна віч-на-віч з Путіним

"Вистава із імпічментом", яка відбувається в США, послаблює позиції президента Володимир Зеленського в той час, як він готується до можливої зустрічі віч-на-віч з Путіним для закінчення війни на Сході України, пише New York Times.

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"Пан Путін давав зрозуміти, що він готовий зняти напругу з Україною, тим більше, що це може допомогти йому уникнути економічних санкцій, застосованих Європою та США. Але він хоче закінчити війну на своїх умовах, і завдяки бардаку в американській політиці стосовно України, політики та чиновники в Києві стверджують, що його шанси на це покращуються", - пише видання.

На думку автора, Україна стала ще одним пунктом в "довгому переліку зовнішньополітичних питань, де втручання Трампа сприяє просуванню інтересів Кремля, серед яких [можна назвати] його тиск на НАТО, вивід військ із Сирії, сприяння брекзиту, підтримка правих популістів у Європі та захист Росії від звинувачень у втручання у вибори 2016 року".

Видання зауважує, що попри попередню активну участь американських дипломатів в будь-яких переговорах між Києвом та Москвою "тепер США здебільшого відсутні у політичному та дипломатичному процесі розв'язання питання війни на Сході", за твердженнями українських та західних чиновників.

Розкол американського суспільства

The Wall Street Journal вважає, що публічні слухання щодо імпічменту президента США підкреслили розкол поглядів серед американців.

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На думку редактора видання Джеральда Сейба, опитування свідків, яке "тривало довгі п'ять годин", показало "повну відсутність згоди між партіями щодо основного питання: чи здійснив президент Трамп будь-яке порушення, за яке його можна усунути з посади".

Окрім очевидних суперечок між республіканцями та демократами про те, чи зловживав Трамп владою, коли вимагав від України проведення розслідування щодо діяльності Джо Байдена та його сина, політики також не можуть визначитися, яких саме президентських виборів стосуються підозри про втручання, зауважує Сейб.

Демократи вважають, що Трамп хотів здобути в Україні компромат, аби використати його проти конкурентів на виборах наступного року, а республіканців цікавлять вибори 2016 року та витік інформації з України про Пола Манафорта, який був головою передвиборчого штабу кандидата Трампа.

"З такими різними поглядами важко передбачити, як процес імпічменту буде просуватися надалі в будь-якій іншій якості, аніж суцільне партійне змагання", - підсумував Сейб.

Урок вимови

Внаслідок перегляду публічних слухань щодо імпічменту президента США користувачі Твіттера з подивом дізналися, що українці надають перевагу вимові "Київ", а не "Кієв", і це окремий пункт національної гордості у протистоянні з росіянами, пише Daily Mail.

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"Виявляється, що така вимова є аутентичною в цій східноєвропейській країні, і українці вимовляють назву своєї столиці як "Київ"", - пише видання. Саме так вимовляли її і дипломати Вільям Тейлор та Джордж Кент протягом слухань, зауважує газета.

"Більш популярна вимова "Кієв" - це те, як назву міста вимовляють в Росії, яка завоювала Україну в добу Радянського Союзу", - пояснює читачам Daily Mail.

Видання нагадує, що офіційним англійським правописом назви української столиці є Kyiv.

"Сьогодні вимовляти Kyiv як "Київ" вважається актом патріотизму, яким відкидається російський варіант вимови", - стверджує видання.

Потепління зашкоджує здоров'ю

Лікарі попереджають, що зміна клімату визначатиме здоров'я сьогоднішніх дітей, а підвищення температури вже чинить шкоду людству і природі, пише Guardian.

"Діти є особливо вразливими. Міжнародна команда дослідників стверджує, що підвищення температури означає, що бактерії, що спричиняють смертельну діарею, будуть процвітати, тоді як погіршення врожаю може призвести до більшого недоїдання", - розповідає видання.

За словами Ніка Воттса, виконавчого директора спеціалізованого звіту Lancet Countdown, імунна система дітей все ще розвивається, залишаючи їх більш чутливими до хвороб та забруднювачів навколишнього середовища.

"Шкода, завдана в ранньому дитинстві, триває все життя. Без негайних дій з боку всіх країн зміни клімату визначатимуть здоров'я цілого покоління", - стверджує він.

Подібно до дітей, люди похилого віку також є особливо вразливими до періодів високої спеки, оскільки їхні тіла менш здатні регулювати температуру і баланс рідини. Це зокрема стосується Європи, де велика кількість літніх людей живе у великих, спекотних містах.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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