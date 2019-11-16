Культогляд: у кого з зірок немає мобільного?

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Вже дві британські суперзірки зізналися, що не мають смартфонів. Як це - бути шалено популярним у соцмережах і не мати смартфона з цілодобовим доступом до них - читайте у культогляді.

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Листи про кохання автора "бондіани" на продаж

Близько 160 листів, які писали один одному творець романів про Джеймса Бонда Ян Флемінг та його дружина Анн будуть незабаром виставлені на продаж аукціоном Сотбіс, повідомляє газета Guardian.

Видання називає раритети "надзвичайними", адже вони проливають світло на 20 років бурхливого приватного життя подружжя - від початку їхнього прихованого роману, коли обоє були одружені, розлучення і одруження, і розставання через чергові стосунки, які обоє мали поза шлюбом.

На переконання фахівця аукціону Габріеля Гітона, листування допомагає зрозуміти, чому Флемінг створив Бонда таким, яким його знає увесь світ.

З нього випливає, що свій перший роман про Бонда, "Казино Рояль", він написав незадовго після одруження з Анною.

"Твір став віддзеркаленням його лібідо і уяви. Це була спроба заробити грошей для жінки, яка звикла до життя у розкошах", - розповів газеті пан Гітон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подружжя Флемінгів прибуває в Нью-Йорк, 1962

До одруження з Флемінгом, Анна, аристократка за походженням, була у шлюбі із бароном, а по його смерті - з медіа-магнатом, який мав титул віконта.

Листи також дають підстави вважати, що в інтимних стосунках Флемінг і Анна не цуралися садомазохістських практик.

"Я жадаю тебе, навіть коли ти шмагаєш мене хлистом, тому що я люблю, коли завдаєш мені болю, а потім вкриваєш мене поцілунками", - йдеться в одному з листів Анни до письменника.

"Флемінг мав численні тривалі і короткі стосунки з іншими жінками, після того, коли пара нарешті одружилася у 1952 році. Вони ніколи не припинялися", - розповідає Guardian.

Очевидно, коли у подружньому житті почалися проблеми, Анна написала Флемінгу: "Ти пригадуєш молодість - єдина людина, з якою ти перестав відтоді спати, це я!"

У відповіді, написаній на бланку British Overseas Airways Corporation, Флемінг відрізав: "Ми завдаємо стільки болю один одному, що життя стає нестерпним".

Пан Гітон зазначив, що в листах багато історій з життя аристократів, подорожей, любові до природи, ну, і звичайно ж, пліток.

Флемінг і Анна писали один одному на будь-чому, що було під рукою - обкладинка книги, зворотний бік етикетки на пляшці рому, аркуші з карти медичного пацієнта.

Пан Гітон наголосив, що важливо зберегти колекцію цілою: "Разом усе це листування є набагато вагомішим, цікавим, показовим і захоплюючим матеріалом, аніж низка окремих листів".

Кому смартфони псують життя?

Копирайт изображения Hulton Archive Image caption У 1995 Роббі Вілліямс точно користувався телефоном - якщо впізнаєте його на цьому фото

Чи є життя без смартфона? Виявляється, є, навіть якщо ти одна з найуспішніших поп-зірок Великої Британії з мільйонами прихильників у соціальних мережах. Співак Робі Вільямс взагалі ніколи не мав цього засобу комунікації, розповідає газета Guardian.

В інтерв'ю популярній телепрограмі виконавець заявив: "Я не мав телефону з 2006 року - позбувся його, бо вони мені просто не подобаються".

"Це означає, що у пана Вільямса ніколи не було смартфона, бо iPhone, який створив переворот у цій галузі, був запущений в 2007 році", - зазначає газета.

Робі Вільямс - не єдина знаменитість, яка уникає мобільних телефонів, веде далі Guardian.

У 2016 році Елтон Джон також заявляв, що не має мобільника. Ба більше - він поскаржився, що ці телефони роблять його життя нудним.

Сер Елтон згадав молодість, коли можна було "на людях утнути таке, що зносило дах".

"Саме це я й робив багато разів! На жаль, все змінилося з появою нових технологій. Тепер треба стримувати себе", - жалкує 72-річний татусь двох малолітніх дітей. На його переконання, саме наявність камер у телефонах позбавляє його можливості "відкриватися так, щоб аж гай шумів".

Улюблена іграшка Рода Стюарта

Інша легенда британської рок-сцени, 74-річний Род Стюарт, виставив на огляд плід свого багаторічного хобі - іграшкову залізницю, яку він збирав 26 років, повідомляє газета Daily Express.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Род Стюарт майже все життя грався у паровозики

Знаменитий співак з гордістю розповів, що створити мініатюрну модель залізничного вокзалу у повоєнному Нью-Йорку надихнули спогади дитинства. Його нині знищений будинок у Північному Лондоні виходив на залізничні колії. Хлопчиною він полюбляв спостерігати за потягами, які мчали за обрій повз вікна його домівки.

Згодом вже знаний співак, який гастролював в США, закохався в американську залізницю.

"Я просто визирнув одного разу у вікно, і все - це сталося", - пояснив він.

Іграшкова залізниця, довжиною 37 метрів і шириною 7, до найменших дрібниць відтворює і залізничний вокзал, пасажирські і вантажні вагони, а також вигляд прилеглих районів Мангеттена 1940-х років.

"Мені подобається цей краєвид. Увага до деталей, найменших деталей є надважливими. Навіть тротуари і проїзди не можуть виглядати занадто чистими", - цитує виконавця Daily Express.

Він пожартував, що, якби знав, скільки років знадобиться, аби відтворити в мініатюрі своє дитяче захоплення, то, можливо, і не починав би.

"Це просто якась залежність, - поділився він. - Коли я почав, просто повинен був це все закінчити. Я віддавався цьому на 110%".

Навіщо Брітні поголила голову?

На екрани виходить документальна стрічка про американську "поп-принцесу" кінця 1990-х років Брітні Спірз. Фільм під назвою "Брітні Спірз: Точка розриву" розповідає про драматичні перипетії життя виконавиці, пише газета Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Брітні Спірс поголилася, бо їй не подобалося "коли люди торкаються" її волосся

Йдеться в ньому і про сумнозвісний вчинок Брітні у 2007 році, який наробив галасу у всьому світі: коли співачка, щойно покинувши реабілітаційний центр, поголила голову налисо у присутності понад 70 фотографів.

Свідки події розповідають, чому вона це зробила.

Художниця тату Емілі Вінн-Г'юз, яка бачила пані Спірз зразу після того, як вона позбавилася волосся, так розповідає про цей фрагмент життя співачки: "Спочатку я почула божевільне ревіння на вулиці. Я навіть не одразу зрозуміла, що відбувається, заколот, чи що? Потім я побачила численні спалахи фотокамер. Двері повільно відчинилися, і у дверях з'явилася постать у капюшоні".

"Я помітила, що волосся [на голові Брітні] вже не було, - веде далі пані Вінн-Г'юз. - Пригадую, я запитала її: "Для чого ти поголила голову?".

Її відповідь була трохи дивною: "Я просто не хочу, щоб хтось торкався моєї голови. Я не хочу, щоб хтось торкався мого волосся. Мені погано, коли люди торкаються мого волосся".

За інформацією Independent, у стрічці також йдеться про те, що охоронці співачки брали хабарі від представників ЗМІ, аби ті могли зафіксувати найскандальніші моменти її життя.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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