Independent: справа Порошенка може розколоти Україну

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Іноземна середа у вівторок аналізує розслідування ДБР, пише про білоруську королеву краси у парламенті та переймається позачерговим візитом Трампа до лікарні.

"Найсерйозніший крок" ДБР

Білоруська королева краси у парламенті

"Таємничий візит" Трампа до лікарні

Марі Кондо тепер продає речі

"Найсерйозніший крок" ДБР

Державне бюро розслідувань України (ДБР) зробило "найсерйозніший крок" за річну історію свого існування, звернувшись до парламенту із запитом дати згоду на відкриття справи проти попереднього президента Петра Порошенка, пише у своїй колонці московський кореспондент Independent Олівер Керролл.

"Цей крок свідчить про суттєве підвищення ставок у протистоянні між старим та новим режимами у країні", - пише він.

Напередодні ДБР передало до Генеральної прокуратури проєкт повідомлення про підозру Порошенку в рамках розслідування кримінальної справи щодо його імовірного впливу на відбір кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя навесні 2019 року.

Під час передвиборчої кампанії президент Володимир Зеленський казав, що його суперник балотується на другий термін заради того, щоб уникнути свого першого терміну - у в'язниці.

"Тоді мало хто сприйняв це як серйозну погрозу", - пише журналіст видання.

Автор зазначає, що корупція вже давно стала однією з постійних тем в Україні, а боротьба з нею не така проста, як може здатися. А кримінальне переслідування попереднього президента, навіть незалежним органом, "різко контрастує з очевидним небажанням президента Зеленського відновлювати активи союзників, яких звинувачують у правопорушеннях".

Журналіст додає, що ця справа може розділити українське суспільство, а це - "не у довгострокових інтересах України".

Білоруська королева краси у парламенті

"Королева краси білоруського диктатора "виграла" місце у парламенті" - під таким заголовком видання Times опублікувало статтю про результати парламентських виборів у Білорусі.

22-річна Марія Василевич, яку після перемоги у конкурсі "Міс Білорусь" у травні 2018 року часто бачили разом з президентом Білорусі Олександром Лукашенком на публічних заходах, стала наймолодшою депутаткою білоруського парламенту. Вони з'являлися разом на хокейних матчах, державних художніх фестивалях та танцювали разом під час новорічного балу у Мінську, який транслювали по національному телебаченню.

За словами пресслужби президента Білорусі, він особисто наглядав за підготовкою Василевич до конкурсу "Міс всесвіт 2018". Лукашенко також нагородив її державною премією "За духовне відродження".

Вибори, які відбулися цієї неділі, завершилися перемогою партій, лояльних до Лукашенка. Опозиційні сили кажуть, що вони відбувалися з порушеннями, а результати були сфальшовані.

"Лукашенко міг би призначити коней зі своєї ферми до нашого так званого парламенту, не кажучи вже про дівчат з його особистої ескорт-служби", - каже опозиційний активіст Павло Севяринець.

Олександр Лукашенко офіційно одружений з 1975 року, але разом на публіці пару не бачили відтоді, як його обрали президентом у 1994 році.

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"Таємничий візит" Трампа до лікарні

Стурбованість через "таємничий візит" до лікарні Президента США Дональда Трампа висловлює The Washington Post.

У своїй редакційній статті видання пише, що офіційне пояснення Білого дому про заплановане медичне обстеження викликає підозри. Президент проходить його щороку, а наступне таке мало б відбутися не раніше лютого. До того ж цей візит до лікарні не внесли в офіційний розклад глави держави.

Але сподіватися на оголошення від Білого дому щодо справжніх причин для такого візиту марно, пише газета.

"Якби це був нормальний Білий дім, так ми знаємо як дивно це звучить, то існувала б можливість поставити запитання і отримати інформацію під час регулярного, а колись вони були щоденними, пресбрифінгу", - пише The Washington Post і додає, що з червня жодного пресбрифінгу Білий дім не провів.

Насамкінець, видання зазначає, що американці мають право знати про стан здоров'я свого президента, особливо враховуючи те, що Трампу 73 роки і він найстарший очільник держави, обраний у США на перший термін.

Копирайт изображения Getty Images: Axelle/Bauer-Griffin Image caption Марі Кондо відома своєю новаторською технікою розхламлення

Марі Кондо тепер продає речі

Авторка популярної концепції прибирання вдома та позбавлення непотрібних речей Марі Кондо відкрила онлайн-магазин, здивувавши своїх прихильників, пише Guardian.

"Здається, японська гуру з прибирання Марі Кондо вподобала новий підхід до позбавлення від зайвих речей - позбався тих речей, які не "запалюють іскру радості", а тоді заміни їх новими з її нового онлайн-магазину", - пише видання.

В асортименті - товари для дому та брендові предмети зі знижками. Найдорожча річ коштує 275 доларів, а найдешевша 8 доларів.

Кондо пояснює, що з правильно підібраними речами "більше може насправді означати менше". Її метод полягає не в тому, щоб "позбутися речей", а в тому, щоб "підвищити свій рівень сприйняття того, що приносить вам радість".

Кондо стверджує, що не пропагує споживацтво, а ідея створення магазину прийшла їй від людей, які запитували, якими речами вона любить оточувати себе вдома.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.