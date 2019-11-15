Чому Зеленський відмовився від інтерв'ю CNN? Огляд преси

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зеленський мав дати сенсаційне інтерв'ю CNN, але потім передумав, стверджує Фарід Закарія

Відкриті свідчення в конгресі про імпічмент Трампа і "україногейт" - у фокусі уваги західної преси. У п'ятницю, 15 листопада, вони пишуть про таке:

Чому український президент не дав інтерв'ю CNN

Яку роль відіграють свідчення експосла США в Україні Марі Йованович

Чи сумнівається Рудольф Джуліані у прихильності Трампа

Як президент США ігнорував звіт спецслужб щодо України

Інтерв'ю, якого не сталося

Ведучий телеканалу CNN Фарід Закарія розповів у Washington Post, як його програма ще з квітня намагалася запросити Володимира Зеленського, але з інтерв'ю так і не склалося.

Як повідомляла New York Times, саме на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп.

Закарія зустрівся із Зеленським у Києві 13 вересня за лаштунками конференції YES, аби остаточно домовитися про телеінтерв'ю.

"Він здався розумним, енергійним і з набагато гострішим розумінням політики, ніж можна було очікувати від новачка", - згадує Закарія.

За його словами, у короткій розмові Зеленський "жодним чином не видав шаленого тиску, під яким перебував". На той час Білий дім вже тривалий час намагався змусити його публічно оголосити про розслідування, пов'язані з виборами у США, пише Закарія.

Як вважає New York Times, Зеленський намагався протистояти тиску, але зрештою здався. Його команда вирішила, що якщо все одно планувалося інтерв'ю на CNN, то на ньому він і зробить свою заяву щодо розслідувань.

"Хоча ані він, ані його команда жодним чином не натякнули про свій план", - стверджує Закарія.

На початку вересня в американських ЗМІ почала з'являтися інформація про тиск на українського президента.

А 11 вересня США несподівано розморозили допомогу Україні, хоча історія, що за цим стояла, ще не стала повністю публічною.

Українські посадовці раділи допомозі, але були трохи здивовані й не розуміли, пише Закарія.

На його думку, Зеленський і його команда міркували, чи інтерв'ю CNN досі потрібне.

Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували.

Марі Йованович - ще одна жінка проти Дональда Трампа

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15 листопада у Конгресі має свідчити експосол США в Україні Марі Йованович.

Її свідчення мають пролити світло на те, що почалося як суто приватна спроба певних осіб використати Україну, аби політично посприяти Трампу, пише Washington Post у іншій статті.

Перші спроби усунути її з'явилися ще у 2017-2018 роках, коли пані Йованович почали звинувачувати у неприязні до Трампа.

Нападки і той факт, що президент США піддався кампанії з її дискредитації, дуже занепокоїли американських посадовців у сфері нацбезпеки, пише видання.

Неочікуване звільнення досвідченої та шанованої дипломатки, за плечима якої 33 роки роботи у Держдепартаменті, здивувало і навіть шокувало світ зовнішньої політики США, стверджують автори статті.

Дипломати та чиновники почали питати себе: "Невже ситуація змінилася настільки, що за те, що ви говорити правду, вас можуть звільнити?" - пише Washington Post.

Йованович - одна з жінок, які відмовилася мовчки прийняти особисті та гендерно-обумовлені нападки Трампа, зазначає видання.

Чинний президент США часто використовує гендерно-специфічну лексику для опоненток, яких вважає загрозою.

Так жінок, які його критикують, він називав "бридкими". Подібні вислови Трампа змусили багатьох голосувати за демократів, відзначає Washington Post.

Окрім Йованович, у Конгресі мають свідчити ще п'ять жінок, і чотири з них публічно, - із загалом 15 свідків.

Зокрема, в наступний четвер свідчитиме Фіона Гілл, колишня директорка з питань Росії та Європи при Раді національної безпеки США.

Гарна страховка для Джуліані

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Адвокат Рудольфа Джуліані заявив в інтерв'ю Guardian, що у нього є "страховка" проти Дональда Трампа, якщо президент і його команда вирішать звинуватити його у скандалі щодо України.

А початок публічних слухань Джуліані назвав "слабким".

Коли газета спитала його чи непокоїться він, що ним пожертвують (дослівно - "кинуть під автобус" - throw under a bus), Джуліані відповів сміючись: "Ні, але в мене дуже-дуже гарна страховка, тож навіть якщо й так, то всі мої рахунки в лікарні буде сплачено".

Адвокат Джуліані Роберт Костелло, який слухав розмову, негайно втрутився в інтерв'ю, заявивши: "Він жартує".

Незалежно від того, чи справді це був це жарт, Джуліані став ключовою фігурою у розслідуванні про імпічмент, пише Guardian.

Свідчення дипломатів постійно вказують на те, що він керував таємними спробами адміністрації американського президента змусити українців провести розслідування щодо конкурента Трампа Джо Байдена.

У Джуліані також поцікавилися, наскільки він упевнений у тому, що Трамп не залишить його, адже з'явилася інформація, що республіканці начебто готові повісити всю провину на нього, щоб захистити президента.

На це Джуліані відповів, що на його думку, Трамп, якого він знає 30 років, - "дуже вірна людина".

Джуліані також сказав, що робив все, що мав робити хороший адвокат: "Я розкопував свідчення, які допомогли довести, що справа проти нього - сфабрикована, що було багато змов не лише в Росії. А потім я зайшов на "мінне поле номер один" - тобто Джо Байдена, якого активно захищає вашингтонська преса".

Нехтування розвідкою

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Рішення Трампа про затримку військової допомоги Україні суперечило висновку американських спецслужб, які у спільному звіті одностайно заявили, що Україні потрібна допомога США, щоб протистояти загрозі від Росії, пише Time.

Після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі американські спецслужби оцінили ситуацію в Україні, зробивши три висновки:

Росія продовжує загрожувати територіальній цілісності, суверенітету та економіці України. Зважаючи на ці загрози, Україні потрібна військова, економічна та політична підтримка США та їхніх союзників. Україна потерпає від державної та приватної корупції, яка підриває довіру до уряду, економічне зростання, торгівлю та інші зв'язки з Західною Європою.

Хоча звіт уклали кілька років тому, такі висновки залишаються актуальними, пише Time з посиланням на джерела в офіційних структурах.

Водночас у звітах американських спецслужб ніколи не йшлося про щось, що б доводило втручання України в американські вибори чи свідчило про корупцію Байдена і його родини, розповів Time один з посадовців.

Американські чиновники, зокрема й ті, хто вже дали свої свідчення в Конгресі, стверджують, що з моменту свого обрання Зеленський зробив багато кроків для боротьби з корупцією.

А це суперечить недавній заяві Трампа про те, що "корупція в Україні - неймовірна", резюмує Time.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, BBC Monitoring.