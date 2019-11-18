Чи вирине Путін у справі про імпічмент Трампу? Огляд ЗМІ

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Світові медіа продовжують писати про скандал довкола імпічменту Трампа. У понеділок, 18 листопада, читайте про таке:

Яка роль Путіна в історії з імпічментом Трампа.

Чому жіночність Йованович - це її "супер-сила".

Яка вірогідність імпічменту Трампа.

Яким буде 2020 рік у Росії за прогнозом британського аналітика.

Путін за сценою імпічменту

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У скандалі про імпічмент Трампа все чіткіше видніється постать Путіна, пише колумніст Дойл МакМанус у статті для Los Angeles Times.

Його ім'я вже прозвучало у свідченнях Марі Йованович минулої п'ятниці, пояснює автор.

Корупція американських чиновників, сказала тоді Йованович, іде на користь Путіну.

"Цього тижня Путін буде в центрі уваги, коли Палата Представників допитуватиме Фіону Гілл - аналітика, що працювала в Білому Домі понад два роки", - пише журналіст.

"Гілл була передовим "путінологом" у Білому Домі до того, як пішла у відставку в липні", - додає автор.

Вона пережила трьох радників Трампа з національної безпеки - Майкла Флінна, Герберта МакМастера та Джона Болтона.

І розповідатиме про бізнес-зв'язки Трампа з Росією, непідготовленість американців до кібератак і корупцію як "Ахіллесову п'яту" Сполучених Штатів.

"Відповідь на запитання про те, хто виграв від дій Трампа в Україні та деінде, на жаль, не змінилася - це Володимир Путін", - підсумовує автор.

Суперсила Йованович

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"Жіночність Марі Йованович - парадоксальне джерело її супер-сили. Тихий голос - її батіг", - пише журналістка Рут Маркус у статті для The Washington Post.

Хоча ніхто спеціально не звертав уваги на її стать під час слухань, відзначає авторка, цей фактор усе ж відчувався.

"Щось у її ніжній сталевості, м'якому тембрі голосу, який підкреслював біль від несподіваного звільнення, зробило її свідчення більш правдоподібним, а твіти Трампа - більш ганебними", - вважає Рут Маркус.

Жінки досі не вважаються типовими дипломатами, додає вона.

Натомість попередні свідки - Вільям Тейлор і Джордж Кент - звичні представники істеблішменту.

То чи випадковий той факт, що Трамп стримувався під час свідчень цих двох чоловіків, але виплеснув весь свій гнів на Йованович? Можливо, Трамп полює на слабших жертв. А може, саме сила свідчень посла так обурила президента, припускає журналістка.

"М'яка скромність її відповідей підкреслила глибинні емоції", - додає вона.

Коли її запитали, як вона почувалася, коли заплямили її репутацію, Йованович відмовилася відповідати.

"Ця жінка не дала б Трампу чи комусь іншому задоволення побачити її сльози", - резюмує Рут Маркус.

"Тефлоновий Дон"

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Слухання у справі Трампа навряд чи завершаться імпічментом, йдеться в статті "Тефлоновий Дон" на Economist.

Популярність Трампа не є цілком стабільною та залежить від його дій на посаді, пише видання.

Наприклад, під час спроб скасувати програму медичного страхування Обами його рейтинг впав із 45% (під час інавгурації у січні 2017) до 37% (у вересні 2017).

Однак інші скандальні дії президента - вихваляння диктаторів, виправдання білих націоналістів, розділення сімей стіною на кордоні з Мексикою - майже не вплинули на його рейтинг. Суспільство сприйняло це як міжпартійну ворожнечу і не звернуло уваги, роблять висновки автори.

Від початку розслідування щодо імпічменту рейтинг Трампа впав лише на 2%, пише видання.

Тож відсторонення від влади президента малоймовірне, а суспільство знову дивитиметься на публічні слухання як на внутрішньополітичну боротьбу, резюмує Economist.

Нестабільний 2020 для Росії

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Кремлівська політика в 2020 році може бути дуже нестабільною, пише журналіст Роджер Бойлз у статті для The Times.

Такого висновку він доходить, аналізуючи "дії російських найманців, розпад монополії держави на силу, непослідовність зовнішньої політики, незадоволеність армії та опозиції в містах".

Один із тих, хто може опинитися в центрі цього хаосу, - Євгеній Пригожин, якого пов'язують із тіньовою групою найманців "ПВК Вагнера".

Саме вона діяла проти української армії під час російської анексії у Криму та допомагала бойовикам на Донбасі, пише автор.

Пригожина не турбує той факт, що він підпадає під американські санкції. Навпаки, саме це його зближує з Путіним, вважає Роджер Бойлз.

До того ж, Трамп і Еммануель Макрон, здається, взяли курс на зняття санкцій, тож "вагнерівцям" залишилось чекати десь рік, попереджає автор.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.

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