$35 млн допомоги США так і не надійшли до України - LA Times

Копирайт изображения AFP Image caption Протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" надішли до України саме за президента Трампа

Україна залишається у фокусі західних ЗМІ. У середу, 20 листопада, іноземна преса, зокрема, пише про таке:

Чому частину військової допомоги досі не надали Україні

Яку роль відіграє військова допомога США для України

Як змінилися відносини між США та Україною після скандалу з Трампом

Чи може Москва використати скандал у США, аби переграти Київ

Чому старість у Британії пропонують рахувати починаючи від 70 років, а не 65?

Затримана допомога?

Попри запевнення з боку Білого дому, 35 млн доларів з майже 400 млн військової допомоги США досі не надійшли Україні, пише LA Times.

Згідно з документами Пентагона, до яких газета отримала доступ, ці кошти досі залишаються на рахунках у США. Чому ці кошти не відправили - незрозуміло. Конгресмени вимагають відповіді на це питання, пише видання.

Білий Дім розблокував допомогу для України 11 вересня. Раніше Конгрес схвалив річну допомогу в 250 млн доларів від Пентагона і ще 141 млн доларів - від Державного департаменту.

У Пентагоні стверджували, що всі кошти відправлять протягом кількох тижнів. Але 35,2 млн доларів, призначені для постачання гранатометів, захисту комунікацій та військово-морського транспорту, досі залишаються в Міністерстві фінансів США, стверджує LA Times. Речниця Пентагона Карла Глісон відмовилася пояснити причину, але заявила, що ці кошти відправлять протягом наступних кількох тижнів.

Ця затримка може підірвати аргументи республіканців під час слухань щодо імпічменту, пише газета. Вони прагнуть довести, що затримка нічого не означала і допомогу розблокували й без того, щоб Україна погодилася провести розслідування проти Байденів, як того хотів Трамп.

Демократи хочуть знати, чому допомогу досі не відправили Україні повністю, хоча фіскальний рік завершився ще два місяці тому - 30 вересня.

Ціна допомоги

Копирайт изображения Getty Images Image caption За п'ять років США надали Україні військової допомоги майже на 4 млрд доларів

Окопи та землянки української армії можуть нагадувати часи Першої світової війни, але її обладнання - надсучасне, здебільшого завдяки допомозі від США, пише Washington Post у репортажі зі сходу України.

За п'ять років США надали Україні військової допомоги майже на 4 млрд доларів. Українські військові розповідають виданню, що ці кошти дуже допомогли у боротьбі з агресором.

Блокування фінансової допомоги не спричинило затримок, адже обладнання зазвичай надходить поступово. Це більше вплинуло на те, як українські посадовці почали сприймати США, адже тепер існує побоювання, що не можна розраховувати на те, що Білий дім завжди буде на стороні України.

Окрім США, Україні допомагають європейські країни та Канада, які з 2014 року передали Україні 13 млрд доларів допомоги, хоча левова частка пішла на розбудову громадянського суспільства. У галузі безпеки Україні активно допомагали Велика Британія, Литва, Польща та Канада, пише видання.

"На щастя для Зеленського, Путін теж прагне примирення. Хоча він, ймовірно, захоче за це ціну, що включатиме збереження впливу Кремля на сході України", - пише видання.

В України лишається хороший козир - протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", які надійшли від США за Трампа.

Існують суворі обмеження щодо їхнього використання - зокрема наразі їх тримають подалі від лінії фронту. Але якщо Росія вестиме наступ на Україну, українські військові можуть застосувати "Джавеліни" в бою, зазначає Washington Post.

"Якщо наші противники знатимуть, що у нас є найсучасніша зброя та обладнання, вони діятимуть набагато обережніше", - сказав газеті начальник пресцентру операції Об'єднаних Сил Андрій Агеєв.

Зміни у відносинах

Копирайт изображения AFP Image caption Ніхто в Україні не був готовим до того погіршення відносин зі США, які відбулися за останні кілька місяців - вважає Independent

У той час, як у Вашингтоні триває "Українагейт", Київ дедалі більше почувається в ізоляції, пише Independent.

Ніхто в Україні не був готовим до того погіршення відносин зі США, які відбулися за останні кілька місяців. За інформацією видання, зв'язки Києва з Вашингтоном лишилися лише через Пентагон та Конгрес. А от традиційно міцні зв'язки з Держдепартаментом, посольством у Києві, Білим домом та Радою національної безпеки США через скандал фактично зійшли нанівець.

Усе більш вірогідним є те, що чинного посла США в Україні Вільяма Тейлора відкличуть у Вашингтон через його критику на адресу Трампа, пише Independent. Невизначеним залишається і посол України у США.

Все це посилює занепокоєння у Києві. Дехто побоюється, що Україною пожертвують заради важливішої гри, і її найбільший військовий союзник забуде про неї, зазначає газета.

Не краще ситуація і в Європі. Зростає прихильність до Росії в Італії, Австрії та Угорщині, а президент Франції переконує президента Зеленського взяти ризикований курс на перемир'я з Росією, пише видання.

Десь на шляху до цього Україна зі справжнього об'єкта міжнародних відносин перетворилася на об'єкт перемовин.

"Україна тепер стала проблемою, яку обговорюють. Тим, чим можна торгуватися, - каже виданню Марі Мендрас, професорка Паризької школи міжнародних відносин. - Частково провина в цьому лежить і на Україні, але президенту Франції варто пам'ятати, що Кремль не бажає добра суверенній, демократичній Україні".

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наступний рік стане вирішальним для України. За його словами, Україна опинилася між кількома фронтами - починаючи від Вашингтона до війни на сході країни та вірогідності втрати газового контракту через спорудження "Північного потоку-2".

"Вважаю, що під загрозою опинилося наше виживання як нації", - цитує газета Клімкіна.

"Хотят ли русские войны?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки триває війна на Донбасі, питання анексії Криму відходить на другий план - вважає Wall Street Journal

Чимало українців не вірять у наміри Росії щодо припинення конфлікту, пише Wall Street Journal. Раніше Путін чітко дав зрозуміти, що вважає Україну частиною російської території, нещодавно заявивши, що українці та росіяни - це "один народ".

Ті, хто виступають проти розведення військ, побоюються, що вибори на тимчасово окупованій території на сході країни, допоможуть проросійським сепаратистам посилити свою владу, що полегшить Москві вплив на внутрішню та зовнішню політику Києва.

Зеленський опинився в тому самому хиткому становищі, в якому Україна перебувала десятиріччями. У той час, коли український президент опинився в центрі розслідування щодо імпічменту у США, Москва має більше шансів здолати Київ, зазначає видання.

Деякі критики зараз не вірять у добрі наміри Кремля, адже Путін намагався утримати Україну у сфері впливу Росії - зокрема завдяки спорудженню "Північного потоку-2", що може позбавити Київ доходу за транзит російського газу, пише газета.

Деякі експерти сумніваються, чи взагалі Росія прагне миру, вважаючи, що нестабільність та конфлікт на сході України лежать в інтересах Москви. Поки триває війна, питання анексії Криму відходить на другий план, підсилюючи ідею того, що цей регіон ніколи не повернеться в Україну, зазначає Wall Street Journal.

Старість відкладається. У Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії пропонують рахувати старість не за віком, а за кількістю років, які залишаються людині відповідно до середньої тривалості життя

Зазвичай вважалося, що старість починається у 65 років. Та покращення в охороні здоров'я, харчуванні та способі життя змістило цю межу до 70 років. До такої думки дійшла британська служба статистики, пише Times.

Кількість людей старше 65 років вже перевищила 10% населення Британії, а до 2050 року становитиме майже 25%, прогнозують статистики.

Якщо ж не вважати людей, яким виповнилося 65 старими, вони можуть довше приносити користь суспільству, зокрема пізніше виходити на пенсію, займатися волонтерством і доглядати за онуками та іншими членами родини.

Наразі люди, яким зараз по 70, мають таке саме здоров'я, яке 65-річні мали лише двадцять років тому, кажуть у службі статистики.

У підрахунку межі, від якої рахувати старість, там пропонують не вік, а кількість років, які залишаються людині відповідно до середньої тривалості життя. Таким чином, аби лишилося ще 15 років до кінця життя, старість пропонують рахувати від 70 років для чоловіків і від 72 років для жінок. Згідно з розрахунками, до 2066 року ця цифра зросте до 75 років для чоловіків і 77 для жінок.

Довша тривалість життя означає, що ця частина життя триває довше, але також і те, що пенсію можна відкласти і що це радше є вибором, а не необхідністю, кажуть експерти.

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