Як суп може долати малярію - дослідження

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Про те, що говорять американські видання про Україну в контексті публічних слухань в США, а також про чуттєві й смачні винаходи вчених - в огляді іноземних видань від 21 листопада:

Суп проти малярії

Трамп і військова міць Росії

Віндман і "жарт" Данилюка

Віртуальний дотик

Таємна супова зброя

Звичайні супи можуть містити "таємний компонент" для боротьби з малярією, яка стає дедалі серйознішою проблемою для людства, пише Science Focus.

Щоб перевірити це припущення, вчені попросили учнів однієї з лондонських шкіл принести до класу суп, який зазвичай готують у них вдома.

Так вчені отримали 56 супів з традиційних кухонь Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Їх поєднали з різними видами Plasmodium falciparum - найпростійшого виду паразитів, що передаються самицями комарів й викликають малярію.

Копирайт изображения Denis Karpenkov / Alamy Stock Photo Image caption У дослідженні не уточнюють, чи був серед 56 зразків український борщ

"Хоча, як з'ясувалося, багато зразків викликали зростання кількості паразитів, п'ять бульйонів зменшили їхній ріст на понад 50%, а два виявилися настільки ж ефективними, як провідні протималярійні ліки - дегідроартемізінін. А ще чотири виявилися на більш ніж 50% ефективними у запобіганні статевому дозріванню [паразитів], таким чином потенційно зупиняючи поширення малярії", - йдеться у статті.

Утім, вчені ще мають з'ясувати, який саме компонент супів, приготованих за різними рецептами, робить їх ефективними проти паразитів.

Геополітична несвідомість

Важливість проведення процедури імпічменту Дональда Трампа саме зараз, попри те, що чергові президентські вибори мають відбутися наступного року, полягає в тому, що він поставив під загрозу національні інтереси США, притримавши військову допомогу Україні - а це може мати глибокі стратегічні наслідки, пише колумніст Time Девід Френч.

Він зауважує, що протягом останніх двох десятиліть Росії вдалося створити модернізовану, професійну армію, яка може ефективно діяти у конкретних операціях. І яка може поставити НАТО у "невимовно складне військове, стратегічне та політичне становище".

Що РФ і продемонструвала у Сирії та Україні, додає автор.

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"Росія, яка може просто переступити Україну, є сильнішою Росією, нацією, яка одного дня може набратися нахабності й ризикнути ще більше, аби забезпечити собі регіональне домінування та тримати в напрузі західний альянс. Але Росія, яка занурена в боротьбу із добре озброєним ворогом, менш схильна прагнути чергових бойових дій, особливо зі значно більшими ризиками", - вважає Френч.

Він звинувачує Трампа у відсутності стратегічного бачення геополітики, оскільки той "притримував постачання зброї союзнику, який знаходиться у критичному конфлікті з одним з наших головних геополітичних ворогів. Ворогом, який, як ми знаємо, нарощує військову міць".

Данилюк "пожартував"

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Під час публічних слухань у США підполковника Олександра Віндмана ретельно розпитували про пропозиції обійняти посаду міністра оборони в Україні, пише Daily Beast.

"Здавалося, що такі питання ставляться, аби викликати сумніви у лояльності Віндмана до США тоді, коли він давав свідчення про свою тривогу щодо спроб президента Дональда Трампа нарити компромат в Україні на своїх внутрішньополітичних суперників", - зауважує видання.

Втім, як розповів Daily Beat колишній голова Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк, він лише "жартував", пропонуючи Віндману посаду, а насправді навіть не мав повноважень робити такі пропозиції.

За словами Данилюка, наскільки він пам'ятає, він лише раз обговорював цю тему з Віндманом.

Це була "несерйозна розмова" про те, що вони жили недалеко один від одного за радянських часів. Тоді Данилюк жартома і запропонував Віндману посаду міністра оборони.

"Ми обидва посміхнулися і розсміялися", - згадує Данилюк.

"Це, звичайно, був жарт", - запевнив він.

"Чуттєва" віртуальна реальність

Вчені винайшли прилад, який дозволяє людям відчути дотик, температуру або навіть біль у віртуальній реальності, пише Independent.

Так звана "шкіряна машина" складається з м'якого і легкого електронного аркуша, який прилипає до тіла й за допомогою тиску, вібрації чи руху симулює відчуття дотику.

Автори винаходу, опублікованого в науковому журналі Nature, стверджують, що він матиме значний вплив на різні сфери: від відеоігор до протезування.

Вони зауважують, що почуття дотику це "сукупність кількох відчуттів, зокрема тиску, болі та температури".

"У порівнянні з очима та вухами шкіра є відносно недослідженим сенсорним інтерфейсом для віртуальної та доповненої реальності, який, втім, може якісно покращити її застосування й мати безпосереднє значення для таких сфер, як спілкування, розваги та медицина", - наголошують винахідники.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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