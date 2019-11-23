Принцеса у ванній з тіарою на голові. Чи було таке фото?

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У культогляді цього тижня розповідаємо про таке:

Серіал "Корона": як приймати ванну по-королівськи

Пікассо в галереї Тейт: ще одне полотно, ще одна драма

Малятам про "брекзит": якби поросята і корови могли говорити

"Корона", тіара і ванна

Світова преса жваво обговорює вихід третього сезону приголомшливо популярного серіалу про британську королівську родину "Корона".

Провідні газети у Великій Британії та США звертають увагу на найменші подробиці у нових серіях і порівнюють їх зі справжніми подіями, що відбувалися в житті королеви Єлизавети ІІ, її родичів та всієї країни.

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Зокрема, чимало галасу наробила сцена, де сестра королеви, нині покійна принцеса Маргарет, приймає ванну із діамантовою тіарою на голові.

На думку газети Daily Telegraph, якби Маргарет була жива, вона б навчила сучасних "інстаграмниць", як робити фото, що збурюють світ і залишаються в історії.

Газета розповідає, що у серіалі сцена відтворена завдяки приватному фото, яке зробив чоловік Маргарет, лорд Сноудон, у 1962 році. Пара збиралася на вечірку, і Маргарет із зачіскою, коштовною тіарою на голові і при повному макіяжі вирішила прийняти ванну.

"Якби інтернет існував у 1962 році, його би просто розірвало від вигляду принцеси Маргарет у ванні в Кенсінгтонському палаці, на якій лише діамантова тіара та кокетлива посмішка", - зазначає Daily Telegraph.

Газета додає, що світ побачив "скандальне фото" лише у 2006 році, коли на той час вже колишній чоловік сестри королеви організував власну фотовиставку.

До речі, тіара, в якій зображена Маргарет, вже стала артефактом. Королівська родина придбала її незадовго до одруження принцеси, у 1959 році. Тоді за таку кількість діамантів заплатили 5,5 тисяч фунтів стерлінгів.

Сьогодні ця сума дорівнювала б маже 40 тисячам фунтів. Після смерті Маргарет у 2002 році прикрасу продали приватному колекціонеру на аукціоні Крісті за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Пікассо і його жінки

Прихильники творчості Пабло Пікассо можуть побачити його твір, який досі ніколи не виставлявся у Великій Британії, повідомляє газета Guardian. Картину "Розмова", яку майстер створив у 1937 році, можна побачити у галереї Тейт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пабло Пікассо

Як і багато інших творінь палкого іспанця, полотно розповідає трагічну історію стосунків Пікассо із двома видатними жінками. "Розмова" відтворює драматичну сцену зустрічі двох коханок художника - мисткині-сюреалістки Дори Маар із його юною натурницею Марі-Терез Вальтер. У той час художник ще був одружений із російської балериною Ольгою Хохловою.

"Я гадаю, цілком можна припустити, що це були доволі незручні стосунки", - розповіла газеті помічник куратора галереї Тейт Емма Льюїс. "Ми знаємо, що з якихось причин Пікассо підтримував стосунки із обома цими жінками одночасно, і шляхи їхні неодноразово перетиналися".

Пікассо і Вальтер стали коханцями в 1927 році. Художник помітив Марі-Терез на станції метро у Парижі. Він підійшов до неї, схопив за руку і прошепотів: "Я Пікассо! Разом ми зробимо великі справи".

У 1935 році Вальтер народила Пікассо доньку Майю. Дізнавшись про це, дружина художника зажадала розлучення. Тоді ж митець познайомився з Дорою Маар, яка стала його черговою коханкою і музою.

Сюжет картини відтворює сцену, коли Маар вирішила вияснити стосунки із Вальтер. На полотні Дора сидить, повернувшись до Вальтер спиною, і не бачить спустошеного обличчя Марі-Терез.

Полотно виставлялося на публіку лише двічі. У Великій Британії це відбудеться вперше. Власниками "Розмови" є нащадки Пікассо - Альміна та Бернар Руїс-Пікассо.

Про "брекзит" креативно

На тлі неспроможності кількох прем'єр-міністрів Великої Британії протягом трьох років знайти прийнятний для всіх варіант виходу країни з Євросоюзу, письменник Річард Девід Лоуман написав книгу про історичний референдум для малят, розповідає газета Independent.

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Потреба в такій книзі виникла після того, як дослідження показали, що третина батьків у Великій Британії не знають, як пояснити своїм дітям, що таке "брекзит", як його втілити в життя і що очікуватиме на країну після нього.

"Як батько допитливої чотирирічної дитини, я запитував себе, як пояснити поточну політичну ситуацію доньці. Відповідь була: я не зміг би", цитує автора Independent. - "Мої почуття перегукуються з тим, що відчуває наш народ, - що це важливо, аби молодші покоління розуміли "брекзит" як важливий поворот історії".

Яскраво ілюстрований твір під назвою "Я хочу вийти з цієї книжки" розповідає про "брекзит" креативно і "неупереджено", пише газета.

Приміром, колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон, який скликав референдум 2016 року про вихід з Євросоюзу, постає у книзі як порося на ім'я Персі Хогтроттер, його наступниця Тереза Мей зображена як хом'як, а нинішній очільник уряду Борис Джонсон - як корова.

Книга містить словник, аби батьки могли пояснити ключові терміни, пов'язані з "брекзитом", своїм дітям.

Сюжет обертається навколо групи тварин, які після дискусії про те, чи варто їм залишитися цій книзі, вирішують вийти з неї. Проте вони стикаються з важкою дилемою, адже не можуть домовитися, в яку саме іншу книжку вони хочуть потрапити.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС