Американці хотіли завербувати керівництво Нафтогазу? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения EPA Image caption Партнерів Руді Джуліані Ігоря Фрумана (ліворуч) та Лева Парнаса затримали у жовтні за звинуваченням в порушенні правил фінансування виборчих кампаній в США

Можливий імпічмент президента Дональда Трампа залишається центральною темою американських ЗМІ.

Чи справді друзі Джуліані намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз"?

Чому Україна більше не може покладатися на традиційні канали комунікації з США

Як розслідування в рамках імпічменту в США послабило позиції Зеленського

Чому американські ЗМІ звинувачують Трампа в деспотизмі

Друзі Джуліані і "Нафтогаз"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лев Парнас (ліворуч) та Ігор Фруман є партнерами адвоката Трампа Руді Джуліані (праворуч). Керівник газового департаменту "Нафтогазу" звинуватив їх у спробі завербувати його з метою встановлення контролю над компанією

Керівник газового департаменту "Нафтогазу" Андрій Фаворов заявив, що американські бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман намагалися завербувати його з метою встановлення контролю над компанією, пише американська Wall Street Journal.

Самого ж Фаворова при цьому начебто планувалося зробити головою "Нафтогазу".

Посадовець також зазначив, що керівника компанії Андрія Коболєва і тодішнього посла США в Україні Марі Йованович бізнесмени називали представниками "картелю Сороса".

За словами видання, минулого тижня Фаворов зустрівся з американськими прокурорами, які досліджують діяльність Парнаса та Фрумана, двох соратників адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, яких заарештували в жовтні.

"Фаворов відмовився говорити про свою розмову з прокурорами у Нью-Йорку, але розповів про зустріч з Фруманом і Парнасом в кулуарах конференції з енергетики у Г'юстоні в березні. Фаворов, який має громадянство Росії та США, заявив, що вони хвалилися тісними контактами з Трампом і Джуліані та показували свої фотографії з президентом і його особистим адвокатом", - пише видання.

Тоді Фаворов відмовився співпрацювати з Фруманом та Парнасом та попередив Коболєва про їхні наміри.

Wall Street Journal пише, що адвокат Фрумана відмовився коментувати заяву Фаворова, тоді як адвокат Парнаса назвав її неправдивою. Адвокат Джуліані Роберт Костелло зазначив, що не може коментувати слова представника "Нафтогазу".

Україна без підтримки США

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Україна в ключовий момент залишилася без міцної підтримки США", - описує ситуацію Washington Post

"Українцям конче потрібно, щоб США були на їхньому боці. Але вони не розуміють, до кого дослуховується Трамп". Статтю з такою назвою публікує Washington Post.

За словами газети, Україна більше не може покладатися на традиційні канали комунікації з Вашингтоном, адже становище американського посольства суттєво "похитнулося" після атак Трампа на тамтешніх дипломатів.

Немає ясності і щодо посадовців, які займалися українськими питаннями в Вашингтоні. Деяким з них, як наприклад спецпредставнику Курту Волкеру, довелося звільнитися. А деякі, як от радник з питань України Александр Віндман, і досі відбиваються від критики з боку президента.

"Через цей обмежений доступ Україна в ключовий момент залишилася без міцної підтримки США. Багато українців побоюються, що це грає на руку Росії. Замість того, щоб координувати стратегію з київським керівництвом, Трамп робить гнівні заяви щодо України напередодні запланованих на грудень перемовин з Кремлем", - описує ситуацію Washington Post.

Видання згадує слова Трампа про те, що Україна начебто його "ненавиділа" і хотіла завадити його перемозі над Гілларі Клінтон у 2016 році.

Окрім того, українців занепокоїли слова Трампа під час зустрічі з Володимиром Зеленським у вересні. Тоді він заявив, що сподівається, що новий український президент "вирішить проблему" разом з Путіним.

"Все залежить від нас. Але приємно знати, що тебе хтось підтримує", - цитує Washington Post Романа Безсмертного, який раніше був залучений до перемовин щодо миру на Донбасі.

"Жахливе" становище України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Росії Володимир Путін може отримати зиск від скандалу зі звинуваченням Трампа у спробі тиску на Україну

З інтерпретацією Washington Post погоджується газета USA Today. За словами видання, Володимир Путін лише "зловтішається" з розслідування, тоді як Україну втягнули в "американську політичну багнюку".

"Конгресмени з обох партій погоджуються щонайменше в одному: справа про імпічмент поставила Україну - стратегічного партнера США, який воює з Росією - у жахливу позицію", - наголошує газета.

Як заявив виданню експерт Джеффрі Едмондс, розслідування послабило позиції Зеленського перед його першою зустріччю з російським президентом.

"Він дуже молодий. В нього мало політичного досвіду, а мати справу доведеться з Путіним", - каже фахівець.

"Зеленський хоче, щоб Україну сприймали як союзника США, а не причину суперечок всередині країни. Я впевнений, що йому не подобається, коли президент постійно каже, що Україна була замішана у втручанні в виборі, що є абсолютною неправдою".

На думку Гізер Конлі, директора європейських програм у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, скандал поставив під сумнів подальшу військову допомогу Києву.

До того ж, розслідування грає на руку Путіну, бо привертає увагу до проблеми корупції в Україні та виставляє США ненадійним партнером, цитує її USA Today.

"Монархічні" нахили Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption "У липні президент Трамп заявив, що конституція дає йому "право робити що хочу". Це слова деспота, а не американського президента", - пише New York Times

Розслідування, яке може призвести до імпічменту Трампа, матиме серйозні наслідки для майбутнього американської демократії, попереджає New York Times у редакційній статті.

За словами видання, в центрі конфлікту лежить суперечка щодо того, наскільки доречним з боку Трампа було просити президента Зеленського про розслідування, які могли б вдарити по Джо Байдену, можливому конкуренту чинного президента на наступних виборах.

Тоді як деякі союзники Трампа називають скандал "охотою на відьом", інші наголошують, що хоча дії голови Білого дому були суперечливими, вони не можуть стати підставою для імпічменту.

Але газета з цим не погоджується і пригадує, що батьки-засновники американської нації невипадково визначило хабарництво як один зі злочинів, що можуть привести до відсторонення президента.

За словами New York Times, свідчення у рамках розслідування показали, що Трамп "не тільки вимагав хабаря, а ще й робив це заради фальсифікації наступних виборів. Безперечно, представницька демократія не може працювати, якщо її лідери вдаються до шахрайства, щоб залишитися при владі".

Натомість, відмова багатьох республіканців свідчити у Конгресі засвідчує їхнє небажання визнати той факт, що з самого початку свого президентського терміну Трамп взяв на себе широкі, "навіть монархічні" повноваження, вважає газета.

"У липні президент Трамп заявив, що конституція дає йому "право робити що хочу". Це слова деспота, а не американського президента", - резюмує New York Times.

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