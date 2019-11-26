Копирайт изображения Getty Images Image caption "Мене затягнули в цю американську міжусобицю без мого бажання і згоди", - каже Фірташ

У вівторок, 26 листопада, у фокусі уваги західних ЗМІ такі теми:

Що хотів отримати адвокат Трампа від Фірташа та Коломойського

Як темні простори інтернету допомогли Путіну ствердитися на світовій арені

Чому біля офісу Google в Каліфорнії протестують колишні та чинні працівники компанії

NYT: Джуліані шукав у Фірташа компромат на Байдена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські ЗМІ пишуть, що адвокат Трампа Руді Джуліані бажав отримати цінну інформацію про Байдена від українських олігархзів

Юрист Дональда Трампа Руді Джуліані намагався отримати від українського бізнесмена Дмитра Фірташа компрометуючу інформацію про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, політичного опонента чинного президента, пише The New York Times.

Видання додає, що стратегія Джуліані полягала в тому, щоб дістати інформацію від українців, які мають політичний вплив у своїй країні, але разом з тим і юридичні проблеми у США.

Його увагу привернули Фірташ та Ігор Коломойський. Перший зараз очікує на рішення суду про екстрадицію до США у справі про хабарництво та рейдерство. Проти другого ФБР відкрило справу про ймовірне відмивання коштів у зв'язку з Приватбанком.

У червні Фірташ зустрівся з партнерами Джуліані - бізнесменами Львом Парнасом та Ігорем Фурманом, які пропонували йому юридичну допомогу в обмін на компромат на Байдена, пише The New York Times з посиланням на юриста Парнаса.

В інтерв'ю виданню Фірташ підтвердив факт зустрічі, але сказав що жодної інформації про Байденів не мав і не фінансував жодних дій, що пов'язані з її збором.

"Мене затягнули в цю американську міжусобицю без мого бажання і згоди", - сказав Фірташ.

Джуліані у коментарі газеті сказав, що не просив Парнаса зустрічатися з Фірташем, але підтвердив, що шукав інформацію, "яка могла б допомогти Трампу".

"Хороший рік" для Путіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Російський лідер колекціонує перемоги - від розбрату на Заході до зміни балансу сил на Близькому Сході", - пишуть американські журналісти

Це був хороший рік для Володимира Путіна, і він стає ще кращим на тлі того, як російський президент збирає перемоги на кількох фронтах одночасно, пише The Wall Street Journal.

"Російський лідер колекціонує перемоги - від розбрату на Заході до зміни балансу сил на Близькому Сході", - пише видання.

Він і сам, напевно, дивується, як "добре йому вдається досягати мети і сіяти розбрат всередині американської політичної системи", пише автор і додає, що першим кроком було втручання у президентські вибори у США 2016 року.

"Тепер вони можуть сісти і спостерігати за тим, як їхні зусилля, докладені до зміни вектору звинувачень від Москви до України, приносять плоди у вигляді неприємних дискусій, що ще більше розділяють сили, які налаштовані за та проти Трампа", - йдеться у статті.

Путін настільки впевнений у своєму успіху, що навіть публічно зловтішається з цього приводу, пише The Wall Street Journal.

"Дякувати Богу, ніхто більше не звинувачує нас у втручанні в американські вибори. Тепер вони звинувачують Україну", - цитує газета російського лідера.

Президент України Володимир Зеленський у цей час готується до своєї першої зустрічі з Путіним не маючи впевненості у підтримці з боку Вашингтону у своєму протистоянні з Росією, додає видання.

До списку інших "перемог" видання додає і політичну ситуацію, що склалася у Великій Британії через запланований вихід країни з ЄС, непевне майбутнє НАТО та відступ американських військ у Сирії.

Насамкінець, видання нагадує, що Володимир Путін - колишній агент КДБ.

"Під час холодної війни він навчився застосовувати дезінформацію та пропаганду для використання слабких місць західних демократій, а темні простори інтернету відкрили для нього нове поле битви. Він майстер цього ремесла", - підсумовує The Wall Street Journal.

Звільнені з Google

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Google звільнив чотирьох робітників, які мали доступ до внутрішньої корпоративної інформації, повідомляє Los Angeles Times. Вони кажуть, що це помста, додає видання.

Контракти звільнених розірвали через "неодноразові порушення положень про захист інформації". Всі четверо відкрито виступали проти співпраці компанії з урядовими установами, йдеться у статті.

Google також вказав, що звільнені робітники "систематично шукали інформацію про своїх колег, їхні матеріали та роботу, у тому числі займалися пошуком, оцінкою і розповсюдженням бізнес-інформації, що не входить до їхніх посадових обов'язків".

Колишні колеги звільнених влаштували протест під офісом у Сан-Франциско. За словами однієї зі звільнених Ребекки Ріверс, вони ніколи не шукали подібну інформацію і не розповсюджували її.

Інша ексробітниця Google Лоренс Берленд зізналася, що передивлялася календарі зустрічей своїх колег, але вони були доступні всім.

"Вони (Google. - Ред.) мстяться нам, тому що хочуть залякати будь-кого, хто наважиться не погодитися з керівництвом", - цитує видання Берланд.

Після того, як стало відомо про ці звільнення, кілька колишніх та чинних робітників Google написали у соціальних мережах, що протести триватимуть.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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