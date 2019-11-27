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У середу, 27 листопада, іноземна преса пише про таке:

Яке покарання дали американцю, який плюнув у мігранта з України

Коли заморозили військову допомогу США для України

У чому полягає "українська" тактика Трампа щодо бізнесу

Есе як покарання

Американця, який плюнув в українського іммігранта, змусили написати твір про труднощі мігрантського життя, пише New York Times.

Це сталося після того, як іммігрант - продавець машин - попросив 37-річного чоловіка у Портленді прибрати за собою сміття. Той плюнув йому в обличчя, порадив повернутися до своєї країни та пригрозив порізати його.

Обвинувачений не визнав і не заперечив свою вину. Суддя постановив, щоб він до березня написав есе на 500 слів про труднощі мігрантів. Він також засудив його до 90 днів ув'язнення, однак той уже відсидів цей термін.

"Я не прошу вас зосередитися на якійсь конкретній країні, - сказав суддя. - Я хочу, щоб ви уявили себе на їхньому місці та написали твір про перепони, які трапляються на їхньому шляху".

Суддя вважає таке покарання більш ефективним, аніж тюрма чи випробувальний строк, пише видання.

У Портленді проживають близько 50 тисяч вихідців з України.

Військова допомога Україні

250 мільйонів доларів військової допомоги Україні заморозили у сам день телефонної розмови Зеленського і Трампа, 25 липня, передає CNN, цитуючи бюджетний комітет нижньої палати Конгресу.

Про це свідчить документ, наданий офісом бюджету Білого Дому.

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За словами заступниці помічника секретаря оборони США з російських, українських та євразійських справ Лори Купер, того самого дня Держдепартамент повідомив, що "українське посольство знає про ситуацію довкола військової допомоги".

Згідно з наданими документами, 9 серпня офіс бюджету вирішив щодня розморожувати 2% коштів Держдепартаменту.

А 29 серпня, за день після того, як американське видання Politico вперше повідомило про затримання військової допомоги Україні, представник офісу Майкл Даффі наказав виділяти 25% цих коштів щонеділі з 1 по 22 вересня.

Такі затримки не дозволили Пентагону вчасно витратити ці гроші, а відтак є порушенням закону, каже комітет.

"Українська" тактика Трампа

Трамп використовує ту саму тактику до американського бізнесу, що й до України, пише колумніст Пол Кругман для New York Times.

Це тактика вимагання та хабарництва.

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Зокрема, багатьом компаніям погрожують несприятливою до них політикою, якщо вони не підтримають президента, пише газета.

Наприклад, минулого тижня Трамп відвідав завод Apple у Техасі, який збудували 2013 року, та неправдиво заявив, що його тільки-но відкрили. При цьому директор корпорації Тім Кук йому не заперечив і навіть підтримав його, стверджуючи, що "Америка є найсильнішою економікою в світі".

"Мотивація Кука підігравати - очевидна", - пише газета. Адже багато продуктів Apple монтуються в Китаї, тож корпорація шукає пільг у митній політиці Трампа щодо Китаю.

А у 2018 році компанію близького до Путіна олігарха Олега Дерипаски, який підпадає під американські санкції, звільнили від мита на алюміній. Цю пільгу прибрали після того, як це помітила демократична партія у Конгресі, і при цьому назвали її "випадковою помилкою".

"Використовуючи політичну силу для покарання компаній, які його не підтримують, Трамп іде шляхом таких країн, як Угорщина, де демократія зберігається лише номінально", - пише видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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