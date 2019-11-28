Афіни та острови Греції можуть накрити цунамі? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після землетрусу в Албанії, який забрав життя понад 40 людей, сейсмологи попереджають про велику небезпеку для Греції

Нові викриття в українсько-американській політичній сазі, непевне майбутнє НАТО і східного Середземномор'я, а також незрозумілий колаж Трампа в огляді іноземних видань від 28 листопада.

Чому Балканам, особливо Греції, загрожує великий землетрус та цунамі

Як Джуліані міг допомогти Україні повернути 7 млрд доларів, але не допоміг.

Чому між Меркель та Макроном пробігла чорна кішка

Чому Трамп порівнює себе з Роккі Бальбоа?

У передчутті цунамі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Невже Афінам загрожує землетрус та цунамі?

Міста та острови східного Середземномор'я можуть бути зруйновані величезними цунамі, як можуть виникнути через небезпечний рівень сейсмічної активності в регіоні, пише таблоїд The Sun.

Сейсмологи прогнозують руйнівні землетруси з огляду на нещодавні "приголомшливі коливання" у Боснії та Албанії і побоюються, що існує пряма небезпека Афінам та грецьким островам.

За словами грецького професора з Інституту геодинаміки Акіса Целентіса, "в деяких зонах, зокрема на сході Коринфської затоки, накопичилося багато сейсмічної енергії, яка прагне вивільнення".

На його думку, слід очікувати землетрусу силою приблизно 6,5 балів. Є вірогідність, що він відбудеться поблизу великого міста і матиме для нього серйозні наслідки. Також значним є ризик цунамі.

Як пише The Sun, ризик сприймається настільки серйозно, що ВМС вже провели навчання із порятунку поранених в разі, якщо землетрус спричинить високу "вбивчу" хвилю, яка накриє прибережні громади. Тим часом вчені проводять моніторинг дна Середземного моря, аби допомогти центрам із попередження про цунамі розпізнати ознаки землетрусу, якщо він відбудеться не на суші.

"Міг допомогти Україні, але не допоміг"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я міг би допомогти їм повернути 7 млрд доларів вкрадених грошей, але я цього не зробив. Мені заплатили нуль", - каже Руді Джуліані

Особистий адвокат американського президента Руді Джуліані цього року обговорював з Юрієм Луценком надання юридичних послуг на суму 200 тисяч доларів в той самий час, коли вони співпрацювали в пошуку компромату на колишнього віцепрезидента Джо Байдена, пише Washington Post із посиланням на людей, близьких до перемовин.

Стаття з аналогічними твердженнями вийшла також у New York Times.

Як йдеться у Washington Post, перемовини між Джуліані й тодішнім генеральним прокурором України Луценком почалися у лютому. За угодою, компанія Джуліані мала отримати платіж для представлення інтересів Луценка у спробах України повернути собі викрадені державні активи.

"Переговори відбувалися під час зустрічей Джуліані й Луценка в Нью-Йорку у січні, а потім у Варшаві в лютому, коли він [Джуліані] отримував інформацію від Луценка з двох тем, які, як вважав Джуліані, можуть виявитися корисними для Трампа: діяльність Байдена і його сина Гантера в Україні, а також закиди, що Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року", - пише видання.

Втім, зауважує газета, угоди не були реалізовані, немає ознак, що Луценко чи інші українські чиновники таки платили Джуліані, хоча чорнові юридичні угоди були підготовлені.

Джуліані відреагував на закиди у Twitter: "Я міг би допомогти їм повернути 7 млрд доларів вкрадених грошей, але я цього не зробив. Мені заплатили нуль".

"Я втомилася прибирати за вами"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Схоже, Ангела Меркель втомилася від Макрона, пише The Times

Напередодні саміту країн членів НАТО у Вотфорді канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила із запальною промовою на підтримку альянсу на тлі неоднозначних заяв президентів США та Франції Дональда Трампа й Емануеля Макрона.

Зокрема, пише Times, вона заявила, що "збереження НАТО є в наших інтересах сьогодні навіть більше ніж за часів "холодної війни", або принаймні так само".

Вона вважає, що Європа не може наразі захистити себе без допомоги США.

Як зауважує видання, напередодні 70-літнього ювілею альянс роздирають внутрішні конфлікти, пов'язані із заявами Макрона про "безголове" НАТО і закликами до зближення з Росією, а також покупкою російських комплексів повітряної оборони Туреччиною.

Це також далося взнаки французько-німецьким відносинам.

Подейкують, що Меркель втомилася від конфронтаційного стилю Макрона, про що вона і повідомила йому під час приватної вечері з нагоди падіння Берлінської стіни:

"Я втомилася прибирати за вами друзки. Раз по раз мені доводиться склеювати чашки, які ви розбили, щоб ми могли посидіти й попити чаю разом", - начебто сказала канцлерка.

"Як ми маємо це розуміти?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналісти намагаються зрозуміти, на яких підставах Дональд Трамп порівнює себе з легендарним кіноперсонажем Роккі Бальбоа

Люди звикли бачити колажі з обличчям Трампа, накладеним на різні речі або інших осіб, але минулого ранку президент США здивував всіх знов, пише Guardian.

Він сам розмістив у Twitter картинку, де його голова була "прифотошоплена" до атлетичного, голого торсу видуманого персонажа-боксера Роккі Бальбоа. Як зауважує газета, президент розмістив колаж без будь-якого пояснення чи підпису під час гри в гольф в одному зі своїх клубів у Флориді.

"Хто знає, як ми маємо це розуміти? Можливо, 45-й президент отримав удар по голові того ранку. Або, можливо, він хоче, щоб ми знали, що він - боєць. Можливо, він засмучений всіма ударами нижче пояса, які він отримав протягом своєї каденції, коли злі люди питали щось типу "чому він хапає жінок за інтимні місця?", - цікавиться Guardian.

Поява колажу викликала безліч іронічних коментарів у соціальних мережах. Деякі згадали, що на відміну від Трампа Рокі народився в злиднях і побудував кар'єру попри всі перепони. До того ж, Рокі був не проти змагатися з росіянами - і вигравати, додає видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС