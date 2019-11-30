Зоряні війни у стилі кабукі. Культогляд

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У Японії відому сагу "Зоряні війни" адаптували у стилі класичного японського театру: акторам у традиційних костюмах і гримі озброїли світловими мечами. Як воно: бути актором кабукі у далекій галактиці - читайте в культогляді.

Як "Зоряні війни" виглядають у Японії

Як Massive Attack допомагатимуть довкіллю

Чому дизайнер Марк Джейкобс судиться з Nirvana

Чи писав Мольєр свої п'єси сам

"Зоряні війни" по-японськи

Франшиза "Зоряних війн" отримала нову версію у Японії. За кілька тижнів до прем'єри фільму "Скайвокер. Сходження" в Токіо поставили адаптацію знаменитої саги у стилі класичного японського театру кабукі, повідомляє Guardian.

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Попри традиційні костюми та грим, самурайську зброю в руках акторів замінили світлові мечі, а події відбуваються не в Японії в часи боротьби феодальних кланів, а в далекій-далекій галактиці.

У п'єсі поєднали сюжети з кожної з останніх трилогій "Зоряних війн". Ролі зіграли відомі актори кабукі.

Подивитися на дійство, що відбувалося в секретному місці, змогли лише 50 щасливчиків, які виграли це право в онлайн-розіграші, але решта прихильників саги можуть побачити п'єсу у YouTube, де виставу транслювали наживо.

Завдяки незвичайній п'єсі, кабукі намагається позбавитися консервативного іміджу та розширити аудиторію. Незабаром у стилі кабукі поставлять адаптацію анімаційного фільму "Навсікая з Долини вітрів" японського режисера Хаяо Міядзакі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роберт Дель Наджа на прізвисько 3D, вокаліст гурту Massive Attack

Музиканти проти кліматичних змін

Британський гурт Massive Attack допомагатиме дослідникам відстежувати вплив музичної індустрії на довкілля. Про це вокаліст Роберт Дель Наджа на прізвисько 3D розповів у статті для Guardian.

Науковці з британського "Центру Тіндалла з дослідження в галузі змін клімату" проаналізують дані з графіку турів та записів гурту, щоб з'ясувати скільки вуглекислого газу викидається в атмосферу під час подорожей та діяльності музикантів, через пересування транспортом їхньої аудиторії та в місці проведення концертів.

Результати дослідження поширять для всієї музичній індустрії, щоб допомогти знизити негативний вплив на довкілля.

"В нагальних умовах вести бізнес як завжди - попри його природу, відомість чи популярність - є неприйнятним", - пише вокаліст Роберт Дель Наджа в Guardian.

За його словами, гурт вже майже 20 років намагається знизити шкоду для довкілля, сплачуючи за висадження дерев, забороняючи використання одноразового пластикового посуду і за можливості подорожуючи потягом.

Але музиканти дійшли висновку, що такий підхід "може викликати ілюзію того, що заможніші люди можуть продовжувати діяльність, яка спричиняє значні викиди вуглекислого газу, перекладаючи завдання діяти та жертвувати чимсь на інших - зазвичай на бідніші народи у південній півкулі".

Дель Наджа додає, що гурт не хоче відмовлятися від виступів на концертах та фестивалях, але для майбутнього планети потрібні величезні зміни.

Раніше британський гурт Coldplay заявив, що припиняє виступи через побоювання щодо впливу концертів на довкілля.

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Дизайнер проти Nirvana

Американський дизайнер Марк Джейкобс подав у суд на гурт Nirvana, повідомляє NME.

Раніше гурт подав позов на дизайнера за порушення авторського права на їхній логотип з усміхненим обличчям. Дизайнер випустив футболки зі схожим зображенням та шрифтом.

Адвокати Джейкобса спробували відкинути обвинувачення. Вони стверджували, що хоча у створенні колекції дизайнер і надихався вінтажними футболками групи, авторське право він не порушував, адже його малюнок відрізняється.

Та в листопаді суддя відкинув скаргу дизайнерського дому, давши старт справі.

Тепер у своєму позові Джейкобс вимагає, щоб Nirvana відмовилися від авторських прав на зображення і відшкодували судові збитки його компанії.

У позові Nirvana стверджувалося, що вперше це зображення з'явилося у 1991 році на флаєрі із запрошенням на вечірку на честь виходу альбому Nevermind. У 1992 році гурт зареєстрував характерне усміхнене обличчя як торгову марку.

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Загадка Мольєра

Майже століття науковці сперечалися, чи справді видатний французький драматург Мольєр, автор таких шедеврів середини XVII століття як "Тартюф" та "Дон Жуан", написав свої твори сам, адже він не був достатньо освіченим.

Та завдяки алгоритму дослідники нарешті з'ясували, що Мольєр справді був автором усіх своїх п'єс, пише журнал Science.

У 1919 році французький письменник П'єр Луї заявив, що найвідоміші твори Мольєра насправді написав за нього поет і драматург П'єр Корнель.

"Серед аргументів, які спричинили суперечку тривалістю у століття, були пізній розквіт таланту Мольєра, його, як вважається, недостатня освіченість та культурність, його зайнятий графік та відсутність рукописів ", - розповідають французькі науковці у своїй статті в Science Advances.

Вони проаналізували тексти п'єс Мольєра, П'єра Корнеля та десяти інших авторів того часу за допомогою комп'ютерної програми, вивчаючи мову, рими, граматику та форми слів.

За їхніми висновками, всі п'єси, підписані Мольєром, сильно відрізняються від тих, які писав Корнель. Вони також довели існування особливого стилю та лексики Мольєра.

Автори стверджують, що ці п'єси з великою ймовірністю написала одна людина, хоча і припускають, що їх міг написати за Мольєра на його прохання інший автор.

Огляд підготувала Анна Чорноус, Служба моніторингу ВВС.

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