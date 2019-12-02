Зеленський - західним ЗМІ: "Не хочу, щоб ми виглядали жебраками"

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За тиждень до переговорів з Володимиром Путіним Володимир Зеленський поговорив з міжнародними ЗМІ, Amazon потрапив у скандал через ялинкові прикраси з Аушвіцом, а також вплив Коломойського на Зеленського - в огляді ЗМІ.

Зеленський - західним ЗМІ: "Я не довіряю нікому"

В інтерв'ю кільком західним виданням президент Володимир Зеленський заявив, що "не довіряє нікому".

Так він відповів на питання, чи довіряє він Володимиру Путіну напередодні переговорів у нормандському форматі, запланованих на 9 грудня.

Текст розмови вийшов в американському TIME, німецькому Der Spiegel, польській Gazeta Wyborcza та французькій Le Monde.

Сам факт переговорів Зеленьский назвав важливою перемогою, а наступними кроками він бачить звільнення в'язнів та повне припинення вогню. На питання, чи погодиться Україна проводити вибори на Донбасі до відведення військ та роззброєння незаконних формувань, він відповів: "Звичайно, ні".

Втім, якщо переговори проваляться, Зеленський обіцяє не розпочинати нових бойових дій на Донбасі.

"Я знаю, що є багато гарячих голів, які мітингують і кажуть: "Підемо воювати і завоюємо назад цю територію!" Але якою ціною?", - наголосив президент.

Відповідаючи на питання про відносини з США на тлі скандалу з можливим імпічментом Дональда Трампа, Зеленський наголосив, що два президенти не вели розмову з позиції "послуга за послугу". Але зазначив, що блокування військової допомоги не вкладається в концепцію стратегічного союзництва.

"Не хочу, щоб ми виглядали жебраками. Але ви маєте зрозуміти - у нас війна. Якщо ви наш стратегічний партнер, ви не можете взяти і щось заблокувати. Думаю, це про справедливість. Це не про "послуга за послугу", - цитує Зеленського TIME.

Американський скандал і шкода Україні

Скандал з імпічментом у США завдав серйозної шкоди Україні та суттєво ускладнив життя президенту Володимиру Зеленському напередодні переговорів у нормандському форматі, попереджає у редакційній статті американська Washington Post.

Газета наголошує, що Вашингтон традиційно підтримував Київ в такі ключові моменти. Але хаотичний стан, в якому через президента Дональда Трампа перебувають українсько-американські відносини, створив "дипломатичний вакуум". Чимало дипломатів та фахівців з безпеки, які займалися Україною в уряді, або звільнилися, або зазнали нищівної критики з боку президента через свої свідчення в Конгресі, пояснює видання.

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"Зеленського і досі не запросили до Білого дому на зустріч, яку Трамп пропонував в обмін на політичні послуги. Ба більше, Трамп і досі повторює неправдиві закиди щодо ролі України в виборах 2016 року, хоча йому вже сказали, що це лише вигадки російських спецслужб. Держсекретар Майк Помпео, який мав би намагатися врятувати ці відносини, натомість припускає, що брехню Москви варто було б розслідувати", - наголошує Washington Post.

Як прогнозує газета, на переговорах у Парижі Ангела Меркель та Еммануель Макрон, скоріш за все, закликатимуть Зеленського піти на поступки Володимиру Путіну. Вони сподіваються, що це допоможе Європі реанімувати стосунки з Росією. Але такі компроміси можуть призвести до того, що незалежність України та її сподівання на інтеграцію з Заходом опиняться під сумнівом. У цій ситуації, вважає видання, американцям треба терміново діяти.

"Дуже важливо, щоб США показали, що і досі підтримують незалежність України. В іншому випадку шкода, яку завдав країні Трамп, тільки помножиться", - резюмує Washington Post.

Жодної ясності щодо Коломойського

Володимир Зеленський рухається вперед у боротьбі з корупцією, однак є серйозні ризики, які можуть загальмувати цей процес, зазначає Washington Post.

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За словами видання, президент намагається якомога швидше впровадити антикорупційні реформи, поки рівень його підтримки у суспільстві залишається високим. Але деякі питання залишаються невирішеними, зокрема ситуація з "Приватбанком" та його колишнім володарем Ігорем Коломойським, якого звинувачують у виведенні значних коштів з банку перед націоналізацією.

"Такі донори як МВФ та ЄБРД сумніваються, чи надавати допомогу Україні допоки не з'ясується, як Зеленський діятиме щодо обвинувачень проти людини, яка допомогла йому розпочати політичну кар'єру", - пояснює газета.

Сам Коломойський каже, що не має жодного контролю над президентом. Однак Нацбанк "не дуже впевнений", що президент не грає на стороні бізнесмена. Минулого тижня, як нагадує видання, там звинуватили Коломойського у залученні "тітушок" під час протестів біля офісу установи.

Втім, деякі західні фахівці поки що обережно підтримують антикорупційну політику українського президента.

"Все виглядає обнадійливо, але залишається питання з "Приватбанком" і з тим, що Коломойський виглядає недоторканим", - цитує Washington Post експерта Тімоті Еша.

Несвяткові прикраси

Онлайн-гіганту Amazon довелося прибрати з продажу ялинкові прикраси з зображенням концтабору Аушвіц, розповідає британська Guardian з посиланням на агентство AFP.

Це сталося після обурення, висловленого меморіальним комплексом, що працює у колишньому "таборі смерті". Його керівництво звернулося до рітейлера через Twitter і закликало припинити продаж суперечливих предметів. Судячи з фотографій, наведених у повідомленні музею, серед них були новорічні прикраси з фотографіями колючих дротів, бараків та потягів, якими перевозили в'язнів, та навіть відкривачка для пляшок та килимок для миші з зображеннями концтабору.

"Продаж "ялинкових прикрас" із зображенням Аушвіцу не доречний. Аушвіц на відкривачці для пляшок - це обурливо та зневажливо", - поскаржився музей у твіті, який поширили понад 7,500 користувачів.

Amazon зрештою прибрав ці предмети з сайту. "Всі продавці мають дотримуватись наших правил. Тих, хто цього не робить, чекатимуть наслідки аж до видалення акаунту", - пояснив пресі представник компанії.

Майбутнє за аудіокнигами?

Аудіокниги набувають нечуваної популярності та скоро обженуть за продажами електронні книжки, пише британська The Times з посиланням на дослідження компанії Deloitte.

Дослідники очікують, що прибуток від продажу аудіокнижок у Великій Британії наступного року сягне 115 мільйонів фунтів - це на 30% більше, ніж у 2018-му. Натомість популярність Amazon Kindle - популярного гаджету для читання електронних книг - падає. Такою "читалкою" наразі володіють 26% британців, тоді як ще у 2015 році цей показник становив 31%.

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Чому ж британські поціновувачі літератури починають віддавати перевагу аудіоформату? Дослідники називають дві причини.

По-перше, багатьох приваблюють зіркові оповідачі. Наприклад, ірландський актор Колін Фаррел озвучив нове видання книги Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду", Клер Дейнс озвучила "Оповідь служниці", а Енн Хетевей - "Дивовижного чарівника Країни Оз".

По-друге, технічний прогрес зробив прослуховування книжок простим і приємним.

Йдеться про бездротові навушники, які позбавили користувачів необхідності витрачати час на розплутування вузлів, та системи "розумного дому", які дозволяють голосом керувати гаджетами, констатує The Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC