Чи втручалася Україна в американські вибори? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 3 грудня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Що виявило розслідування втручання України в американські вибори

Як Дональд Трамп "перекрутив" слова Зеленського

Наслідки "русифікації" усіх електронних виробів у Росії

Як зберегти здоров'я під час свят

Доказів не знайдено

Розвідувальний комітет Сенату США розслідував можливе втручання України у президентські вибори 2016 року, але не знайшов доказів цього, пише Politico.

Розслідування ініціювали за запитом групи американських сенаторів-республіканців, які підтримували Дональда Трампа у його заявах про спроби Києва саботувати його кандидатуру на користь Гілларі Клінтон під час перегонів, додає видання.

"Але, за словами людей, що знайомі із запитом, Розвідувальний комітет Сенату США, який контролюють республіканці, провів ретельне розслідування цієї теорії і не знайшов доказів того, що Україна проводила централізовану кампанію з втручання (у вибори - Ред.), схожу на спроби Кремля допомогти Трампу перемогти у 2016 році", - йдеться у статті.

Ряд членів комітету відмовився коментувати ситуацію.

Видання цитує коментар заступника голови комітету Марка Ворнера мовнику PBS, в якому він сказав: "Мені абсолютно зрозуміло, і про це свідчив кожен високопосадовець правоохоронних органів та розвідувальної спільноти, що ця шалена конспірологічна теорія про те, що за втручанням 2016 року стояла Україна, не має під собою жодного підґрунтя".

"Ввів в оману"

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Дональд Трамп невірно навів слова президента України Володимира Зеленського з його останнього інтерв'ю західним ЗМІ, заявивши, що той сказав, що він "не зробив нічого поганого", пише The New York Times.

"Гарячі новини: щойно Президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України та нашої комунікації чи дзвінків", - цитує видання допис очільника Білого дому у Twitter.

Ця заява "вводить в оману", пише видання, оскільки Дональд Трамп, скоріше за все, мав на увазі інтерв'ю Зеленського, що було опубліковано Time, в якому він жодного разу такого не сказав.

Натомість президент України критикував свого американського колегу за його закиди щодо корупції в Україні і рішення відкласти військову допомогу.

"Слухайте, я ніколи не говорив з президентом з позиції "послуга за послугу". Це не моє", - сказав Зеленський в інтерв'ю, підсумовує видання.

Російське програмне забезпечення для всіх

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Володимир Путін підписав закон, що зобов'язує виробників електроніки встановлювати російське програмне забезпечення на всі гаджети перед продажем у Росії, повідомляє Meduza. Рішення набуває чинності 1 липня 2020 року.

Головною жертвою нововведень називають Apple, оскільки компанія не охоче використовує сторонні програми на своїх пристроях. І хоча компанія навряд залишить російський ринок, такий сценарій цілком можливий, пише видання.

Законопроєкт неодноразово критикували в Асоціації торговельних компаній та виробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК), до складу якої входять Apple, Samsung, Google, LG та інші.

У зверненні до Президента Росії у відповідь на схвалення ініціативи РАТЕК вказувала на протиріччя між законом та рядом основоположних міжнародних регулятивних документів, у тому числі принципами Світової організації торгівлі.

Російські компанії, серед яких Mail.ru Group, МТС та Мегафон до ідеї поставилися позитивно і вважають, що вона сприятиме розвитку російських ІТ-сервісів, пише Meduza.

"Всі розробники програмного забезпечення в Росії будуть перейматися тим, щоб потрапити до переліку російського софту, що призначений для встановлення, а не тим, щоб створити якісний продукт", - цитує видання головного аналітика Російської асоціації електронних комунікацій Карен Казарян.

Як зберегти здоров'я під час свят

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Порадами щодо того, як збалансувати свій раціон та які корисні звички додати до своєї щоденної рутини, щоб уникнути похмілля та зберегти енергію під час новорічних свят, діляться з Times експерти.

Так, медичний консультант з Кембриджського університету доктор Кріс Сміт радить на ранок після вечірки рятуватися від похмільного синдрому персиковим соком, соком лайму або кокосовою водою з огірком, а також їсти помідори з сиром. У них містяться корисні ферменти, що пришвидшують процес розпаду шкідливих продуктів алкоголю.

Важливим є і режим сну. Зокрема, якщо у вас заплановано кілька вечірок на тиждень і ви знаєте, що будете лягати спати пізно, дотримуйтесь цього режиму протягом всього тижня, радить доктор Джон О'Ніл. Справа у циркадних ритмах, які визначають наскільки складно вам буде засинати в той чи інший час доби.

"Якщо ви граєтесь з часом, коли лягаєте спати, змінюючи його з 22 на 2 ранку, а тоді на північ, ви втручається у циркадний ритм, що змушує вас лягати спати приблизно в один і той самий час", - каже О'Ніл.

Також експерти радять слідкувати за режимом прийомів їжі та робити між ними паузи.

"Уникайте настрою "справлюся з цим у січні" і перезавантажуйтесь щодня. Якщо ви стомлені, будете хотіти цукру і вуглеводів, тож намагайтесь збалансувати свій рівень цукру у крові сніданком, що поєднує у собі вуглеводи, жири та протеїн", - радить нутриціолог Шаян Бейкер.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС

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