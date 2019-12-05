Від водіїв до вчителів: тотальний страйк у Франції. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасник протестів у Франції

У четвер, 5 грудня, іноземна преса пише про таке:

Чому Франція страйкує

Російські шпигуни в Альпах

"Непривітний Лондон": як Трамп з'їздив на саміт НАТО

Коаліція Меркель уникла розпаду

Тотальний страйк у Франції

У Франції розпочався страйк, який має всі шанси стати наймасштабнішим за час президентства Емманюеля Макрона. Про це пише The Guardian.

Сьогодні не працюють 11 із 16 гілок метро в Парижі, а також більшість залізничних шляхів країни.

Страйкують не лише водії, а й деякі працівники аеропортів, вчителі шкіл, держслужбовці та навіть деякі відділки поліції. Багатьом магазинам порадили закритись, пише видання.

Загальнонаціональний протест почався через плани уряду скоротити кількість пільговиків, для яких існують більш сприятливі правила виходу на пенсію.

Мета уряду - створення більш життєздатної системи виплати пенсій на тлі старіння нації. Ціною ж таких змін є те, що багатьом доведеться або працювати й після досягнення 62-річного віку, або розраховувати лише на невелику пенсію.

"Це протистояння є надважливим екзаменом для французького президента, який перед обранням обіцяв докорінно переглянути пенсійну систему", - відзначає The Guardian.

Газета додає, що Макрон уже реформував ринок праці і виплат з безробіття, але питання пенсій, яке тепер на порядку денному, є "надзвичайно чутливим" для французів.

Нинішній страйк є попереджувальним, адже уряд поки лише проводить консультації щодо пенсійної системи. У парламенті питання розглядатиметься наступного року, додає The Guardian.

Російські шпигуни в Альпах

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У статті під заголовком "Верхня Савойя: базовий табір російських шпигунів" французька Le Monde пише про 15 агентів російського ГРУ, яких вдалося розшукати завдяки спільній операції британських, французьких і швейцарських спецслужб за підтримки американських колег.

"Помста - це страва, яку подають холодною", - пише видання, зауважуючи, що операція розпочалася навесні 2018 року, після інциденту з отруєнням у Солсбері.

Згідно з даними розслідування, 15 членів групи, що "спеціалізується на вбивствах", переміщувалися територією Європи з 2014 до кінця 2018 року.

Вони перетинали Францію, зокрема департамент Верхня Савойя в Альпах, чи проживали в ній певний час, пише газета.

"Франція слугувала для них так званим місцем безпечного перебування перед тим, як агенти, які вміють залишатись непомітними, прибували до фінальної точки призначення", - відзначає Le Monde.

Згідно з результатами розслідування, агенти часто приземлялися в аеропортах Парижа чи Ліона, після чого орендували авто для переміщення в гірський регіон на сході Франції неподалік Швейцарії.

Газета називає цю місцевість "тиловою і логістичною базою" агентів ГРУ, які звідти нібито готувались проводити операції в усій Європі.

"Жодних слідів того, що цей підрозділ ГРУ проводив операції у Франції, поки що не знайдено", - пише видання.

Імена деяких членів підрозділу вже називали у пресі, зокрема у Der Spiegel, The Insider i Bellingcat, пише французька газета, припускаючи, що вони були встановлені європейськими спецслужбами у 2018 році. Серед іншого, йдеться про людей, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Солсбері, зазначає Le Monde.

Як Трамп їздив у "непривітний" Лондон

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Дональд Трамп повертається з саміту НАТО, який щойно завершився у Лондоні, "висміяним", пише The New York Times.

"Коли справи кепські, президенти можуть піднятись на борт Air Force One (літак лідера держави - Ред.), щоб покинути країну на певний час і впевнено крокувати міжнародною ареною. Але й міжнародна арена не була привітною цього тижня для президента Трампа, який у середу ввечері повернувся до Вашингтона в очікуванні ще декількох безрадісних тижнів", - розповідає газета.

Автор нагадує про відео, на якому видно, як лідери декількох країн жваво обговорюють щось - імовірно, поведінку Трампа.

"Висміяний колегами за спиною на саміті НАТО в Лондоні, Трамп раптово скасував прес-конференцію і достроково чкурнув додому, до столиці, яка з головою поринула у вирішення справи про те, чи відповідає він займаній посаді", - описує газета невтішну ситуацію.

New York Times відзначає, що саміт у Лондоні був для Трампа можливістю продемонструвати "глобальне лідерство" і зобразити тих, хто хоче позбавити його посади, "непатріотичними" американцями, які обговорюють імпічмент в момент, коли верховний головнокомандувач знаходиться за кордоном. Натомість саміт НАТО перетворився на обмін звинуваченнями.

Ніксон і Клінтон їздили у закордонні турне, коли їхнє президентство було під загрозою, а Трампу нікуди тікати, вважає видання.

"Його президентство на межі імпічменту, його законодавчі ініціативи переважно зависли, його міжнародна політика затьмарена, його переобрання під питанням", - пише New York Times.

Як встояла коаліція Меркель

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Коаліція Ангели Меркель у німецькому парламенті, схоже, уникла розпаду в останній момент, пише британська Times.

Видання називає нинішню коаліцію партії SPD і християнських демократів "нещасливим шлюбом", який ледь втримався на плаву після того, як SPD пригрозила виходом через недостатню підтримку їхніх законодавчих ініціатив.

Але "повстання видихлося", коли керівні члени партії заявили, що в разі виходу з коаліції їхня політсила може зазнати нищівної поразки на дострокових виборах.

Як пише Times, критики канцлера і нинішньої коаліції, які раніше закликали SPD покінчити з союзом із християнськими демократами, тепер висловлюються більш обережно.

На партійному зібранні у Берліні на цих вихідних питання виходу з коаліції обговорювати не планують, зауважує видання.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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