Чи капітулює Зеленський перед Путіним? Огляд ЗМІ

У п'ятницю, 6 грудня, іноземна преса пише про таке:

Чи готовий Зеленський капітулювати перед Росією?

Чого "ніколи не можна не дарувати" жінкам

Чому скорочується кількість бібліотек у великій Британії

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"Готовий капітулювати"?

Опоненти Зеленського побоюються, що він "готовий капітулювати перед Росією", пише New York Times.

Критики занепокоєні тим, що "за відсутності чіткої дипломатичної підтримки" з боку США президент "може занадто прагнути зробити поступки" Москві під час перемовин.

Представники опозиції зауважують, що Зеленський "вже зробив односторонні поступки" лише для можливості переговорів із Росією. Вони також попереджають, що в найгіршому сценарії Зеленський начебто збирається надати амністію лідерам сепаратистів та широкомасштабну автономію самопроголошеним "ДНР" та "ЛНР".

Чимало експертів переконані, що 9 грудня на Зеленського очікує потужний тиск з боку Росії.

"Більшість аналітиків вважають, що під час мирних переговорів, запланованих на понеділок в Парижі, найменше, на що розраховуватиме Росія, буде фактичний обмін контролем над двома сепаратистськими зонами у Східній Україні на вплив на внутрішню українську політику, включно з вето на членство в НАТО", - пише видання.

Втім, деякі експерти вважають, що попри "слабкі позиції" Зеленського напередодні перемовин, занепокоєння щодо різкої зміни курсу України перебільшені.

"Угоду з Росією буде дуже важко продати в Україні", - каже колишній американський посол до України Стівен Пайфер.

На думку лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, більшість українців не підтримують врегулювання конфлікту на Донбасі на умовах Мінських угод, на основі яких Зеленський вестиме перемовини в Парижі.

Водночас Вакарчук запевняє, що підтримає будь-яку угоду за підсумками паризької зустрічі, якщо вона захищатиме інтереси України, пише New York Times.

Чого не можна дарувати жінкам

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Daily Mail пише про те, що чоловіки мають "ніколи не дарувати" жінкам.

Видання опитало відомих британських жінок, які розповіли про найгірші подарунки, отримані на Різдво.

Зокрема, відома журналістка Дженні Маррей пригадує, що покинула свого хлопця після того, як він подарував їй дошку для нарізання.

"Він так ніколи й не спробував моїх кулінарних шедеврів після Різдва. Я вигнала його ще до Нового року!" - пригадує пані Маррей.

Журналістка Моніка Портер, своєю чергою, вказала своєму хлопцеві на двері, коли отримала від нього коригуючу білизну.

А ось для письменниці Бел Муні найгіршим подарунком за 35 років подружнього життя стала електрична ковдра. Втім, зауважує пані Муні, за її реакцією чоловік зрозумів "свою помилку", і з того часу дарував лише "прекрасні подарунки": картини та інші предмети мистецтва, ювелірні вироби, дорогі книжки тощо.

А оглядачка видання Сара Вайн склала свій власний список того, що "ніколи не можна дарувати жінкам".

З-поміж іншого, туди увійшли: посуд, незалежно від ціни; сертифікати на косметичну хірургію; будь-які сертифікати; носки; книжки для самовдосконалення; будь-що, що чоловіки хочуть для себе; і, чи не найголовніше, анти віковий крем, "навіть якщо ми просимо про це".

"Це пастка", - попереджає оглядачка Daily Mail.

Економія на читанні

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Guardian пише про різке скорочення кількості бібліотек у Великій Британії.

Видання зауважує, що з 2010 року, коли уряд консерваторів запровадив режим жорсткої економії, в країні закрили 800 бібліотек (17% від загальної кількості), а велика кількість персоналу була скорочена. Головна причина — скорочення фінансування майже на третину.

За офіційними даними, лише за минулий рік кількість закладів скоротилась на 35 і наразі становить 3 583. Якщо 2010 року в країні працювали 24 тисячі бібліотекарів, то у 2018-му їхня кількість складала 15 300 працівників.

Наслідком режиму економії стало й різке скорочення кількості відвідувань бібліотек з 315 мільйонів 10 років тому до 226 мільйонів за минулий рік.

Зміна ситуації на краще наразі залишається сумнівною, адже наразі уряд не бачить можливості збільшення інвестицій в бібліотеки.

"Я хочу інвестувати в бібліотеки, але ми зможемо це зробити лише коли наша економіка запрацює краще", - цитує прем'єра Бориса Джонсона Guardian.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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