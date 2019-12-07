Бред Пітт та його одкровення про алкоголь - культогляд

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Цього тижня у культогляді читайте таке:

Як насправді помер Альбер Камю?

До чого закликав Google Саша Барон Коен?

У чому сенс життя Бреда Пітта?

Чи тотожний касовий успіх професійному?

Невипадкова смерть Камю?

До трагічної смерті Альбера Камю, французького прозаїка-філософа та нобелівського лауреата, міг бути причетний КДБ, інтригує Guardian.

Камю загинув в автокатастрофі в 1960 році — його публіцист не впорався с керуванням, і машина на швидкості врізалася в дерево. Але в той час слідчі були здивовані, що в автівки раптово пробило колесо на прямій та широкій дорозі.

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І от днями італійське видання Corriere della Serra з посиланням на дослідника Джованні Кателлі зробило сенсаційне припущення. Він знайшов запис у щоденнику видатного чеського поета та перекладача Яна Забрани, що смерть Камю не була випадковою. Той зізнався, що почув від чоловіка, який "мав багато добре поінформованих джерел", що радянські шпигуни використали спеціальний пристрій, аби порізати шину під час руху.

Наказ на вбивство начебто віддав сам міністр закордонних справ СРСР Дмитро Шепілов у відповідь на статтю Камю, який звинуватив його у причетності до придушення угорських протестів 1956 року. А ще Камю колись виступив на підтримку Бориса Пастернака, чим також розлютив радянську владу. Тому Corriere della Serra робить висновок, що у Кремля "було достатньо причин" розправитися з письменником.

Але з цією теорією не погоджується Олів'є Тодд, колишній кореспондент ВВС у Парижі й автор біографії Камю. Він погоджується, що КДБ використовував своїх агентів для брудної роботи за кордоном, але лаконічно додає: "Я не вірю, що ця історія правдива".

Комік проти ультраправих

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Актор Саша Барон Коен, відомий переважно своїми комедійними образами, звернувся до співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна з вимогою зробити усе можливе, аби припинити розповсюдження брехні та ультраправої ідеології в інтернеті.

Він звинуватив їх — а також керівників інших провідних компаній та соціальних мереж — в тому, що їх "більше турбує, як підняти ціну своїх акцій, ніж демократія".

Актор не вперше виступає з подібними закликами, нагадує Independent.

Минулого місяця він заявив, що алгоритми найпопулярніших соцмереж побудовані таким чином, щоб робити помітнішими "історії, які апелюють до наших більш примітивних інстинктів та викликають обурення та страх".

На прохання Independent прокоментувати висловлення Коена поки відгукнулися лише в Twitter. "Наші правила — зрозумілі. Twitter - не місце для проявів ненависті, терористичних організацій або екстремістських груп, що вдаються до насильства", - заявив речник компанії, нагадавши, що вони нещодавно видалили профілі 186 груп, які пропагували екстремістські чи расистські погляди.

Сенс життя Пітта

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Газета Evening Standard переповідає інтерв'ю Бреда Пітта з Ентоні Гопкінсом — два великі актори зокрема філософствували про сенс життя та помилки минулого.

Пітт вкотре визнав, що мав проблеми з алкоголем, який став для нього "втечею" від негараздів. Його британський візаві та колега по цеху боровся з тією ж залежністю, але йому вдалося вчасно зупинитися.

Коментуючи цю тему, Пітт висловив жаль, що багато людей роблять швидкі і хибні висновки про тих, хто припускається в житті помилок, — як от починає зловживати оковитою. Вони вважають, що саме це і визначає людину. Але на його думку, важливо те, як ця людина виправляє свої помилки і який крок робить наступним.

Пітт також розповів, що час від часу зустрічається з видатним архітектором сучасності Френком Гері, який попри свої поважні 90 років продовжує плідно працювати. І ці їх зустрічі підштовхнули актора до думки, що, аби наповнити своє життя змістом, "треба займатися творчістю та бути з людьми, яких любиш".

Забуття попри успіх

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Кінофільм "Аладдін" студії Disney зібрав в прокаті більше мільярда доларів з часу травневої прем'єри. Але виконавець головної ролі Мена Массуд, на жаль, не зумів конвертувати приголомшливий касовий успіх в помітні професійні досягнення, пише Daily Mail.

Він пожалівся в нещодавньому інтерв'ю, що з того часу, як стрічка вийшла на екрани, його не запросили на жодну акторську пробу.

Массуд вирішив відверто розповісти про цю проблему, аби розвіяти деякі міфи. Адже багато хто вважає, що він тепер заробляє мільйони, а до нього стоїть черга з продюсерів та режисерів. Але все навпаки.

Він припускає, що проблема, в першу чергу, може бути в його походженні — адже народився в Каїрі. І на кастингах йому важко конкурувати з акторами європейської зовнішності.

Массуд також додав, що його, можливо, недооцінюють через молодий вік, хоча він вже десять років знімається у кіно.

Але попри цей доволі гіркий досвід, він не збирається опускати руки. Лише цього тижня в мережу виклали стрічку "Розправа" за його участю.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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