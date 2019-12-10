Що про Зеленського у Парижі пишуть росіяни, німці й французи - ЗМІ

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Преса у країнах-учасницях нормандського формату намагається розібратися, що ж відбулося у понеділок у Парижі, та які наслідки матиме зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для Донбасу.

Російські ЗМІ: "Саміт пройшов - війна залишилася"

"Зустріч "нормандської четвірки" не наблизила остаточне врегулювання конфлікту на Донбасі", - вважає російський "Коммерсант".

У статті "Саміт пройшов - війна залишилася" газета наголошує, що російський та український президенти "висловили протилежні позиції" щодо закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу.

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"У фінальному документі не згадується розведення сил сторін конфлікту по всій лінії зіткнення, без чого повне припинення вогню неможливе", - додають російські автори.

"Коммерсант" також пише, що, за інформацією його джерел, помічники лідерів "нормандської четвірки" погодили розведення сил по всій лінії фронту, але з невідомих причин затвердити його не вдалося.

"Те, що погоджене розведення сил не зачепить всю лінію фронту, свідчить, що перестрілки та обстріли на Донбасі можуть тривати", - додає видання.

Українська влада в обстрілах звинувачує проросійські збройні формування.

А "безумовним досягненням" саміту російська газета називає згоду на масштабний обмін полоненими.

Інше російське видання - "Независимая газета" - підкреслює, що "важливим, але суперечливим питанням залишається український кордон", додає, що саміт у Парижі завершився "без видимих проривів".

Французькі ЗМІ: "Відлига, але ще не мир"

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Паризький саміт "перезапустив" діалог між Києвом та Москвою, але "політичного прогресу" не було досягнуто, пише Le Monde.

"Попри це, загальна картина показує, що позиції України та Росії заморожено. Всі говорять про добру волю і готовність продовжувати переговори, але ніхто не хоче програти", - додає французьке видання.

Коментуючи участь Володимира Зеленського у переговорах, газета зазначає, що він "не хотів опинитися у позиції капітуляції" і прагнув показати Москві, що у "його бажанні компромісу є межі".

Le Figaro висловлює сумніви щодо того, що саміт призведе до нормалізації ситуації на Донбасі.

"Саміт чотирьох лідерів - Росії, України, Франції та Німеччини, - у Парижі не призведе до нормалізації ситуації на Сході України, тому що Володимир Путін, вочевидь, не зацікавлений у цьому", - пише видання у статті під заголовком "Між Москвою та Києвом відлига, але ще не мир".

Газета додає, що Донбас для Кремля - це "тягар", який дорого коштує Росії через західні санкції, але водночас це "важливий важіль впливу".

Німецькі ЗМІ: "Сигнал на зближення"

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Frankfurter Allgemeine пише, що саміт завершився погодженням "конкретних кроків до вирішення конфлікту" на Донбасі. Серед них: повне припинення вогню, обмін полоненими та розмінування.

"Зустріч Зеленського та Путіна у столиці Франції сприймається як важливий сигнал на зближення", - додає видання.

Bild розмірковує над тим, чи став саміт "поворотним моментом" у вирішенні конфлікту.

"Цілі, які чотири лідери поставили на саміті у Парижі щодо України, не нові, але тепер є чітко встановлені часові рамки", - відзначає Bild.

Коментуючи заклики Володимира Путіна до покращення гуманітарної ситуації на Сході України, видання запитує: "Чи не є ці слова просто рухом на шахівниц з метою обдурити світ? Справа в тому, що протягом п'яти років Путін веде війну в Україні, грабує Крим і окуповує Схід танками. Загинули 13 тисяч українців, у тому числі 3 тисячі цивільних""

Die Welt пише, що, на перший погляд, здається, ніби досягнуті домовленості - "маленький крок уперед".

"Кілька маленьких кроків у правильному напрямку було зроблено російським президентом Володимиром Путіним та українським Володимиром Зеленським, які перетворили цей саміт на перший скромний успіх понад три роки", - пише видання.

Англомовні ЗМІ: "Без прориву"

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Нормандський саміт з урегулювання конфлікту на Донбасі не завершився проривом, але сторонам вдалося погодити припинення вогню, пишуть англомовні ЗМІ у вівторок зранку.

Хоча раніше схожі домовленості про "стале перемир'я" укладали вже кілька разів - це за президента Порошенка.

"Довгоочікуваним мирним переговорам щодо східної України не вдалося забезпечити прорив", - констатує Daily Telegraph.

За словами учасників, "певного прогресу" вдалося досягти завдяки домовленості про припинення вогню.

Видання додає, що ця зустріч показала, що президент України Володимир Зеленський "відданий" так-званим "червоним лініям" у врегулюванні конфлікту, які його закликали не перетинати в Україні.

Financial Times теж пише про угоду про припинення вогню й додає, що "тривалий мир вислизнув з рук лідерів".

Росія та Україна й надалі мають різні погляди на вирішення конфлікту на Донбасі, додає видання.

Учасники зустрічі погодили серію невідкладних заходів зі "стабілізації ситуації у зоні конфлікту", але погляди "Путіна та Зеленського на довготривале політичне вирішення і надалі розбігаються", йдеться у статті.

"Домовленості понеділка були обмеженими у масштабі і в основному підтвердили мирну угоду підписану у Мінську", - пише The Wall Street Journal.

Газета зазначає, що домовленості щодо найбільш проблемних питань, зокрема повернення українській армії контролю над кордоном з Росією, не були досягнуті.

Огляд підготували Тетяна Кирилюк, Юрій Мартиненко,Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.

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