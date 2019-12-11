Копирайт изображения Getty Images Image caption Костянтин Ернст та Володимир Путін

У середу, 11 грудня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Шлях до слави гендиректора російського Першого каналу

Чи вплине Андрій Єрмак на імпічмент Трампа

Як пов'язані санкції ВАДА та Нормандська зустріч

Чому Путін - переможець нормандської зустрічі

Шлях до слави "пропагандиста Путіна"

Гендиректор російського "Першого каналу" та "неофіційний пропагандист" Путіна Костянтин Ернст розпочав медійну кар'єру з телепрограми "Погляд", яка розповідала про корупцію комуністичної партії, молодий клас російських мільйонерів та інші не дуже популярні тоді у державних медіа теми.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу The New Yorker.

Ця програма підштовхнула країну "висловлювати речі, про які раніше було неможливо говорити", сказав Ернст "із гордістю".

У 1995 році він став генеральним продюсером "Першого каналу", на якому виходила програма "Погляд", на запрошення олігарха Бориса Березовського. Це сталося після вбивства попереднього генпродюсера Владислава Лістєва.

Сам Ернст не приховує прихильність до влади, називаючи себе "государственником".

"Було би дивно, якби телеканал, який належить державі, висловлювався проти влади", - сказав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Костянтин Ернст назвав помилкою сюжет, в якому у збитті літака рейсу MH17 звинуватили український винищувач

Ернст стверджує, що російському "Першому каналу" не давали "наказу зверху" показати Євромайдан в Києві в 2014 році як "переворот неофашистів".

"Ми, Перший канал, як громадяни держави були дуже ображені, і нам не потрібно було додаткової мотивації", - сказав він.

Російські медіа тоді підняли справжню істерію щодо подій у Києві. "Перший канал" постійно розповідав про переворот у Києві, "чорні плани" НАТО та "неофашистів", які прийшли до влади після Януковича.

Ернст також назвав "звичайною помилкою" фейкові кадри, які начебто показали збиття українським літаком малазійського лайнера на Донбасі, які вийшли в ефірі каналу у листопаді 2014 року.

Ці кадри начебто зробили західні спецслужби, а американський вчений передав їх Росії. Їх швидко було розвінчано як фейк, адже час на кадрі не збігався із часом інциденту, а на літаку були ідентифікаційні знаки, які відрізняли його від малазійського.

На питання, чому канал показав такий очевидний фейк, Ернст сказав: "Ми люди, ми робимо помилки, але це не було спеціально".

Такі історії - не смертельні для "Першого каналу", а навпаки, є невід'ємною частиною постмодерністського підходу Путіна до пропаганди, пише видання. Однак цей підхід спрацював, адже наступного року, згідно з опитуванням, лише п'ять відсотків росіян звинуватили свій уряд або сепаратистів у трагедії.

Ернст стверджує, що суперечки щодо змісту нідерландського звіту про MH17 зводяться до "поглядів": "Ви вважаєте, що нідерландський звіт правильний, а я вважаю, що він непрофесійний".

Свідчення Єрмака

"У мене своя правда", - сказав радник президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Time.

Так він відреагував на свідчення американських дипломатів щодо відносин Трампа і Зеленського, які спричинили слухання щодо імпічменту президента США.

Зокрема, він заперечив слова посла США до ЄС Гордона Сондленда про те, що той начебто віч-на-віч попередив Єрмака про затримку військової допомоги Україні під час зустрічі у Варшаві 1 вересня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Андрій Єрмак

Вони там супроводжували Зеленського та віцепрезидента США Майка Пенса. Сондленд сказав, що Україна отримає військову допомогу, якщо публічно оголосить розслідування щодо Джо Байдена та можливої співпраці українців із Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року.

Ці слова Сондленда можуть стати підставою для імпічменту американського президента. Адже це єдиний випадок у свідченнях, коли американський дипломат прямо говорить про зв'язок між військовою допомогою та конкретними розслідуваннями. Слова Єрмака ставлять під сумнів "важливий момент" у слуханнях Конгресу, додає видання.

"Я ніколи не був з Гордоном наодинці, - сказав радник президента. - Я пам'ятаю - і з моєю пам'яттю все добре - що ми говорили про те, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми говорили".

Єрмак також наголосив, що Зеленський відмовився дати інтерв'ю CNN через розклад, і це "єдина причина". У цьому інтерв'ю, згідно з документом, що його опублікував Конгрес, Зеленський на вимогу Сондленда мав оголосити про зазначені розслідування.

"Ми принципові у своїх позиціях. Ми нічого не порушили, - додав він. - Ми ні з ким не входили ні в які змови".

Нормандська зустріч та санкції ВАДА

Відсторонення Росії від міжнародних спортивних змагань та нормандська зустріч "певною мірою пов'язані між собою", - пише французька Le Monde у редакційній статті.

Обидві події сталися 9 грудня.

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Газета нагадує, що Росія анексувала Крим та почала підтримувати бойовиків на Донбасі за кілька тижнів після зимньої Олімпіади в Сочі, де, за свідченням інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорія Родченкова, російські спортсмени вживали допінг.

"Ці дві події у різних вимірах свідчать про волю до домінування та засекречення, які за потреби поєднуються з порушенням норм міжнародного права", - пише видання.

Санкції щодо участі в спортивних змаганнях "було легше прийняти", аніж щодо політичних дій, додає газета. "І вони цілком заслужені".

"Ця заборона є тяжким ударом для країни, яка використовувала спорт як інструмент свого міжнародного впливу", - пише Le Monde.

У Росії мало шансів виграти апеляцію на рішення ВАДА, зазначає редакція.

Путін - переможець нормандської зустрічі?

"Україна залишається картою в руках Путіна". Під таким заголовком вийшла стаття у французькій бізнес-газеті Les Echos.

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Відновлення українського суверенітету на Донбасі є далекою перспективою, пише видання.

Газета називає нормандську зустріч "позитивним кроком" для виходу з "глухого куту". Однак припинення вогню, розведення військ та обмін полоненими "зовсім не вирішують українське питання".

"Володимир Путін, за словами одного дипломата, навіть зміг сказати Зеленському, що на Донбасі немає російських солдатів, тоді як кілька спостерігачів помітили там зелених чоловічків, - пише газета. - До того ж, питання анексії Криму лишилося зовсім поза полем дискусій. Хоча б офіційно".

"Як і в Грузії у 2008 році після російського наступу на Південну Осетію, Володимир Путін знову виходить переможцем цього доволі скромного діалогу, - додає видання. - Адже український Донбас, як і два грузинські регіони - Південна Осетія і Абхазія, - які проголосили незалежність від Тбілісі, залишається його козирем в Європі, дозволяючи відновити вплив".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.