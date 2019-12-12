Проституцію серед пінгвінів приховували 100 років. Огляд ЗМІ

Книга під назвою "Полярна інтрижка" описує сторічне замовчування шокуючих фактів щодо поведінки пінгвінів, які виявив британський дослідник під час антарктичної експедиції. Більше - читайте в огляді преси.

"Проституція у пінгвінів"

Що чекає на Британію після дострокових виборів?

Як перевиховувати зіпсовану дитину

Чи варто змінювати кар'єру

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"Непристойна поведінка"

Видання uSun пише про те, чому "проституцію серед пінгвінів" приховували понад 100 років.

Видання цитує нову книгу під назвою "Полярна інтрижка", яка описує сторічне замовчування фактів, виявлених британським дослідником доктором Джорджем Марреєм Левіком під час антарктичної експедиції Роберта Скотта 1901-1913 років.

Сам пан Левік вважав своє дослідження "занадто непристойним", щоб його коли-небудь опублікувати.

Вчений назвав сексуальну поведінку аделійських пінгвінів, за яким спостерігав кілька місяців, "надзвичайно збоченою", додавши, що "розпуста" та "перелюб" були дуже поширені серед цього виду тварин.

"Але це було далеко не найгірше", - зауважує видання.

"Народжений у Ноттінгемі вчений зафіксував ґвалтування, групове ґвалтування, сексуальне та фізичне насильство щодо самок. Некрофілія також була поширеним явищем".

Навіть більше, "деякі пінгвіни займались "проституцією", при цьому самок "продавали" за камінці".

Видання зазначає, що факти, описані Левіком, були підтверджені дослідженням поведінки аделійських пінгвінів 1998 року.

"Доктор Левік був настільки шокованим, що записував свої спостереження грецькою мовою, щоб лише освічені джентльмени могли зрозуміти їх", - пише видання.

Зрозуміло, що доступ до його дослідження мало лише обмежене коло людей, адже зміст вважався занадто приголомшливим для широких верств населення. І лише через сто років, 2012 року, записи віднайшли в Музеї природничої історії.

Книгу "Полярна інтрижка" написав Ллойд Спенсер Девіс, якого вважають світовим авторитетом у вивченні пінгвінів, додає Sun.

Британія "на вістрі ножа"

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Guardian зробила підбірку перших шпальт провідних видань Британії у день історичних дострокових парламентських виборів у країні.

Саме видання на першій сторінці пише, що лідер лейбористів Джеремі Корбин закликає виборців "шокувати істеблішмент".

На думку Sun, "якщо сьогодні переможе Борис (Джонсон. - Ред.), світле майбутнє почнеться завтра. Якщо переможе Червоний Джез (прізвисько Корбина - Ред.), світло зникне назавжди".

Daily Mail у плашці на першій сторінці найбільшими буквами написав слово "БОРИС".

А Newspaper вирішила не висловлювати своїх вподобань і просто звернулась до виборців: "Майбутнє Британії: ви вирішуєте."

Express нагадує британцям, що "брекзит і Британія у ваших руках".

Натомість Daily Mirror не приховувала своїх поглядів та закликала голосувати за Лейбористську партію.

Авторитетне видання Financial Times попереджає, що "останні опитування ставлять під сумнів надії консерваторів здобути вирішальну більшість", а Daily Telegraph вважає сьогоднішні вибори "ходінням по вістрю ножа".

І лише Metro вирішила дещо підбадьорити читачів, назвавши свою передову статтю "Ось вони (вибори). Щасливого Різдва!"

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Знайдіть час для дітей

Huffington Post пише про ознаки зіпсованої дитини та способи перевиховання.

Посилаючись на експертів, видання стверджує, що батьки мусять бити на сполох, якщо діти вчиняють істерику, почувши "ні"; ніколи не задоволені тим, що мають; вважають, що світ обертається навколо них; вимагають все і відразу; не можуть впоратись із розчаруванням після поразки; не відступають, доки не отримають те, чого хочуть; і, нарешті, відмовляються завершувати навіть найпростіші завдання, допоки їх не підкупиш чи не благатимеш.

Додайте слово "ні" до свого словника та не відчувайте провину, використовуючи його до своїх дітей Мішель Борба, психолог

Втім, веде далі Huffington Post, хороша новина полягає у тому, що балувану дитину можна "роззіпсувати", але робити це потрібно якомога швидше.

"Чим старша дитина, тим важче це буде", - попереджає видання.

Отже, що радять психологи батькам? По-перше, необхідно навчитись казати "ні", не почуваючи провини.

"Додайте слово "ні" до свого словника та не відчувайте провину, використовуючи його до своїх дітей. Не дозволяйте зіпсованій частині своєї дитини перемогти", - каже психолог Мішель Борба та закликає батьків чітко дотримуватись встановлених ними меж.

Наступними кроками перевиховання дитини є наголос на тому, що давати краще, ніж отримувати.

"Починайте розвивати концепцію, що більш важливим є те, ким ми є, ніж те, що ми маємо", - радить пані Борба.

Серед іншого, психологи радять практикувати вдячність родиною, навчити дітей зважати на інших, пам'ятати, що заохочення краще впливає на дитину ніж покарання та, нарешті, допомогти маленьким людям цінувати "маленькі речі" в житті, як-от вийти на природу чи цікаво провести час із родиною чи друзями.

"Одна з найкращих речей, які можуть зробити батьки аби приборкати будь-яку поведінку дитини, це щоденно знаходити час, щоб пограти та поєднатися з нею", - цитує експерта ЛеНайу Сміт Крофорд Huffington Post.

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"Не на тій роботі"

Mirror пише про те, що половина британців вважає, що працюють "не на тій роботі".

За дослідженням 2 тис. дорослих, на яке посилається видання, 25% працівників хотіли б змінити роботу, а 8 з 10 визнали, що хочуть це зробити в найближчі 5 років.

Крім того, дослідники встановили, що 40% опитаних були б згодні на пониження зарплатні, якби працювали там, де почуваються щасливими, а 60% були б готові навіть працювати понаднормово. А майже 50% респондентів готові навіть поїхати до іншої країни у пошуках роботи своє мрії.

При цьому, майже дві третини опитаних скаржаться, що вони незадоволені та їм набридла їхня робота.

"В результаті, думка про зміну роботи приходить людям 8 разів на місяць, або 96 разів на рік", - зауважує видання.

Експерти визнають, що робити зміни в напряму діяльності ніколи не пізно, але застерігають від поспіху.

"Важливо не квапитись, якщо насправді думаєте щось змінити. Зважте всі "за" та "проти" поточної роботи, подумайте, що хочете від своєї кар'єри та подивіться, як під це підходить ваша роль", - цитує експерта Байрона Ніколаідеса Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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