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У п'ятницю, 12 грудня, іноземна преса пише про таке:

Як люди подвоїли природну тривалість життя

Чому Нормандський саміт був невдалим для Путіна

Що хоче сказати незвичною сукнею герцогиня Кембриджська

Чому конкурс "Міс світу" не може стати прогресивнішим

Люди - не довгожителі

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Максимальна природна тривалість життя людини складає лише 38 років, з'ясували дослідники австралійського державного об'єднання наукових та прикладних досліджень (CSIRO), пише Daily Mail.

Науковці проаналізували людський геном на основі власної комп'ютерної моделі генетичного "годинника".

Завдяки покращенню рівня життя та сучасній медицині людині вдалося вдвічі збільшити призначену природою тривалість, стверджують науковці.

Дослідники також проаналізували геноми інших істот. За їхніми даними, тривалість життя гренландського кита, який живе найдовше з усіх ссавців, становить 268 років — це майже на 60 років довше, ніж вважалося раніше.

Відомості про природну тривалість життя є точнішими за попередні методи підрахунку, які зазвичай включали спостереження за тваринами у дикій природі. Це може допомогти визначити ризики зникнення певних видів тварин, зазначає видання.

"Жахливий тиждень для Путіна"

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Під таким заголовком вийшла стаття у журналі Economist.

Спочатку Всесвітня антидопінгова агенція заборонила російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях на чотири роки.

"В країні, де символи означають більше, ніж сутність, ця заборона, попри її недоліки, стала величезним приниженням", - пише видання.

Того ж дня відбувся Нормандський саміт, який не приніс відчутних результатів, пише видання.

"І Зеленський також публічно провів деякі червоні лінії", - пише видання про відмову йти на поступки щодо територіальної цілісності України та згоду на вибори на Донбасі лише після відновлення повного контролю України над кордоном та тимчасово окупованими територіями.

"Контраст між президентами був разючим", - зазначає журнал.

Путін приїхав на Нормандську зустріч у величезному броньованому лімузині у супроводі охоронців, Зеленський - у мікроавтобусі "Рено". На пізній прес-конференції Зеленський виглядав "молодим, знервованим та щирим", а Путін - "мстивим, пихатим, постарілим автократом, якому було нудно".

"Поставивши собі за мету нормалізувати свої відносини з Європою та ізолювати Україну, він не зміг досягти нічого з цього", - зазначає видання.

Поставивши собі за мету нормалізувати свої відносини з Європою та ізолювати Україну, він не зміг досягти нічого з цього Economist

На додачу, цього тижня Путін стикнувся з протистоянням з боку Білорусі.

Президент Олександр Лукашенко заявив на зустрічі в резиденції російського лідера, що його країна "ніколи не хотіла стати частиною іншої держави і ніколи не стане".

А після повернення президента на батьківщину Білорусь заявила, що наступного року братиме участь у навчаннях НАТО.

"Це не додало Путіну різдвяного настрою", підсумовує Economist.

Таємниця сукні Кейт

Поява герцогині Кембриджської Кейт на щорічному дипломатичному прийнятті в Букінгемському палаці завжди привертає увагу. Цього року вона вразила незвичною для себе сукнею, пише Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцогиня одягла тіару "Вузол коханця" королеви Марії

Як і в попередні чотири роки, герцогиня одягла тіару "Вузол коханця" королеви Марії, створеною у 1914 році, яку колись дуже любила принцеса Діана. А от темно-синя оксамитова сукня від Александра Макквіна дуже відрізнялася від її звичайного стилю.

Ця сукня нагадала про принцесу Діану, адже у схожій сукні вона танцювала з Джоном Траволтою у Білому домі.

Вбрання показало й те, що Кейт стала більш впевненою й відкритою до експериментів та її прагнення бути модною, а не просто "добре вдягненою".

Це - частина "модної еволюції" герцогині, яка значно пришвидшилася цього року і спонукала її вдягатися так чином, який раніше б виходив за межі її зони комфорту, зазначає видання.

Кейт відходить від звичних стереотипів принцеси, віддавши перевагу більш вишуканому вбранню з оксамиту з пишними довгими рукавами.

"Це менше схоже на Ельзу з "Холодного серця", більше - на Малефісенту", зазначає Telegraph.

"Міс світу" без змін

Копирайт изображения BRIGHTON PICTURES Image caption У Вероніки Дідусенко є п'ятирічний син

Конкурс "Міс світу" навряд чи слідуватиме модним тенденціям найближчим часом, пише видання Telegraph, яке поспілкувалося з головою конкурсу Джулією Морлі напередодні фіналу, який відбудеться 14 грудня в Лондоні.

Очоливши конкурс після смерті свого чоловіка, який заснував "Міс світу", пані Морлі у 1971 році додала конкурсу аспект благодійності, у 1996-му заснувала конкурс "Містер світу", а у 2014-му скасувала дефіле в купальниках.

У той час, коли "Міс світу" стає об'єктом для жартів і вважається застарілим в епоху "боді-позитиву", пані Морлі вперто захищає конкурс і виступає за право людей "насолоджуватися красою заради краси".

Але хіба це не є чимсь, для чого людині нічого не довелося робити? "Але так само можна сказати і про інші природні таланти, як от розум, наприклад", - відповідає на це пані Морлі.

Вона переконано відстоює правила конкурсу. Зараз учасники як жіночого, так і чоловічого конкурсу мають бути віком від 16 до 26 років і не можуть бути одруженими або мати дітей.

Через останнє правило українка Вероніка Дідусенко подала до суду за дискримінацію, коли її позбавили корони "Міс України" за те, що вона має п'ятирічного сина. Пані Морлі не може говорити про судовий позов, але переконує, що такі правила абсолютно виправдані.

За її словами, Міс світу має негайно приступити до виконання своїх повноважень після коронації.

"В деякі місця, куди ми їздимо, не можна брати із собою дитину. Я погоджуюся, що має бути свобода для жінок, але коли ви працюєте у 140 країнах, то маєте справу з великим спектром релігії та культури, і мені треба переконатися, що вони погоджуються на однакові правила", - пояснює пані Морлі.

А от правил щодо заборони на пластичні операції не існує, хоча це дещо нагадує допінг у спорті, пише видання.

Огляд преси підготувала Анна Чорноус, Служба Моніторингу ВВС

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