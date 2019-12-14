Чому Джої та Фібі з "Друзів" не стали парою - Культогляд

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Чому Джої та Фібі не стали парою у серіалі "Друзі", навіщо нобелівський лауреат виправдовував Слободана Мілошевича та чи була королева детективів Агата Крісті детективом сама? Про все це в огляді світових ЗМІ.

Секрети сценарію "Друзів"

Автор серіалу "Друзі" Девід Крейн розповів Metro, чому Джої та Фібі не стали парою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серіал "Друзі" був шалено популярним 20 років тому і залишається популярним і зараз

Обидва герої, яких грають Мет ЛеБлан та Ліза Кудроу, фліртували один з одним протягом всього серіалу. Джої навіть одного разу освідчився Фібі в коханні.

"Це було би занадто чисто, - сказав Крейн. - Коли ваша мета в тому, щоб тримати разом шістьох героїв в одній історії, було би дуже легко піти цим шляхом, але ми всі відчували, що це було би помилкою".

Натомість, як відомо фанатам серіалу, інші герої розпочинають у ньому романтичні стосунки: Рейчел та Рос стають парою, а Моніка та Чендлер одружуються.

Чи мала досвід з розв'язанням злочинів Агата Крісті ?

Новий британський фільм розповідає про подорожі "королеви злочинів" Агати Крісті до Іраку разом з археологом та її другим чоловіком Максом Маліваном, пише Telegraph.

Стрічка під назвою "Агата Крісті та Прокляття Іштару" - вже другий фільм про письменницю, в якому вона розв'язує злочин. Перший став хітом минулого року.

Копирайт изображения Bettmann Getty Images Image caption Агата Крісті та її чоловік на відпочинку

Однак у житті авторка бестселерів не мала багато досвіду з кримінальними злочинами, як каже авторка її біографії Лора Томсон.

"У приватному житті вона була емоційною, часом хаотичною та мала гарну уяву, яка розповсюджувалася за межі кримінального жанру, - каже Томсон. - Її книги проникливі, майже цинічні щодо людської природи, однак, як і багато інших письменників, вона була мудрішою на папері, аніж у житті"

Тож більшість матеріалу фільму є вигадкою, додає Томсон.

Копирайт изображения ANDERS WIKLUND Image caption Пітера Хандке отримав нобелівську премію з літератури

Чому нобелівський лауреат виправдовував Мілошевича?

Югославія була утопією для лауреата Нобелівської премії з літератури Пітера Хандке, адже там не було націоналізму, який він звик бачити в рідній Австрії та Німеччині.

Про це пише New York Times, цитуючи перекладача Скотта Аббота, який разом із Хандке поїхав до Сербії під час Балканських війн.

Хандке критикували за підтримку режиму сербського лідера Слободана Мілошевича, якого судили в Гаазі за військові злочини. Нобелівський лауреат ставив під сумнів його причетність до геноциду та прочитав панегірик Мілошевичу під час його похорону.

Лауреат цікавився Сербією через словенське походження його матері, адже обидві країни були на той час частинами Югославії, додав Аббот. Батько письменника був німецьким офіцером.

Друг та інший перекладач Хандке, Зарко Радакович, підтверджує, що автор відчував ностальгію за Югославією.

Друга Світова Війна також вплинула на світогляд письменника, за словами автора його біографії Мальте Гервіг: "Він був дуже чутливою дитиною, нервовою. Його було легко приголомшити або розгнівати".

Хандке читав новини про Балканські війни у Франції та був роздратований, що Сербію часто зображують винною у конфлікті. Він подумав, що це не могло бути всією правдою, каже Гервіг.

Сам Хандке мало коментує свої висловлювання про війну. У жовтні на прес-конференції він висловився на цю тему так: "Я письменник. Я ґрунтуюся на Толстому. Я ґрунтуюся на Гомері. Я ґрунтуюся на Сервантесі. Залишіть мене в спокої та не ставте ці питання".

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Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC